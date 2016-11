Maia Sandu: „Niciun atac, minciună sau insultă nu mă va determina să renunţ; Adversarul meu reprezintă un adevărat pericol pentru ţara şi viitorul nostru”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 05.11.2016 10:17

Candidatul forţelor antioligarhice, Maia Sandu, mărturiseşte că strategia aleasă de Igor Dodon este una murdară şi ruşinoasă, iar anume din această cauză dezbaterea dintre cei doi candidaţi a semănat mai mult la o gâlceavă.



Lidera PAS subliniază că scopul socialistului este să-i submineze credibilitatea, însă Maia Sandu se arată fermă declarând că nicio minciună sau insultă nu o va împinge să renunţe la scopul propus şi anume de a curăţa sistemul politic al acestei ţări.



„Vă mulţumesc din suflet pentru toate mesajele de sprijin pe care mi le trimiteţi în fiecare zi. Sunteţi atât de mulţi, din toată Moldova şi de peste hotare, încât nu aş putea răspunde personal tuturor. Sunt de acord cu voi. Oponentul meu a ales o strategie de campanie murdară şi ruşinoasă. Dezbaterea de joi nu a fost o dezbatere prezidenţială. A fost mai mult o gâlceavă. Adversarul meu urmăreşte un singur scop: să-mi submineze credibilitatea şi demnitatea, cu atacuri la persoană şi folosind falsuri şi dezinformări de tip kaghebist”, a scris Maia Sandu pe pagina sa de Facebook.



„Vă asigur că am o capacitate de rezistenţă nelimitată. Niciun atac, nicio minciună sau insultă nu mă va determina să renunţ la scopul pe care mi l-am propus, un scop pe care îl împărtăşim cu toţii: să curăţăm sistemul politic al acestei ţări şi să punem temelia unei vieţi noi în Moldova, guvernată după reguli democratice, cu o justiţie independentă şi economie prosperă”, a precizat preşedinta PAS.



În această ordine de idei, candidatul forţelor antioligarhice, speră că la următoarea dezbatere electorală va putea adresa „întrebări corecte” lui Dodon, pentru ca cetăţenii acestei ţări să se poată convingă că liderul PSRM reprezintă un veritabil pericol pentru viitorul Moldovei.



„Sper că următoarea dezbatere TV ne va oferi oportunitatea de a pune întrebări corecte şi de a răspunde preocupărilor reale ale cetăţenilor noştri. Cred că toată lumea înţelege că adversarul meu reprezintă un adevărat pericol pentru ţara noastră şi pentru viitorul nostru”, a spus Maia Sandu.



Totodată, preşedinta PAS afirmă că în cele opt zile rămase până la turul doi al scrutinului prezidenţial, are nevoie de ajutorul tuturor cetăţenilor Republicii Moldova.



„Mai avem încă opt zile pentru a duce mesajul nostru la oameni. Eu am nevoie de sprijinul dumneavoastră, al tuturor. Moldova are nevoie de voi. Sunt absolut convinsă că putem obţine această victorie. Împreună, vom învinge!”, a conchis Maia Sandu.