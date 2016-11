Oamenii lui Dodon la baza de odihnă offshore // Investigaţie Ziarul de Gardă

În febru­a­rie 2014, poli­ti­cia­nul Igor Dodon orga­ni­za o întâl­ni­re cu blo­gge­ri de la Chi­şi­nău în satul său de baş­ti­nă, Sado­va, r. Călă­raşi. Pri­ma des­ti­na­ţie vizi­ta­tă a fost baza turis­ti­că „Sado­vo”. „I-am făcut încon­ju­rul, am gus­tat vinu­ri­le albe şi cele roşii, pe care le păs­trea­ză admi­nis­tra­to­rul bazei turis­ti­ce, Ale­xan­dru Gul­la”, scria Dodon, pe blo­gul său per­so­nal. Blo­gge­rii au poves­tit şi ei des­pre acea vizi­tă, pre­ci­zând că au dis­cu­tat mai mult timp cu pro­pri­e­ta­rul loca­ţi­ei, Iurie Gul­la. Pes­te un an şi jumă­ta­te, în 2015, vara, baza de odih­nă îşi schim­bă stă­pâ­nul, ajun­gând, prin inter­me­di­ul unei fir­me off-shore, în pose­sia unor per­soa­ne apro­pi­a­te lui Igor Dodon.Baza de odih­nă „Sado­vo”, situ­a­tă într-o zonă eco­lo­gic cura­tă şi pito­reas­că a Codri­lor, se află la vreo 3 km de cen­trul satu­lui Sado­va, loca­li­ta­te unde s-a năs­cut şi a copi­lă­rit Igor Dodon, astăzi, lide­rul Par­ti­du­lui Soci­a­liş­ti­lor din R. Mol­do­va (PSRM). Pro­pri­e­ta­tea, extin­să pe o supra­fa­ţă de pes­te 11 ha, a fost, în tre­cut, o tabă­ră cu pro­fil militar-sportiv, trans­for­ma­tă ulte­ri­or în tabă­ră pen­tru copii. La înce­pu­tul ani­lor 2000, aceas­ta ajun­ge, din pro­pri­e­ta­tea sta­tu­lui, în „buzu­na­rul” omu­lui de afa­ce­ri Iurie Gul­la, care a trans­for­mat tabă­ra într-o zonă de agre­ment. Vara, aceas­ta găz­du­ia copii, iar în extra-sezon, oas­peţi, inclu­siv din stră­i­nă­ta­te. Pe site-ul bazei de odih­nă se anun­ţă că aceas­ta avea o capa­ci­ta­te de cir­ca 250 de per­soa­ne, având cin­ci clă­di­ri în care puteau fi cazaţi oas­peţi, un lac natu­ral, o vină­rie, res­ta­u­rant, cafe­nea în stil naţio­nal, dar şi o mini gră­di­nă zoo­lo­gi­că.Baza de odih­nă e ges­tio­na­tă de SRL „Baza de Odih­nă Sado­vo”, fon­dat în 2001 de Iurie Gul­la. În 2013, aces­ta vin­de tere­nul pe care este ampla­sa­tă baza de odih­nă gine­re­lui său, cetă­ţea­nul neo-zeelandez, Jeremy Law­son, căsă­to­rit cu Anna, fii­ca lui Gul­la. Pes­te doi ani, baza de odih­nă îşi schim­bă iară­şi pro­pri­e­ta­rul.La sfâr­şit de mai 2015, în Marea Bri­ta­nie, pe adre­sa, 84, Park Road din Rosy­th, Sco­ţia, este înre­gis­tra­tă fir­ma „Ches­ter Busi­ne­ss” LP, admi­nis­tra­tă de un cetă­ţean englez şi fon­da­tă, la rându-i, de alte două fir­me din zonă. De fapt, toa­te per­so­na­je­le şi enti­tă­ţi­le impli­ca­te în fon­da­rea aces­tei fir­me sunt sim­pli inter­me­di­a­ri, care de-a lun­gul tim­pu­lui au par­ti­ci­pat la cre­a­rea a zeci de fir­me, a căror stă­pâ­ni rea­li pre­fe­ră ano­ni­ma­tul. Inclu­siv adre­sa la care fir­ma a fost fon­da­tă „Ches­ter Busi­ne­ss” LP este una arhi­cu­nos­cu­tă, ea găz­du­ind, for­mal, câte­va sute de fir­me. Une­le din ele din Rusia. La aceas­tă adre­să a avut sediu şi fir­ma „Lec­tom” LTD, care a deţi­nut, mai mul­ţi ani la rând, pes­te 16% din acţiu­ni­le Băn­cii de Eco­no­mii a Mol­do­vei. În iunie 2016, „Ches­ter Busi­ne­ss” şi-a schim­bat adre­sa, pe o altă stra­dă din Sco­ţia, care, la fel, găz­du­ieş­te alte câte­va sute de fir­me.La doar o lună de la fon­da­re, pe 31 iulie 2015, „Ches­ter Busi­ne­ss” LP deci­de să inves­teas­că în Sado­va, Călă­raşi, R. Mol­do­va, cum­pă­rând fir­ma SRL „Baza de Odih­nă Sado­vo”, dar şi tere­nul pe care este ampla­sa­tă aceas­ta de la cetă­ţea­nul neo-zeelandez, gine­re­le lui Gul­la, Jeremy Law­son. Pe 21 august 2015, la mai puţin de o lună după ce cum­pă­ră tere­nul, fir­ma „Ches­ter Busi­ne­ss” îl ofe­ră în folo­sin­ţă, printr-un con­tract de como­dat, pe un ter­men de 10 ani, SRL-ului „Baza de Odih­nă Sado­vo”. În sep­tem­brie 2015, se vin­de şi fir­ma care a pri­mit tere­nul în folo­sin­ţă şi care deţi­nea clă­di­ri­le de pe acel teren. Fon­da­tor al SRL-ul „Baza de Odih­nă Sado­vo” devi­ne off-shore-ul „Ches­ter Busi­ne­ss” LP, iar admi­nis­tra­tor, cetă­ţea­nul R. Mol­do­va, Miha­il Poru­bin. Prin inter­me­di­a­ri, Iurie Gul­la ne-a anun­ţat că nu doreş­te să dis­cu­te des­pre aceas­tă tranzac­ţie.Miha­il Poru­bin este mem­bru al PSRM şi unul din apro­pi­a­ţii fami­li­ei Dodon. În octom­brie 2014, în pli­nă cam­pa­nie elec­to­ra­lă, aces­ta a fost unul din­tre cei care au întâm­pi­nat la Aero­por­tul Chi­şi­nău, ală­tu­ri de Igor Dodon, fra­te­le aces­tu­ia, Ale­xan­dru, şi Ion Ceban, alt lider PSRM, icoa­na cu chi­pul sfân­tu­lui Ser­ghii Rado­ne­j­s­kii, adu­să din Rusia. În mar­tie 2015, Poru­bin, ală­tu­ri de Dodon, l-a întâl­nit la aero­port pe cele­brul boxer Nico­lai Valu­ev, tot el, depu­tat în Duma de Stat a Rusi­ei. Poru­bin, care apa­re în mai mul­te poze ală­tu­ri de Dodon, este par­ti­ci­pant activ la acti­vi­tă­ţi­le PSRM, fiind, mai tot tim­pul, în antu­ra­jul actu­a­lu­lui can­di­dat la func­ţia de pre­şe­din­te. În 2014, aces­ta era anga­jat la „Exclu­siv Media” SRL, fir­mă la care acti­vea­ză soţia lui Igor Dodon şi care deţi­ne astăzi pos­tul NTV Mol­do­va şi zia­rul de lim­bă rusă, „Argu­men­tî i fak­tî”, ambe­le afi­li­a­te lide­ru­lui PSRM. Din acea pos­tu­ră, Poru­bin a donat 85 de mii de lei pen­tru cam­pa­nia elec­to­ra­lă a par­ti­du­lui. În 2015, în elec­to­ra­la pen­tru ale­ge­ri­le loca­le, Miha­il Poru­bin a donat par­ti­du­lui alte 49,5 mii de lei.Deşi, ofi­ci­al, Miha­il Poru­bin este admi­nis­tra­to­rul fir­mei care deţi­ne baza de odih­nă, de fac­to, de admi­nis­tra­rea ei se ocu­pă Ghen­a­die Mere­nea­nu, cum­na­tul lide­ru­lui PSRM, adi­că fra­te­le soţi­ei aces­tu­ia, Gali­na. ZdG a dis­cu­tat cu cum­na­tul lui Dodon, „nego­ci­ind” găz­du­i­rea unui grup de apro­xi­ma­tiv 50 de per­soa­ne, în pre­a­j­ma săr­bă­to­ri­lor de iar­nă. Deşi baza de odih­nă din Sado­va se află într-un amplu pro­ces de recon­struc­ţie, cum­na­tul lui Dodon ne-a anun­ţat că aceas­ta ar putea fi func­ţio­na­lă până la Anul Nou, iar pen­tru găz­du­i­rea unei per­soa­ne, pen­tru o noap­te, va tre­bui să achi­tăm apro­xi­ma­tiv 300 de lei, fără a inclu­de în preţ şi masa.Continuarea investigaţiei pe Ziarul de Gardă