Oamenii de cultură şi de creaţie, îndemn la mobilizare MAXIMĂ în turul II; „Candidatul unic al forţelor antioligarhice, Maia Sandu, va declanşa lupta adevărată împotriva corupţiei”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 03.11.2016 13:31

Republica Moldova mai are o singură şansă de a fi salvată de oligarhi. Această şansă este candidatul comun al forţelor proeuropene şi antioligarhice, Maia Sandu. Astfel, reprezentanţii Uniunilor de Creaţie vin cu un mesaj de mobilizare a cetăţenilor şi îi îndeamnă să voteze pentru Maia Sandu, care va fi un preşedinte puternic şi va face auzită vocea poporului.



Oamenii de artă, de cultură şi creaţie cheamă oamenii să fie activi, să fie responsabili şi să facă alegerea corectă – Maia Sandu.



„Noi, reprezentanţii Uniunilor de Creaţie din ţară exprimăm la modul tranşant şi cât mai convingător opţiunea noastră pentru turul II al alegerilor prezidenţiale din 13 noiembrie. Noi, care am fost întotdeauna în fruntea procesului de renaştere naţională în Republica Moldova, avem datoria morală să-i facem pe cetăţenii noştri să înţeleagă ce se întâmplă în societatea noastră, să-şi dea votul pentru candidatul comun al opoziţiei antioligarhice şi proeuropene, Maia Sandu. Noi avem convingerea că doar împreună cu Maia Sandu, în calitate de preşedinte, putem scoate Moldova din haos, dezordine şi nepăsare. Doar având-o pe Maia Sandu în calitate de preşedinte, putem declanşa o luptă adevărată şi nu mimată împotriva oligarhiei corupte, putem scoate statul Republica Moldova şi instituţiile statului din captivitate oligarhică. Suntem într-un moment extrem de responsabil, crucial pentru destinul viitor al Republicii Moldova, pentru destinul nostru şi al copiilor noştri. Noi nu putem decât să pledăm pentru continuarea parcursului european. Programul Maiei Sandu derivă din realităţile noastre, din aceste cerinţe de a ne racorda la civilizaţie”, a declarat Iulian Filip



„Toţi oamenii trebuie să realizeze importanţa acestui moment, să conştientizeze şi pericolul care ne ameninţă pe altă parte. Ceea ce ne ameninţă este să pierdem totul. Mă adresez celor care sunt pasivi, care nu vor să voteze, care sunt în spaţiul virtual - să conştientizeze primejdia. Să realizăm că noi putem pierde toate valorile, pe care le-am obţinut. Trebuie să ne mobilizăm la maxim, nu trebuie să privim pasiv la ce întâmplă cu Republica Moldova. Toţi trebuie să fim în jurul candidatului comun Maia Sandu, dacă vrem să avem o perspectivă pentru o viaţă mai bună şi să ne bucurăm de valorile pe care ni le dorim. Acest lucru poate să ni-l asigure doar Maia Sandu. Chem toţi cetăţenii, care nu au realizat pericolele care ne pasc: veniţi la vot şi votaţi Maia Sandu”, a menţionat Ghenadie Ciobanu, preşedintele de onoare al Uniunii compozitorilor şi muzicienilor.



Actorul şi regizorul Sandu Grecu a venit cu un mesaj ferm către cetăţeni, spunându-le că o va o susţine pe Maia Sandu, care poate garanta scoaterea ţării din captivitate: „Trebuie să ne fie clar una - Maia Sandu este prima persoană în Republica Moldova, care a avut îndrăzneala să vorbească despre cuvântul stat captiv. De când este Republica Moldova nu a avut nicio guvernare un aşa antirating. Aceştia trebuie să plece şi să nu se mai întoarcă. Ţara, pur şi simplu, se sufocă. Cel mai important pentru a înfrunta geopolitica este de a ieşi din captivitate. Numai Maia Sandu ne poate garanta această scoatere din captivitate pentru toate structurile acestui stat. Maia Sandu poate să lupte cu aceşti oligarhi. Mai Sandu poate să pună dreptatea alături cu toată lumea. Doar Maia Sandu are credibilitatea Europei şi a altor ţări civilizate. Misiunea noastră este foarte importantă, trebuie să ne deplasăm prin sate, să discutăm cu vecii şi colegii, să motivăm studenţii să se responsabilize şi să înţeleagă că soarta RM depinde de cum ne vom mobiliza”.



„După zeci de manifestaţii ale Platformei DA şi ale tuturor oamenilor, în sfârşit, poporul a obţinut dreptul de a alege preşedintele. Toţi acei care am protestat şi nu ni l-am dorit pe Igor Dodon în calitate de preşedinte, pentru aceasta noi am luptat? Maia Sandu este unica şansă pentru salvare şi pentru cursul european al Republicii Moldova. Aşa vom scăpa de oligarhi, Igor Dodon este un oligarh. Pe 13 noiembrie, trebuie să ieşim la vot, să ne mobilizăm pentru a da votul corect pentru Maia Sandu”, a îndemnat Dumitru Bolboceanu, preşedintele Uniunii Artiştilor Plastici.



În aceeaşi ordine de idei, scriitorul Ion Hadârcă a spus: „13 noiembrie poate deveni o zi crucială în ambele sensuri. Ori spre Est sau înspre Vest. Noi trebuie să ne urmăm destinul nostru şi ceea ce am început în anii de mişcare naţională. Este o zi istorică”.



Preşedintele Uniunii Cineaştilor din Moldova, Sergiu Prodan, a declarat: „Situaţia este foarte clară, au dispărut nuanţele. Turul I a trecut, au trecut toate fumigenele. Fiecare din noi trebuie să identifice două persoane care nu au votat şi să le convingă să meargă la vot”.



Scenaristul Aurelian Dănilă a venit cu un apel către toţi tinerii din Republica Moldova, dar şi către cei plecaţi la studii peste hotare, să participe la alegeri şi să nu fie indiferenţi.



Jurnalistul Vitalie Ciobanu a îndemnat deputaţii PLDM să depună toate eforturile pentru a organiza o şedinţă extraordinară a Parlamentului, în care să fie discutată iniţiativa care ar permite tinerilor să voteze în localităţile în care învaţă.



Mai mult, reprezentanţii Uniunilor de creaţie din Republica Moldova au venit cu un apel către transportatorii din ţară, îndemnându-i să ajute tinerii să ajungă în localităţile de baştină pentru a putea vota.



Pentru a-şi manifesta susţinerea pentru Maia Sandu, oamenii de creaţie şi de cultură au lansat un apel:



„Dragi compatrioţi, noi, reprezentanţii Uniunilor de Creaţie din Moldova, vă îndemnăm să participaţi activ, într-un număr cât mai mare la turul II al alegerilor prezidenţiale din 13 noiembrie şi să votaţi pentru Maia Sandu, candidatul unic al opoziţiei proeuropene şi antioligarhice.



Este singura opţiune valabilă, este şansa care ne permite să readucem instituţia prezidenţială în serviciul poporului, să o scoatem din captivitatea grupurilor de interese, care şi-au subordonat multe din structurile statului. Preşedinţia trebuie să fie un centru real de putere care să contribuie la punerea Republicii Moldova pe făgaşul integrării europene.



Maia Sandu a demonstrat prin prestaţia sa curajoasă, lucidă şi demnă din aceste alegeri, că este persoana cea mai potrivită pentru funcţia de preşedinte al Republicii Moldova. Maia Sandu, în calitate de preşedinte, va lupta pentru declanşarea unei adevărate ofensive împotriva corupţiei, pentru reformarea justiţiei, pentru revigorarea sistemului bancar devastat odată cu furtul miliardului de dolari. Maia Sandu va lupta pentru politici care vor contribui la dezvoltarea economiei şi la ridicarea nivelului de trai al celor mulţi.



Avem de ales un preşedinte puternic, care să fie vocea cetăţenilor. Avem nevoie de un preşedinte care să se bucure de respectul şi sprijinul comunităţii internaţionale, al partenerilor de dezvoltare. Fără susţinerea lor, acest stat nu va supravieţui.



Contracandidatul Maiei Sandu în aceste alegeri, socialistul Igor Dodon, nu îşi ascunde opţiunile antiromâneşti şi antioccidentale, militează pentru denunţarea Acordului de Asociere cu UE, pentru federalizarea ţării, adică pentru revenirea noastră la condiţiile unei colonii a Rusiei. Opţiunile politice ale lui Dodon vor izola Republica Moldova, o vor plasa într-o relaţie de ostilitate cu Ucraina şi cu Occidentul.



Votul pentru Igor Dodon înseamnă ridicarea unui alt zid de sârmă ghimpată la Prut. Dragi cetăţeni, dacă vrem să ne păstrăm valorile naţionale pe care le-am redobândit, dacă vrem să avem un stat de drept, un stat capturat în serviciul clanurilor oligarhice, dacă vrem să fim parte a lumii occidentale, dacă vrem să nu ne pierdem libertatea circulaţiei în UE, dacă vrem dreptate şi prosperitate pentru toţi cetăţeni, votaţi pentru Maia Sandu, Fiecare vot contează. Victoria Maiei Sandu, candidatul opoziţiei proeuropene şi antioligarhice, oferă posibilitatea Republicii Moldova de a fi un stat cu adevărat democratic şi european şi ne oferă şansa de a trăi în libertate.”