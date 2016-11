Deutsche Welle: UE sprijină cetăţenii moldoveni, nu guvernele care au compromis ideea europeană

UE a decis să sprijine în continuare, financiar, Republica Moldova chiar dacă recentele alegeri prezidenţiale au fost câştigate de candidatul pro-rus, Igor Dodon. UE sprijină cetăţenii moldoveni, nu guvernele care au compromis în ultimii ani, prin corupţie, ideea europeană în Moldova, comentează Deutsche Welle Comisarul UE pentru Politica Europeană de Vecinătate şi Negocieri de Extindere, Johannes Hahn, s-a întâlnit la Bruxelles cu premierul moldovean Pavel Filip, iar la finalul întrevederii a anunţat decizia UE de a aloca Republicii Moldova 45 de milioane de euro „pentru continuarea reformelor în beneficiul cetăţenilor”. Banii vor ajunge în Moldova în următoarele zile, a spus comisarul european.Oficialul european a precizat că banii vor fi cheltuiţi „pentru reforme prioritare”: lupta contra corupţiei, depolitizarea instituţiilor statului, reforma sistemului bancar. Johannes Hahn a felicitat autorităţile de la Chişinău pentru semnarea Acordului cu FMI şi a reiterat importanţa asigurării unei colaborări constructive între Guvern şi preşedintele ales în interesul cetăţenilor.La Bruxelles, premierul moldovean s-a întâlnit şi cu Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate, Federica Mogherini, vicepreşedinte al Comisiei Europene. Pavel Filip a menţionat că „Foaia de parcurs privind reformele prioritare” asumată în faţa UE, a ajutat autorităţile în obţinerea Acordului cu FMI, care, - spune prim-ministrul, - „este un certificat de încredere pentru noi”: „Guvernul acordă o importanţă deosebită procesului de elaborare a noii Agende de Asociere cu UE care va deveni parte integrantă a unui plan naţional de implementare a Acordului de Asociere pentru anii 2017-2019”, a menţionat premierul moldovean.Şi Federica Mogherini a exprimat disponibilitatea UE de a susţine realizarea agendei de reforme, orientate spre îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor Republicii Moldova.La întrevedere s-a discutat şi despre Reuniunea Grupului de prieteni ai Republicii Moldova care va avea loc pe 12 decembrie 2016, iar premierul Pavel Filip i-a transmis Federicăi Mogherini invitaţia de a vizita Republica Moldova la începutul anului viitor.Marţi, la Bruxelles, premierul moldovean a fost primit şi de preşedintele Parlamentului European, Martin Schulz. După victoria candidatului pro-rus, Igor Dodon, la alegerile prezidenţiale din Republica Moldova, premierul Pavel Filip a simţit nevoia să reconfirme la Bruxelles angajamentul ferm al Chişinăului de a continua reformele demarate cu sprijin european şi de a persevera în apropierea Moldovei de UE: „Credem în continuare în viitorul european al Republicii Moldova şi muncim în fiecare zi pentru atingerea acestui obiectiv, iar sprijinul Parlamentului European pentru perspectiva europeană a ţării noastre reprezentă o încurajare”, a menţionat Filip.Referitor la alegerile prezidenţiale, Pavel Filip a spus că Republica Moldova are de învăţat câteva lecţii ca urmare a acestor alegeri, pentru a organiza mai bine procesul electoral în viitor: „Acum scopul este de a depăşi 'febra electorală', pentru a ne apuca de lucru. Am avut o discuţie cu preşedintele ales şi i-am spus că Guvernul este pregătit să coopereze în interes naţional, or interesul nostru naţional este continuarea reformelor, modernizarea şi drumul european”, a spus premierul.Martin Schulz a reconfirmat sprijinul autorităţilor de la Bruxelles pentru parcursul european al Republicii Moldova, a spus că Parlamentul European are încredere în viitorul european al Moldovei şi a subliniat întreaga sa deschidere pentru dinamizarea parteneriatului Republica Moldova - UE.La întrevederea avută cu preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, prim-ministrul Pavel Filip a dat asigurări că atât Guvernul, cât şi coaliţia majoritară din Parlament, sunt determinate să continue cursul european al Moldovei şi să implementeze reformele asumate: „Vom aprecia susţinerea dumneavoastră pentru solicitarea Republicii Moldova de a beneficia de asistenţă macrofinanciară din partea UE. Această asistenţă este complementară programului agreat cu FMI şi ne va permite să construim o economie prosperă şi să revenim în fruntea ţărilor Parteneriatului Estic”, a menţionat Pavel Filip. El a reiterat că investigarea celebrei fraude bancare constituie una dintre priorităţile Cabinetului de Miniştri şi toţi cei implicaţi urmează să fie sancţionaţi conform legii.Jean-Claude Juncker a subliniat importanţa unei abordări complexe în consolidarea eficienţei instituţionale a Republicii Moldova, care să genereze schimbări pozitive în viaţa cetăţenilor.După încurajările venite de la Bruxelles pentru Moldova, şi preşedintele României a declarat marţi că „România se va implica şi mai activ în procesul de integrare al Moldovei în UE”. Klaus Iohannisa a făcut anunţul după şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a României: „Obiectivul nostru strategic este integrarea europeană a Republicii Moldova, susţinerea orientării clare, ireversibile a Republicii Moldova spre UE şi conectării proeuropene a Chişinăului". Liderul de la Bucureşti a mai spus că va fi creat un grup de lucru inter-instituţional, care va avea drept scop accelerarea procesului de integrare a Moldovei în UE.Premierul Pavel Filip se va afla la Bruxelles până pe 30 noiembrie.