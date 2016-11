Deutsche Welle: Plahotniuc îl susţine pe Dodon „din tufiş”

În Republica Moldova a început campania electorală pentru turul doi al prezidenţialelor din 13 noiembrie. Se vor confrunta candidatul forţelor anti-oligarhice şi pro-europene Maia Sandu şi socialistul pro-rus Igor Dodon. Guvernarea oligarhică îl susţine tacit în turul doi pe candidatul pro-rus Igor Dodon, chiar dacă în turul întâi a decis să-şi retragă din cursă candidatul (Marian Lupu), argumentându-şi gestul prin faptul că „Maia Sandu are mai multe şanse să-l învingă pe Igor Dodon”.Joi, 3 noiembrie, majoritatea parlamentară, controlată de oligarhul Vlad Plahotniuc, a refuzat să pună în discuţie un proiect care le-ar fi permis studenţilor să voteze, în turul doi, la locul de studiu, nu în localitatea de baştină, aşa cum prevede legea acum. Din această cauză, prezenţa la vot a tinerilor în turul întâi a fost extrem de modestă - doar 10% din numărul total de alegători care au participat la alegeri. Miercuri, candidatul pro-european Maia Sandu a cerut Parlamentului şi Comisiei Electorale Centrale să le permită tinerilor să voteze în locul unde se află la studii. Refuzul Parlamentului îl favorizează pe candidatul pro-rus Igor Dodon, care mizează pe electoratul în vârstă, crescut în URSS. Preşedintele CEC, Alina Russu, a declarat că o decizie vizând locul unde pot vota studenţii şi elevii o poate lua doar Parlamentul.Deputatul liberal-democrat Tudor Deliu a reamintit autorităţii electorale că „în 2014, studenţii au dobândit dreptul de a vota la locul de studii. Potrivit modificărilor operate la Codul Electoral, studenţii şi elevii sunt în drept să voteze acolo unde îşi fac studiile. Un drept dobândit nu poate fi retras”, a afirmat Deliu. Alina Russu a explicat că acea prevedere se referă doar la alegerile parlamentare.Deputaţii socialişti au afirmat că introducerea acestui proiect cu o săptămână înainte de turul doi al alegerilor nu este corectă. „Aceste persoane (n.r. - studenţii şi elevii) nu sunt absolut limitate în dreptul de a alege. Alegerile au loc în zi de duminică. Să se ducă sâmbătă acasă. Nu văd mari probleme în acest sens. Haideţi să nu modificăm legea ad-hoc, când îi pare cuiva că trebuie schimbat ceva”, a intervenit socialistul Vladimir Ţurcan.Mai mulţi tineri şi studenţi au protestat joi în faţa CEC în legătură cu respingerea solicitării ca studenţii să poată vota în localităţile în care îşi fac studiile.Mai mult, CEC a refuzat şi propunerea candidatului anti-oligarhic privind deschiderea unor secţii de votare suplimentare peste hotare, în oraşele unde, în primul tur, s-a constatat aglomeraţie la secţiile de votare. Asta în condiţiile în care 90% dintre moldovenii din diaspora care au ieşit la vot au optat, în primul tur, pentru Maia Sandu. La mai multe secţii de votare s-au format cozi enorme, iar mai mulţi cetăţeni de peste hotare s-au plâns că nu au putut vota din cauza numărului insuficient de buletine de vot (Londra, Paris, Frankfurt). Preşedintele Comisiei Electorale Centrale a spus că este de competenţa Guvernului să decidă dacă este sau nu necesară deschiderea mai multor secţii de votare peste hotare, iar Guvernul (învestit pe furiş de majoritatea parlamentară pro-oligarhică) nu a reacţionat deocamdată în niciun fel.CEC a respins şi solicitarea prin care Maia Sandu a cerut ca cetăţenilor moldoveni din afara ţării să li se permită să voteze şi în baza buletinului de identitate emis de autorităţile moldovene, nu doar în baza paşaportului moldovenesc. Ea a explicat că mai mulţi moldoveni au ajuns în străinătate cu paşapoarte româneşti sau ale altor state şi nu au paşapoarte moldoveneşti, ci doar buletinele de identitate moldoveneşti. Şefa CEC a declarat că votarea în baza buletinului de identitate, aşa cum au solicitat mai mulţi cetăţeni de peste hotare, va fi imposibilă la aceste alegeri: „Pot vota doar cu paşaportul. Prin asta demonstrează că ei se află pe o anumită perioadă în afara teritoriului Republicii Moldova”, a explicat Alina Russu.Miercuri, Comisia Electorală Centrală a validat alegerile prezidenţiale din data de 30 noiembrie (primul tur) şi a stabilit cum va arăta buletinul de vot în turul doi şi ordinea în care vor fi plasaţi cei doi concurenţi electorali. Potrivit legislaţiei, candidaţii vor fi poziţionaţi în buletinele de vot după numărul de voturi acumulate în primul tur. Astfel, Igor Dodon va fi trecut primul în buletinul de vot, iar Maia Sandu pe poziţia a doua. Igor Dodon a acumulat 680,550 de voturi (47,98%), iar Maia Sandu 549,152 de voturi (38,71%).Miercuri, în cadrul unei emisiuni televizate, liderul PL Mihai Ghimpu şi-a îndemnat susţinătorii să o voteze în turul doi pe Maia Sandu, dar i-a sugerat acesteia să-şi schimbe mesajul – să nu-l mai critice pe Plahotniuc, ci să se axeze pe factorul geopolitic, „pentru că aşa a câştigat Dorin Chirtoacă la alegerile locale în Chişinău”: „Maia Sandu să mai lase din orgoliu şi să-şi schimbe mesajul electoral pentru al doilea tur. Acum nu mai merge cu guvernarea, nu mai merge cu Plahotniuc. Dacă vrea să-l învingă pe Dodon, trebuie să se axeze pe factorul geopolitic”, a menţionat liberalul.Maia Sandu a reacţionat: „Cei care ne împart în „stânga” şi „dreapta”, în „pro-ruşi” şi „pro-europeni”, greşesc sau ne mint. Noi suntem diferiţi, dar vrem aceleaşi lucruri - vrem să trăim bine, să fie pace! Vrem să muncim onest, iar cei dragi să ne fie aproape. Suntem trei milioane de oameni oneşti în ţara noastră. Suntem o forţă de temut pentru hoţi şi corupţi. Împreună vom face ordine în casa noastră. Împreună vom învinge!”, a spus lidera PAS.Iar Guvernul de la Bucureşti a adoptat miercuri o Ordonanţă de Urgenţă prin care a decis asigurarea gratuită cu bilete de tren tur-retur a elevilor şi studenţilor moldoveni din România, cu vârsta de peste 18 ani, care îşi vor exercita dreptul de vot la alegerile din Republica Moldova în secţii de votare deschise pe teritoriul României. Măsura are scopul de a asigura posibilitatea cât mai multor tineri din Republica Moldova, aflaţi la studii în România, să-şi exercite dreptul de vot. Este vorba despre o călătorie gratuită dus-întors, cu tren regio şi interregio, clasa a II–a, în perioada 12 – 13 noiembrie 2016, către şi dinspre localităţile cu secţii de votare de pe teritoriul României, respectiv: Bucureşti, Iaşi, Galaţi, Timişoara, Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Bacău, Suceava, Craiova.Candidatul pro-rus, Igor Dodon, s-a arătat nemulţumit de mobilizarea fără precedent contra sa pe reţelele de socializare şi de faptul că toată presa s-a unit împotriva sa: „În ultimul timp s-au unit toate mass-media finanţate de Statele Unite, televiziuni finanţate de oligarhi, în front comun împotriva mea. Nu-i nimic, vom ţine piept. Au fost bătălii şi mai mari. Aceasta arată slăbiciunea voastră. Priviţi ce isterie aţi ridicat pe reţelele de socializare. Vreţi să speriaţi pe cineva? Nu ne temem. Am văzut şi mai puternici. De aceea veţi pierde. Daţi dovadă de slăbiciune”, a reacţionat Dodon.