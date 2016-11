Întâlnirile PPDA la Floreşti: „Am reuşit să explicăm oamenilor că basmele cu sirieni sunt opera lui Dodon-Plahotniuc; Pacientul oligarhiei a transformat campania electorală într-o fabrică de minciuni”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 07.11.2016 12:58

Vasile Năstase face un rezumat al întâlnirilor din teritoriu ale reprezentanţilor Platformei Demnitate şi Adevăr, mărturisind că tot mai mulţi oameni îşi arată disponibilitatea de a vota candidatul comun al forţelor antioligarhice.



În cele trei sate din raionul Floreşti, vizitate în weekend, Vasile Năstase declară că a cunoscut oameni determinaţi să pună umărul, să se implice, să-şi reclădească speranţa.



Prima întâlnire a avut loc în satul Vertiujeni, iar primarul din partea PD a conştientizat importanţa investiţiilor şi a ajutoarelor europene, îndemnând oamenii să voteze un candidat integru.



„Întâlnirea de la Vertiujeni a fost una, cum s-ar zice, de la suflet la suflet. În primul tur aici a câştigat Dodon, în cel de-al doilea vor învinge oamenii. Pentru că i-am văzut determinaţi să pună umărul, să se implice, să-şi reclădească speranţa. Întâlnirea a culminat cu un discurs elocvent al doamnei Ana Cerchez, primarul localităţii, aleasă pe listele Partidului Democrat. Da, da, a Partidului Democrat, nu e nicio greşeală. E primul primar PD care a ieşit în faţa oamenilor şi a vorbit de investiţiile şi ajutoarele europene, de necesitatea schimbării, îndemnându-şi alegători şi consătenii să voteze pe 13 noiembrie cu Maia Sandu! Jos pălăria, doamna Ana!”, a scris Năstase pe pagina sa de Facebook.



Al doilea sat vizitat de membrii PPDA a fost Japca, acolo unde mai mulţi săteni, primarul localităţii, dar şi moldoveni reveniţi de peste hotare şi-au anunţat sprijinul Maiei Sandu. „La Japca, o localitate situată chiar pe malul bătrânului Nistru, pe care nu am mai vizitat-o din 1988, când am participat la o expediţie ecologică moldo-ucraineană, am avut parte de o întâlnire la fel de sinceră, dominată de sentimentul responsabilităţii pentru ţară şi viitorul ei. Oameni de diferite vârste şi profesii, Inclusiv primarul Iurie Pascaru, dar şi mai mulţi consăteni recent întorşi acasă din Diaspora şi-au arătat disponibilitatea pentru a vota candidatul comun al forţelor antioligarhice”, a precizat Năstase.



Cea de-a treia localitate a fost Caşunca, unde oamenii au venit la întrunire mult mai devreme decât se preconiza şi într-un număr destul de impunător. Aici reprezentanţii Platformei Demnitate şi Adevăr au demascat minciunile şi au relatat oamenilor că Dodon a transformat campania electorală într-o fabrică de minciuni. „Deşi întâlnirea de la Caşunca urma să înceapă la orele 15:00, oamenii de aici au venit în număr mare în faţa Casei de Cultură cu mult timp înainte. Aceleaşi feţe chinuite de greul timpurilor pe care le trăim, parcă decupate din celelalte vetre părăsite ale Moldovei cotropite de haita de bandiţi.



Împreună cu Dinu Plîngău şi colegii noştri inimoşi de la Platforma DA din Floreşti am reuşit să explicăm oamenilor că toate basmele cu zmei şi sirieni sunt opera halucinantă şi josnică a ciracilor lui Dodon-Plahotniuc, că neavând un program electoral coerent, pacientul oligarhiei a transformat această campanie electorală într-o fabrică de minciuni în care se şi va îneca.



Precizăm că pe 13 noiembrie va avea loc turul doi al scrutinului prezidenţial, după ce în primul tur Maia Sandu a obţinut 38,71, iar Igor Dodon 47,98%.