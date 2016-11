Socialist cu capital şi, în trecut, cu cetăţenie română, candidează pentru un nou mandat la Vulcăneşti

Actualul deputat Roman Tiutin este liderul socialiştilor din raionul Vulcăneşti, iar în Adunarea Populară este preşedintele Comisiei pentru relaţii externe şi administraţie publică. Tiutin are 36 de ani şi este jurist, cu gradul de magistru în drept. În anul 2011, când făcea parte din Partidul Comuniştilor, a devenit preşedintele Consiliului Raional Vulcăneşti, apoi, la alegerile din 2012 pentru Adunarea Populară, a devenit deputat.În declaraţia sa de avere depusă la Comisia Electorală de la Comrat, Tiutin declară un venit pentru doi ani de 23 408 de lei din salariul de deputat. „Nu am alte venituri, soţia mea câştigă bine”, ne-a explicat deputatul. Atunci când l-am întrebat însă cu ce se ocupă soţia sa, el a spus că şi ea în prezent este bugetară, activând în cadrul administraţiei raionale, dar a precizat că anterior a avut o afacere - un salon de frumuseţe în Vulcăneşti, pe care acum îl administrează mama sa. Tiutin spune că nu are venituri de la acel salon, întrucât ar fi transmis toate drepturile unor persoane terţe. O barcă cu motor şi două automobileÎntr-adevăr, datele Camerei Înregistrării de Stat arată că SRL „Rozario”, care aparţine familiei Tiutin, a fost creată în anul 2002 şi îşi are sediul în clădirea în care Roman Tiutin a indicat că este domiciliat. Ca fondator şi administrator al Întreprinderii apare o persoană pe nume Alexandru Tiutin, care, potrivit unor surse, este fratele deputatului.Familia socialistului este bogată în imobile şi maşini. Aceasta deţine un apartament, o casă la sol, un garaj, o vilă şi un teren în raza oraşului. Cât priveşte mijloacele de transport, Roman Tiutin deţine o barcă cu motor de marca „Progress” şi două autoturisme: o Skoda şi un Mercedes Vito. La întrebarea cum de a acumulat atâta avere din salariul de bugetar, deputatul a răspuns că soţia sa câştigă bine, dar ar fi şi alte cauze: „Eu nu fur nimic, am acasă, la Vulcăneşti, 260 de găini, 17 porci, 220 de oi. Unele dintre imobile le-am cumpărat, altele mi-au revenit prin moştenire de la tata”.Cât priveşte plecarea sa din Partidul Comuniştilor, după ce a făcut parte din organizaţia raională Vulcăneşti a acestuia, Tiutin a spus că el şi alţi colegi au fost daţi afară de fapt, după ce ar fi criticat conducerea formaţiunii. El susţine că a oricum ar fi plecat, pentru că depusese deja cerere de ieşire din partid. „Nu am vrut să fiu în acelaşi partid cu hoţii, care se apleacă în faţa lui Plahotniuc. După ce Voronin a declarat că îndreaptă vectorul de dezvoltare a ţării în direcţia Uniunii Europene am început să îl criticăm activ, tot comitetul raional Vulcăneşti i-a cerut să părăsească funcţia de preşedinte, el a refuzat, apoi tot comitetul a fost dat afară”, spune Tiutin.La alegerile din anul 2015 ale başcanului autonomiei găgăuze, proaspăt ieşit din PCRM, el a fost persoana de încredere a Irinei Vlah, şi ea fostă comunistă, dar trecută la socialişti. Chiar dacă este cunoscut ca un susţinător activ al aderării Moldovei la Uniunea Vamală, Tiutin a deţinut acum câţiva ani cetăţenia României. În luna februarie 2014 însă, el a declarat pentru gagauzinfo.md că renunţă la această cetăţenie pe care ar fi primit-o în anul 1998, pe când era student, după ce cineva i-ar fi propus 150 de dolari ca să îşi facă paşaport românesc. Tiutin a declarat că a decis să renunţe la acest paşaport, care de altfel, i-ar fi expirat în anul 2006, deoarece România ar promova „o politică agresivă în privinţa Republicii Moldova şi Găgăuziei”, inclusiv ar înainta „pretenţii teritoriale”.Un alt candidat din circumscripţia nr. 10 este Valerii Cernev, care de meserie este şofer, aşa cum indică în declaraţia de avere depusă la CEC, dar administrează propriul SRL, „Trans-Iuliongrup”. Pentru ultimii doi ani, Cernev indică un venit de doar 20 400 lei şi alţi peste 43 de mii de lei din darea în arendă a unor bunuri. Valerii Cernev nu arată în declaraţie că ar deţine vreo casă, însă în Registrul datelor cadastrale pe numele lui este trecută o casă la sol, situată în oraşul Vulcăneşti, cu o suprafaţă de 158 m. p. şi cu o construcţie accesorie. Imobilul i-a fost donat candidatului în anul 2008. Nu se ştie cine i l-a donat. Am încercat să aflăm acest lucru, întrebându-l, totodată, şi ce imobile dă în arendă, însă Cernev ne-a spus: „Eu n-am înţeles, voi sunteţi de la Procuratură?” şi a închis.Al treilea candidat din circumscripţia nr. 10 Vulcăneşti este Vasilii Tucan, în vârstă de 61 de ani, agronom viticultor de meserie. În prezent preşedintele organizaţiei teritoriale Vulcăneşti a Societăţii Orbilor, pe care spune că o conduce de 16 ani. El a candidat şi la alegerile în APG din anul 2012, însă nu a acumulat numărul necesar de voturi pentru a accede în legislativul local. „În numele invalizilor mai candidez o dată”, ne-a declarat Vasilii Tucan. El deţine o casă de 30 m. p., un garaj şi un teren la Vulcăneşti. Are, de asemenea, o maşină de marca Kia Rio, despre care spune că i-a fost adusă de către sora sa, care locuieşte la Berlin.