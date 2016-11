Dodon, pus la zid pentru minciunile promovate în campanie; Maia Sandu: „Sunteţi un mincinos, mergeţi la biserică pentru a face poze şi vă plimbaţi cu avionul lui Plahotniuc”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 04.11.2016 08:15

Dezbatere încinsă între candidaţii în turul doi la prezidenţiale. Candidatul unic al forţelor antioligarhice, Maia Sandu, l-a pus la zid pe Igor Dodon, în cadrul primei confruntări cu el, cerându-i socoteală pentru toate minciunile tirajate de echipa sa, dar şi pentru relaţiile acestuia cu oligarhul Vladimir Plahotniuc.



Preşedinta PAS a enumerat cele mai grave minciuni despre ea, publicate chiar în ziarul de partid al socialiştilor. „O minciună e că am dat acordul ca migranţi din Siria să vină în RM. Altă minciună e că voi sprijini căsătoriile între persoane de acelaşi sex. Alta - că voi închide biserici. Vă asumaţi public că spuneţi minciuni electoratului? Nu am văzut niciodată un om mai mincinos! Imaginaţi-vă cum se va comporta din postura de preşedinte, dacă el în campanie spune doar minciuni”, a declarat Maia Sandu, la dezbaterile de la Pro TV.



În replică, Dodon nu a găsit ce să răspundă şi a schimbat subiectul. „Ce credeţi despre statalitate?”, s-a interesat Dodon.



„Eu cred că un stat nu poate fi considerat independent atât timp cât se află o armată străină pe teritoriul său. Dacă sunteţi aşa de bun prieten cu Rusia, o să cereţi retragerea armatei a 14-a de pe teritoriul RM?”, a răspuns Maia Sandu.



Şi aici Igor Dodon a fugit de răspuns. „Sunteţi pentru unirea RM cu România sau nu?”, a întrebat liderul socialiştilor. „Nu România are armată pe teritoriul RM. Dodon spune deschis că va face federalizare fără să ne întrebe. Eu vă spun că orice decizie se va lua cu acordul oamenilor”, a declarat Maia Sandu.



Liderul socialiştilor a schimbat din nou subiectul, atingând tema minorităţilor sexuale. „De ce vă susţin persoanele gay? Aveţi ceva cu ei?”, a spus Dodon.



„Eu zic să-i întrebaţi pe ei. Şi să-l mai întrebaţi ce crede şi pe mitropolit, care mi-a scris în perioada în care eram ministru. Eu sunt creştină. Restul sunt minciuni. Nu ca dvs., care mergeţi la biserică să faceţi poze”, a răspuns Maia Sandu.



Igor Dodon din nou a fost surprins fără cuvinte la el, aşa că a declarat că, dacă va deveni preşedinte, va anula legea privind asigurarea egalităţii de şanse.



Candidatul unic al forţelor antioligarhice l-a întrebat pe contracandidatul său şi despre relaţiile cu Vladimir Plahotniuc.



„Iată dl Dodon spune că va lupta cu oligarhii. Să ne spună dânsul pentru ce merite deosebite a zburat cu avionul lui Plahotniuc. Nu oricine zboară cu avionul privat al lui”, l-a întrebat Maia Sandu pe Dodon.



După multiple abateri de la subiect, la insistenţele Maiei Sandu, Dodon s-a văzut nevoit să „recunoască” parţial. „A fost un singur zbor la Odesa, la invitaţia unor prieteni, în 2011. Am mers cu soţia. Cei care m-au invitat au plătit”, a spus Dodon, deşi o investigaţie RISE Moldova a dezvăluit că liderul PSRM a zburat de cel puţin patru ori cu avionul lui Plahotniuc.



Igor Dodon a încercat să tirajeze o minciună chiar în direct, arătând o poză în care Maia Sandu votează ceva. „Aţi votat pentru Candu, în funcţia de preşedinte al Parlamentului”, a spus-o Dodon, ca pe un adevăr demonstrat, însă încercarea i-a fost zădărnicită. „Poftim, încă o minciună. Votul a fost secret, iar dvs. aţi luat pur şi simplu o altă poză”, a explicat Maia Sandu.



Candidatul unic al forţelor antioligarhice a menţionat şi faptul că, în perioada în care Igor Dodon era ministrul al Economiei, numărul angajaţilor în RM s-a redus cu 130 de mii de oameni. „O parte au plecat din ţară, o altă parte au rămas fără locuri de muncă”, a spus Maia Sandu.



„Merită reforma în educaţie viaţa unui copil?”, a schimbat, din nou, Dodon subiectul. „O altă minciună spusă foarte tragic de dl Dodon. Sunt minciuni crase şi e foarte urât ceea ce faceţi”, a spus Maia Sandu.



„Sunteţi un mincinos şi nu puteţi răspunde nimic decât minciuni. Casa în care locuiţi în 2015 avea o sută şi ceva metri pătraţi, iar în 2016 are deja peste 400 de metri pătraţi. Aţi minţit în declaraţia de avere anul trecut? Şi de unde aţi luat bani pentru ea?”, a mai întrebat Maia Sandu.



„Am luat un credit de la o bancă privată”, a răspuns Igor Dodon. „Da, de la banca lui Plahotniuc”, a explicat Maia Sandu.



Totodată, Maia Sandu l-a acuzat pe Igor Dodon de faptul că s-a împotrivit iniţiativei de a permite studenţilor să voteze în localităţile în care îşi fac studiile.



„Ca nişte laşi împiedicaţi votul studenţilor”, i-a reproşat Maia Sandu lui Igor Dodon. Acesta, la rândul său, a spus că studenţii „ţin minte bacalaureatul”, sugerând că n-o vor susţine pe Maia Sandu. „Atunci de ce nu aţi susţinut, dacă sunteţi sigur că nu mă votează pe mine?”, a întrebat Maia Sandu. „Ascultaţi-mă pe mine…”, şi-a început Dodon replica. „Da-da, ascultaţi un plagiator”, i-a tăiat-o din scurt Maia Sandu.



„Acest personaj nu a răspuns la nicio întrebare privind problemele sale de integritate. Şi nu o spun eu, ci presa de investigaţie, instituţii credibile. Igor Dodon se ţine doar de bârfe şi minciuni. Un preşedinte al oamenilor cinstiţi trebuie să aibă curaj să lupte cu mafia. El face parte din echipa lor din 2005 şi mereu a acţionat în beneficiul lor. Nu a întreprins măsuri atunci când s-a aflat în funcţie publică, nu mai vorbesc despre perioada de aflare în opoziţie. Igor Dodon nu poate să fie preşedinte al tuturor, el poate doar să sperie, să mintă şi să divizeze. Eu am demonstrat că sunt responsabilă şi spun lucrurilor pe nume. În această campanie am demonstrat, eu şi colegii mei, mult bun simţ. Am reuşit cu resurse mici, fără minciuni. Oamenii ştiu să facă diferenţa între oameni oneşti şi corupţi”, a punctat Maia Sandu.