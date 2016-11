Igor Dodon a inaugurat, la TVR, războiul rece dintre România şi Moldova

Partidele politice de la Bucureşti resping retorica lui Igor Dodon, cel care a cerut ratificarea Tratatului de frontieră dintre România şi Republica Moldova, încetarea promovării ideilor unioniste şi acceptarea faptului că românii şi moldovenii au istorii separate.



Preşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a afirmat, într-un interviu pentru TVR, că îi consideră pe români fraţi şi prieteni, însă este nevoie ca România să renunţe la ideile unioniste, autorităţile de la Bucureşti să declare că nu susţin şi nu finanţează mişcările unioniste, dar şi să-şi arate respectul prin semnarea Acordului de Frontieră. „Fraţi români, eu vă stimez, vă iubesc ca vecini, dar haideţi să ne respectăm ca două state independente, suverane. Veniţi voi la noi, noi la voi, dar nu cu idei unioniste. Imaginaţi-vă dacă ar apărea în România mişcări finanţate de Republica Moldova care ar spune «Haideţi să lichidăm România, să luăm jumătate de România înapoi şi să ajungem la harta cum a fost Moldova»!”, a declarat Igor Dodon, cel care a revenit asupra teoriei sale că Moldova are o istorie mult mai veche decât România.



Potrivit liderului de peste Prut, Moldova are o existenţă din secolul XIV, pe când România a fost creată în secolul XIX. Mai mult, teritoriul Moldovei ar trebui, potrivit lui Dodon, să cuprindă şi o parte din teritoriul de la vest de Prut, aşa cum se întâmpla până în 1812, când Rusia a anexat doar Basarabia, fapt văzut de preşedintele de la Chişinău drept o greşeală. Din punctul său de vedere, acum s-ar fi putut vorbi de Moldova istorică şi integră, dacă n-ar fi fost eroarea ruşilor.



„Gânduri ascunse“



Nu în ultimul rând, Dodon a cerut oficialilor de la Bucureşti să uite de atitudinea de fraţi mai mari şi să semneze Acordul de frontieră. „Dacă ne respectăm ca state, hai să semnăm Acordul de frontieră pe care nu a vrut nimeni să îl semneze de 25 de ani. România se laudă că prima a recunoscut independenţa Republicii Moldova. Vă mulţumim pentru acest lucru, dar de ce nu semnaţi Acordul de frontieră? Dacă ne stimăm reciproc ca state independente şi nu avem alte gânduri ascunse de lichidare a statalităţii Republicii Moldova“, a mai spus Dodon.



Însă, ceea ce nu spune preşedintele Republicii Moldova e că prin semnarea acestui acord, România ar recunoaşte graniţele stabilite prin Pactul Ribbentrop-Molotov, din 1939, prin care Germania şi Uniunea Sovietică s-au înţeles cu privire la anexarea de către ultima a Basarabiei, la acel moment parte a Regatului României. Astfel, România ar mai putea emite cu greu pretenţii în ceea ce priveşte unirea cu vecinii de peste Prut, fiind invocat argumentul istoric al desprinderii în urma ameninţării cu intervenţia armată de către sovietici.



Tratatul din sertar



Primul care a reacţionat la afirmaţiile lui Dodon a fost Traian Băsescu, fost şef de stat, în prezent candidat al PMP pentru Senat. „Sunt acel preşedinte care, cu toate presiunile internaţionale, a refuzat să trimită la ratificare spre Parlament Tratatul de frontieră dintre România şi Republica Moldova. Opt ani, acel tratat pe care Parlamentul de la Chişinău l-a ratificat a stat în sertar în biroul meu şi vreau să cred că nici preşedintele Iohannis nu îl va trimite vreodată, cu toate presiunile extraordinare pe care le face doamna Merkel”, a afirmat Traian Băsescu, la o întâlnire organizată de PMP la Chişinău. Mai mult, acesta a îndemnat la prudenţă din partea părţii române şi a cerut ignorarea acelor „ticăloşi care tot desfăşoară o propagandă spunând că România se pregăteşte să invadeze Republica Moldova“.



„Dacă are ceva de solicitat, Dodon ar face bine să meargă la Moscova şi să ceară retragerea trupelor de ocupaţie din Transnistria. În acest fel, poate să susţină integritatea teritorială a Republicii Moldova. Titus Corlăţean”.



Fostul ministru de Externe social-democrat, Titus Corlăţean, susţine că Dodon reia asemenea teme mai mult pentru a tensiona situaţia din această regiune a Europei. „Igor Dodon reia teme mai vechi, de sorginte rusă, pe care şi Voronin, şi Partidul Comuniştilor le-au promovat, însă n-au habar sau ignoră faptul că România a fost primul stat care a recunoscut independenţa Republicii Moldova. Este o temă artificială, populistă, cea vânturată de Dodon. Pe de altă parte, nu România este cea care staţionează trupe militare pe teritoriul suveran al Republicii Moldova, ci Federaţia Rusă“, a declarat Corlăţean pentru „Adevărul“.



„Să meargă la Moscova să ceară retragerea trupelor”



De asemenea, acesta i-a recomandat lui Dodon şi o destinaţie pentru a merge să vorbească despre integritate teritorială şi suveranitate. „Dacă are ceva de solicitat, Dodon ar face bine să meargă la Moscova şi să ceară retragerea trupelor de ocupaţie din Transnistria. În acest fel, poate să susţină integritatea teritorială a Republicii Moldova“, i-a mai transmis fostul ministru de Externe.



La rândul său, deputatul liberal Ovidiu Raeţchi nu vede cu ochi buni declaraţiile lui Dodon. „Nu cred că e prea inspirat să se discute această temă într-o perioadă în care în România e campanie electorală“, declară liberalul care subliniază că trebuie abordate cu atenţie şi precauţie atât de diplomaţie, cât şi de decidenţi teme care ţin de dreptul internaţional cum e şi cazul Pactului Ribbentrop-Molotov, „un act nedrept“.



În plus, Raeţchi sugerează că teza privind istoriile diferite ale românilor şi moldovenilor nu e una serioasă. „Istoria diferită a moldovenilor e o găselniţă care să justifice faptul că Stalin a avut nevoie de o poziţie a armatelor mai aproape de Ploieşti“, consideră liberalul.