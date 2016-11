Deutsche Welle: Dodon ar vrea să şteargă cu buretele declaraţiile pe care le-a făcut în turul întâi

Candidatul pro-rus la Preşedinţia Republicii Moldova, Igor Dodon, îşi schimbă retorica. Declaraţiile care i-au adus puncte electorale în primul tur, i-ar putea tăia drumul spre Preşedinţie în al doilea tur.Sondajele, dar şi rezultatele alegerilor din ultimii ani arată că ponderea moldovenilor pro-ruşi este mare, dar nu ajunge la 50% din numărul total al populaţiei cu drept de vot. Din acest motiv, candidaţii pro-ruşi care au participat la diferite scrutine la nivel central (inclusiv socialiştii Igor Dodon şi Zinaida Greceanîi la alegerile locale pentru funcţia de primar de Chişinău) au fost foarte aproape de victorie, dar, tradiţional, au pierdut în al doilea tur, din cauza discursului radical pro-rus care respinge potenţialii votanţi cu viziuni centriste.Înaintea turului întâi al alegerilor prezidenţiale din 30 octombrie, candidatul socialiştilor Igor Dodon a pedalat pe declaraţii la limita şovinismului. El a provocat un scandal diplomatic cu Ucraina, declarând că Crimeea ar aparţine Rusiei şi a pledat pentru revenirea la chestiunea federalizării Republicii Moldova - plan rusesc, promovat prin intermediul OSCE, respins în ultimul moment de ex-preşedintele comunist Vladimir Voronin, datorită presiunii străzii. Antagonizarea societăţii prin astfel de pledoarii l-a ajutat pe Igor Dodon să treacă de turul întâi, dar îl dezavantajează în turul doi, pentru că nu-şi mai poate adăuga electorat. Chiar şi liderul comunist Vladimir Voronin a anunţat marţi că refuză să-l sprijine în turul doi, iar reacţia lui Dodon a enervat şi mai tare electoratul Partidului Comuniştilor: „Voronin poate să stea acasă. (...) Noi înţelegem că Voronin nu mai este demult un partener de dialog pe stânga. El face acum mai mult jocul dreptei şi al unioniştilor, din interese personale, de invidie probabil”, a comentat Igor Dodon.Anterior, el l-a atacat şi pe un alt lider pro-rus influent de la Chişinău, Renato Usatîi (liderul „Partidului Nostru”), pe care l-a numit „balabol” („prostănac”) şi „prieten al unioniştilor”. Vineri, Usatîi îşi va sărbători ziua de naştere şi l-a invitat pe Igor Dodon la Moscova ca să-i cerşească sprijinul electoral în cel de-al doilea tur de scrutin. Renato Usatîi a reuşit să fugă din Moldova înainte ca autorităţile moldovene să emită pe numele său un mandat de arest (pentru complicitate la asasinarea unui bancher rus) şi l-au anunţat în urmărire internaţională (izolându-l în Rusia). Igor Dodon nu a anunţat încă dacă va da curs invitaţiei. O eventuală întâlnire a lui Dodon cu Usatîi (dacă aceasta va fi mediatizată), având în vedere calitatea procesuală a liderului „Partidului Nostru”, l-ar dezavantaja, însă, pe Dodon în turul doi al alegerilor (13 noiembrie).După turul întâi al alegerilor prezidenţiale, socialistul Dodon şi-a temperat discursul şi a încercat să-şi „dezamorseze” declaraţiile prin care a şocat înainte de turul întâi. Revenind la declaraţia sa scandaloasă despre „Crimeea, parte a Rusiei”, el a explicat marţi că a avut în vedere că „de facto, Crimeea e parte a Rusiei, dar că, juridic, acest lucru nu este recunoscut de nimeni”. Mai mult, Dodon a spus că, în calitate de preşedinte (dacă va fi ales), nu va putea să recunoască apartenenţa Crimeii la Rusia, deoarece acest fapt presupune foarte multe riscuri legate de Transnistria: „Nu cred că noi putem să ne permitem să facem anumite greşeli în acest sens, ca să nu avem probleme cu regiunea transnistreană”. După ce, prin declaraţiile sale a provocat o reacţie dură din partea Kievului, Igor Dodon a precizat marţi că „o relaţie bună cu vecinii, inclusiv cu Ucraina, este obligatorie”: „Noi avem foarte multe probleme de rezolvat împreună. Eu am fost co-preşedinte al Comisiei mixte interguvernamentale moldo-ucrainene mai mulţi ani. Cunosc foarte bine care este agenda relaţiilor bilaterale. Avem probleme şi cu demarcarea, şi multe-multe altele care trebuie rezolvate şi vor fi rezolvate”, a spus liderul socialiştilor.Şi dacă înaintea primului tur de scrutin, acesta ameninţa că, dacă va ajunge preşedinte, va denunţa Acordul de Asociere între Republica Moldova şi UE, marţi Dodon a menţionat într-un interviu că preşedintele nu are competenţe pentru a schimba vectorul geopolitic sau a suspenda acorduri.A renunţat şi la antagonizarea societăţii. Acum el spune că are o motivaţie puternică să fie „un preşedinte al tuturor”: „Moldova are viitor şi eu sunt sigur că va fi mai bine. Am toată convingerea că voi asigura o viaţă mai bună pentru concetăţenii mei”, a scris Dodon pe Facebook.În replică, Maia Sandu, candidat pro-european, anti-corupţie, a spus că „Dodon nu are altceva să ofere alegătorilor, decât frică”: „Ştiu că oponentul meu încearcă să transforme acest vot în unul geopolitic, pentru că el nu are altceva să ofere alegătorilor, decât frică. Vrea să exploateze frica pe care o induce prin campania care separă cetăţenii Republicii Moldova. Eu nu accept ca această campanie să fie despre geopolitică. Pentru mine această campanie este despre oameni care luptă contra corupţiei şi oameni care întruchipează corupţia. Noi avem nevoie de un stat puternic, care să ne apere atât de pericolele interne, cât şi de pericolele externe. Atâta timp cât avem un stat corupt, atâta timp nu are cine să ne protejeze şi nu are cine să ne promoveze interesele. Corupţia este cel mai mare pericol pentru noi acum”, a declarat Maia Sandu. Ea a adăugat că, în calitate de preşedinte, nu va admite ca politicienii să divizeze societatea în continuare, aşa cum au făcut-o până acum. Într-un mesaj emoţionant transmis cetăţenilor, ea îi îndeamnă să vină la alegeri şi să pună umărul pentru un viitor mai bun acasă: „Peste ani, ne vom aminti de aceste alegeri şi vom spune: Am avut încredere în noi, iar în ziua votării ne-am luat ţara înapoi”.Pe de altă parte, Igor Dodon o acuză pe Maia Sandu că ar avea „mai multe schelete în dulap” care „trebuie scoase la vedere, unul câte unul”.Maia Sandu a reacţionat: „Dacă aveam 'schelete în dulap', Dodon le arăta demult prin holdingul lui, acum având şi el un holding, un pic mai mic decât cel al lui Plahotniuc, dar pe care îl foloseşte într-o manieră la fel de manipulatoare şi de necivilizată. Ei până acum nu au reuşit să găsească nimic care m-ar incrimina. Singurele lor invenţii au fost minciunile. De aceea, vom avea nişte dezbateri electorale foarte interesantă. Pentru că despre el s-a scris foarte mult în presa independentă, în presa de investigaţie şi el nu a dat niciun răspuns. Despre mine nu a apărut nici un lucru la care să nu pot oferi un răspuns care să scoată toate semnele de întrebare”, a menţionat candidatul anti-oligarhic.Dupa ce, marţi, Maia Sandu a cerut autorităţilor să deschidă mai multe secţii de votare în Europa, miercuri Igor Dodon a cerut deschiderea mai multor secţii de votare în Rusia. Miercuri, reprezentantul PSRM la Comisia Electorală Centrală a depus la CEC o solicitare în acest sens.