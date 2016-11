VIDEO

Usatîi reiterează că nu se mai află în urmărire internaţională

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 29.11.2016 13:36

Liderul formaţiunii Partidul Nostru susţine, din nou, că nu se mai află în urmărire internaţională. Declaraţia vine la mai puţin de o lună de când Renato Usatîi spunea acelaşi lucru. Ca şi anterior, autorităţile naţionale afirmă contrariul. De asemenea, Usatîi a ţinut să menţioneze că în continuare colaborează cu instituţiile de drept din alte ţări, pentru a obţine mandat de arestare pe numele oligarhului Vladimir Plahotniuc.



„Nu am încredere în justiţia din Moldova, întrucât îndeplineşte comenzile lui Plahotniuc, care exclude judecătorii, procurorii incomozi, pentru a-şi pune câinii lui fideli, iar toţi cei care se mai gândesc să fie sau nu cu Plahotniuc să se teamă. Vreau să-l bucur pe Cavcaliuc şi pe procurorul Busuioc, care strigă că eu sunt căutat de Interpol: am fost scos de pe lista Interpol”, a spus Usatîi.



Primarul de Bălţi a avut şi un mesaj ce îl vizează pe Vladimir Plahotniuc: „Eu am promis că următorul obiectiv este să obţin mandat de arestare pe numele lui Plahotniuc. Am publicat suficiente materiale pentru care Plahotniuc trebuie să fie condamnat la ani de închisoare. Nu am încredere în justiţia din Moldova care îndeplineşte comenzile lui Plahotniuc. Eu colaborez în continuare cu instituţiile de drept din mai multe ţări”.



Şi de această dată, Ministerul Afacerilor Interne a dezminţit informaţiile prezentate de Renato Usatîi. Şi procurorul Vitalie Busuioc, cel care instrumentează dosarul lui Usatîi, a declarat că nu a primit înştiinţare oficială despre faptul că acesta nu mai este în urmărire internaţională. Iar şeful adjunct al Inspectoratului General al Poliţiei, Gheorghe Cavcaliuc, şi prim-vicepreşedintele PD, Vladimir Plahotniuc, nu au fost de găsit pentru a comenta acuzaţiile.



Amintim că Renato Usatîi este acuzat de procurori că ar fi comandat asasinarea bancherului rus Gherman Gorbunţov. Primarul de Bălţi neagă orice implicare şi dă vina pe Vladimir Plahotniuc. Acum o lună, Usatîi a fost anunţat în urmărire internaţională. Pentru că se află în Federaţia Rusă, el va putea fi extrădat doar cu acordul autorităţilor din această ţară.