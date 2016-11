Ivan Diacov: „Numele viitorului procuror general deja se cunoaşte; Concursul este mimat cinic pentru a prosti oamenii”

Sursa: jurnal.md Foto: ipn.md 28.11.2016 12:41

Competiţia pentru funcţia de procuror general este mimată, iar numele viitorului şef al PG este deja cunoscut, în timp ce ceilalţi cinci candidaţi înscrişi în cursă au rolul de a prosti oamenii şi de a demonstra partenerilor europeni că reformele în procuratură au un caracter diplomatic. Este opinia fostului procuror al municipiului Chişinău, Ivan Diacov, care califică acest concurs drept „prestaţie a unor artişti de circ”.



„Cu mai multe ocazii am declarat că aşa-numitul concurs organizat de putere pentru „alegerea” procurorului general, nu este altceva decât o mimare cinică a unui concurs, numele viitorului procuror general fiind cunoscut cercului de persoane care controlează şi conduc activitatea Procuraturii. De aceea, încă o dată reconfirm că numele Procurorului General se cunoaşte, ceilalţi cinci procurori participă „la concurs" pe rol de statişti, pentru a prosti publicul larg şi a demonstra europenilor precum că reformele în procuratură au un caracter democratic”, a scris Diacov pe pagina sa de Facebook.



„Mai mulţi ziarişti, dar şi simpli cetăţeni, prieteni de pe reţelele de socializare mă întreabă de ce aduc critici candidaţilor şi procesului de alegere a procurorului general, dar nu mă includ şi nu particip personal la concurs. Eu calific aceste acţiuni ca o prestaţie a unor artişti de circ. Eu am studiat jurisprudenţa şi am practicat profesia de procuror, am făcut o carieră ireproşabilă la care ţin mult şi mă mândresc cu ea. Eu nu sunt clovn şi nu pot participa la clounade pentru a amuza spectatorii”, a adăugat Diacov.



Totodată, fostul procuror de Chişinău spune că la aşa-zisul concurs nu participă niciun fost procuror care a plecat din sistem.



„Cu această ocazie recomand să observaţi că la aşa-numitul concurs nu s-a înscris niciunul dintre foştii procurori care au plecat din sistem din diferite motive, dar au o practică de lucru de 15-30 de ani de serviciu ireproşabil în procuratură, sunt buni profesionişti şi nu au tangenţă cu partidele politice, aflate actualmente la putere”, a conchis fostul procurorul al municipiului Chişinău.