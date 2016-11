Jurist, despre ce au căutat procurorii în timpul percheziţiilor din apartamentul părinţilor Anei Ursachi

Percheziţiile efectuate săptămâna trecută în apartamentul părinţilor avocatei Ana Ursachi au avut un scop ascuns, legat de un alt dosar ce ţine de uzurparea puterii în stat. Declaraţia a fost făcută de către juristul Anatol Stepuleac, care se află într-o relaţie de parteneriat cu Ana Ursachi, transmite portalul Crime Moldova Stepuleac a precizat că Judecătoria Sectorului Râşcani din capitală a pus pe rol cererea sa prin care contestă ordonanţa procurorului general privind refuzul de a intenta un dosar penal pe faptul uzurpării puterii în stat de către mai multe persoane şi urmează ca la şedinţă să prezinte probe în acest sens.„Pe parcursul unei perioade mai îndelungate am acumulat probe concludente că un grup de persoane, inclusiv deputaţi din Parlament, urmăresc uzurparea puterii în stat. Eu am depus o cerere în Procuratura Generală, însă au emis o ordonanţă de neîncepere a urmăririi penale. Anume aceste probe le-au căutat procurorii în apartamentul părinţilor Anei”, a declarat Stepuleac.Anatol Stepuleac a mai comunicat că probele constituie mai multe investigaţii jurnalistice, declaraţii publice, documente, înregistrări video şi audio.„Procurorii nu au nevoie s-o condamne pe Ana pentru omor, ştiu că nu au nicio şansă. Scopul lor este ca ea să nu fie aici ca să-i apere pe Usatîi, Petrenco, Platon. De asemenea, ca să nu fie dus la bun sfârşit acest dosar cu uzurparea puterii în stat”, a explicat Stepuleac.Avocata Ana Ursachi este învinuită de procurori că în 1997, în complicitate cu fostul soţ şi încă un bărbat, ar fi omorât o profesoară pentru a o deposeda de locuinţă. Procuratura Generală a decis reluarea urmăririi penale şi a cerut instanţei mandat de arestare pe numele apărătoarei. La rândul lor, avocaţii Anei Ursachi au contestat în instanţă ordonanţa procurorului general interimar, Eduard Harunjen, privind reluarea urmării penale pe numele apărătoarei.