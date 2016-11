10 minciuni despre Maia Sandu

FALS!

MAIA SANDU VA ADUCE 30.000 DE EMIGRANŢI SIRIENI ÎN ŢARĂAceastă minciună a fost lansată de doua portaluri anonime din Moldova. Ştirea nu are niciun document anexat sau sursă oficială, care să confirme autenticitatea informaţiei. De asemenea, cifra vehiculată este o aberaţie, dacă ne gândim că Repubica Moldova nu e membru al UE şi dacă comparăm cu situaţia altor state. De exemplu, de la începutul crizei migranţilor, România, o ţară membră a UE, cu o populaţie de peste 19.5 de milioane, a primit în jur de 150 de migranţi. Europarlamentarul Siegfried Mureşan a spus foarte clar că nimeni nu a cerut Republicii Moldova să accepte refugiaţi sirieni.MAIA SANDU E SUSŢINUTĂ DE CĂTRE VLAD PLAHOTNIUCMaia Sandu a declarat în nenumărate rânduri că nu a vorbit şi nici nu s-a văzut niciodată cu Vlad Plahotniuc şi că nu are nevoie de susţinerea acestuia. Iar dacă urmărim ce ştiri fabrică holdingul deţinut de Plahotniuc, putem vedea cu uşurinţă că acesta vehiculează doar ştiri defăimătoare şi negative la adresa ei. Spre deosebire de Maia Sandu, liderul socialiştilor, Igor Dodon este vechi partener de afaceri cu Plahotniuc: vinderea hotelului Codru, zboruri cu avioanele private ale oligarhului etc.MAIA SANDU E AGENT AMERICANMaia Sandu este unicul candidat neşantajabil. Ea nu este susţinută de Washington în niciun fel şi nu primeşte indicaţii de la nicio instituţie din SUA sau din orice altă ţară. În partidele politice susţinute din alte ţări sunt pompaţi bani în cantităţi mari şi se oferă consultanţă. Spre deosebire de aceste partide, PAS este finanţat corect, prin cotizaţii şi prin donaţii de către membrii de partid şi cetăţenii simpli ai Republicii Moldova, iar fiecare leu încasat de către partid este însoţit de bon fiscal. Toate activităţile din cadrul PAS se bazează pe voluntariat – nimeni nu este plătit pentru ceea ce face.MAIA SANDU A ÎNCHIS PESTE 300 DE ŞCOLIÎn perioada în care Maia Sandu a fost Ministru al educaţiei, au fost închise 82 de şcoli în care numărul elevilor era sub 30. Astfel, doar 1.4% din totalul elevilor au fost transferaţi în şcoli cu profesori calificaţi pentru toate disciplinele, asigurându-li-se transport şcolar. Pentru comparaţie, în perioada 2007-2012 au fost închise 94 de şcoli, din cauza depopulării. Acum este important să ne punem întrebarea: de ce a fost nevoie să fie închise aceste şcoli? Toate şcolile închise nu asigurau educaţie de calitate, un singur profesor era nevoit să predea 3-4 obiecte. Pe lângă asta, din cauza numărului redus de copii în acele şcoli, erau formate clase de copii din diferiţi ani de studii. Graţie optimizărilor, suma alocată din bugetul de stat pentru fiecare elev a fost majorată în 2015, până la 8771 lei/elev (+27%) – fapt care a contribuit la îmbunătăţirea calitatăţii studiilor.MAIA SANDU A PARTICIPAT LA FURTUL MILIARDULUIMaia Sandu a fost prezentă doar la a doua şedinţă referitoare la acordarea garanţiilor de stat. La prima şedinţă, când s-a votat prima garanţie, Maia Sandu nu a participat. La a doua şedinţă, guvernatorul Băncii Naţionale, Dorin Drăguţanu, a dat asigurări că banii de la stat vor fi utilizaţi pentru a întoarce economiile cetăţenilor care aveau depozite la Banca de Economie. De altfel, documentele pentru acordarea primei tranşe de bani au fost semnate de către Adrian Candu. Maia Sandu a fost unicul ministru care a cerut explicaţii clare şi a avut o poziţie dură la acea şedinţă. Ulterior, Maia Sandu s-a opus întoarcerii miliardului din banii cetăţenilor şi a asigurat că va insista asupra începerii unei anchete internaţionale pentru întoarcerea miliardului furat şi descoperirea vinovaţilor. Aceasta va fi prima ei acţiune în calitate de Preşedinte al ţării.MAIA SANDU A CEDAT AEROPORTULMaia Sandu nu a votat pentru cedarea aeroportului companiei ruseşti Avia Invest SRL. Acest lucru se vede din stenograma şedinţei guvernului de pe data de 30 mai 2013. Mai mult, ea a fost singura persoană care a cerut Procuraturii Generale şi Centrului Naţional Anticorupţie să investigheze legalitatea acestei concesionari.O FEMEIE NU POATE SA CONDUCĂ O ŢARĂPresupunerea este complet eronată şi lipsită de logică. Există multiple cazuri în istorie când Preşedintele sau altă figură de stat importantă a fost anume o doamnă. Exemple faimoase – Margaret Thatcher, prim-ministru al Marii Britanii între 1979-1990, Angela Merkel, cancelar al Germaniei din 2005 până în prezent. În acest moment, 22 de ţări au preşedinţi femei. Elveţia, una dintre cele mai prospere ţări ale lumii, a avut 6 preşedinţi femei.MAIA VA ADUCE HOMOSEXUALIPreşedintele comunităţii LGTB şi-a exprimat susţinerea pentru Maia Sandu. Încă nu ştim cât de reprezentativă este această declaraţie. De asemenea, susţinere pentru Maia Sandu au exprimat PLR, Partidul Ecologist, maeştrii Eugen Doga, Vasile Iovu şi Nicolae Botgros, artistul Pasha Parfeni, pictorul Andrei Mudrea şi o mulţime de oameni de ştiinţă şi creaţie. Maia Sandu este susţinută de numeroşi oameni din diverse domenii cu diferite viziuni, deoarece anume Maia Sandu este unicul candidat independent, în care poţi avea încredere şi căruia îi pasă de cetăţeni. În acelaşi timp, Maia Sandu nu a afirmat niciodată că va legaliza căsătoriile între persoanele de acelaşi sex, iar Preşedintele nu are, conform Constituţiei Republicii Moldova, astfel de competenţe.MAIA SANDU E MASONFemeile nu pot fi masoni. Acestea sunt regulile lojelor masonice.MAIA SANDU ESTE ÎMPOTRIVA BISERICIIMaia Sandu este creştină, este botezată în religia ortodoxă şi provine dintr-o localitate ortodoxă, satul Risipeni, raionul Făleşti. Ea nu a anulat lecţiile de religie în şcoli, care au statut de ore opţionale. În septembrie 2014, ea a primit o scrisoare de multumire semnată de Mitropolitul Vladimir al Chişinăului şi al întregii Moldove, în care acesta exprima un profund respect şi apreciere pentru Ministerul Educaţiei, pentru susţinerea în organizarea seminarului „Şcoala şi Biserica: parteneriat pentru educaţie”.