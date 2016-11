Scrutinul prezidenţial, sursă de învăţăminte pentru parlamentarele anticipate: „Trebuie să ne consolidăm forţele începând chiar de astăzi; Doi ani e un sacrificiu prea mare pe altarul lui Plahotniuc”

VIDEO

Principalul obiectiv al forţelor antioligarhice trebuie să fie pregătirea pentru alegerile parlamentare anticipate. În acest sens, scrutinul prezidenţial reprezintă o sursă de învăţăminte pentru consolidarea cât mai eficientă în următoarea luptă contra regimului condus de oligarhul Vladimir Plahotniuc. Declaraţiile aparţin invitaţilor Cabinetului din Umbră de la Jurnal TV.„Dodon a aplicat toate metodele posibile fără să existe vreo restricţie din partea CEC, CCA, PG, etc. Avem de-a face cu un stat captiv controlat de cineva care l-a susţinut pe Dodon. Şefa CEC Alina Rusu deţine acest site care a promovat acea inepţie cu 30 de mii de sirieni care a prins la moldoveni. Doar pentru această minciună care a influenţat votul, Curtea Constituţională ar fi îndreptăţită să nu valideze rezultatele alegerilor. Dar le va valida pentru că este coruptă şi nu vorbesc doar de relaţia lui Tănase cu Plahotniuc. Dacă nu vom lua atitudine, vom ajunge ca în China la parlamentare cu un sistem uninominal sau mixt, o idee „frumoasă” pe care vrea să o promoveze Plahotniuc. Trebuie să ne fie de învăţătură ceea ce s-a întâmplat în scrutinul prezidenţial, să fim mai abili, să ne consolidăm nu cu două săptămâni înainte de alegeri, dar începând de astăzi trebuie să ne pregătim de parlamentare anticipate. Doi ani este un sacrificiu prea mare pe altarul lui Plahotniuc”, a declarat liderul Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase.„Între primul scrutin şi cel de-al doilea au fost două săptămâni, timp în care cetăţeanul care a vrut să se dezmetecească care este diferenţa dintre Igor Dodon şi Maia Sandu putea lesne să-şi dea seama că: Dodon face parte din acest sistem politico-mafiot, creat pe timpul lui Voronin şi este acelaşi produs finit ca şi Plahotniuc, că Dodon a fost implicat în susţinerea referendumului ilegal din Găgăuzia din februarie 2014, că PSRM organiza la Chişinău conferinţe privind federalizarea Moldovei, etc. Totodată cetăţenii puteau să-şi dea seama că Maia Sandu, fiind susţinută de PPDA, alte partide şi cetăţeni de rând, este un element de contrast în raport cu Dodon. Dacă cetăţenii noştri s-au lăsat manipulaţi cu 30 de mii de sirieni, etc., aceşti oameni nici nu merită altă viaţă. Aceşti oameni în continuare vor fi prădaţi, în continuare vor boci că în RM nu există viaţă, copiii şi nepoţii vor pleca din ţară, din simplul motiv că pe 13 noiembrie l-au votat pe Dodon. Aceasta este responsabilitatea colectivă a societăţii. Asta nu înseamnă că cei care au votat-o pe Maia Sandu trebuie să plece din ţară. Noi trebuie să luptăm mai departe cu acest sistem care încalcă orice reguli, altă soluţie nu există. E nevoie de consolidarea societăţii, de tragerea concluziilor obţinute în acest an şi trebuie să ne pregătim pentru luptele politice ulterioare”, a adăugat analistul politic Oazu Nantoi.„Sunt şi oameni care au votat împotriva Maiei Sandu şi din alte considerente decât ceea ce li s-a arătat la televizor. Respect votul conştient al fiecăruia. Aşa i-a permis Plahotniuc, ca relaţiile cu Rusia să rămână la cheremul lui Dodon. Cei de la nord care nu au unde să-şi realizeze producţia sigur că şi-au pus speranţele în acest individ populist şi mincinos”, a accentuat Andrei Năstase.„Cetăţenii RM nu trebuie să se lase manipulaţi de pseudogeopolitică. În acest timp, până la parlamentare, trebuie de pregătit migălos o reţea de oameni normali care vor schimbarea în această ţară, după aceasta să ne uităm dacă e român, rus sau găgăuz”, a mai menţionat Nantoi.„Din punctul meu de vedere, nu cred că Dodon a câştigat aceste alegeri. Aceste voturi au fost date în alte timpuri fie comuniştilor, fie agrarienilor, fie socialiştilor. Problema nu este în aceşti oameni care votează indiferent cine se erijează în ipostaza de lider al acestui bloc eurasiatic. Problema e în cealaltă parte. În RM sunt resurse, sunt intelectuali, sunt ONG-uri, sunt o sumedenie de metode ca lupta să fie dusă inteligent. Avem experienţa anilor 2015 şi 2016 în care am ştiut pentru ce luptăm şi am ieşit în stradă. Sunt de acord că aşteptarea de doi ani va fi defectuoasă pentru Republica Moldova şi va subţia şi mai mult rândurile celor care cred că lucrurile mai pot fi schimbate”, a spus şi istoricul Octavian Ţîcu.Referindu-se la decizia pe care magistraţii Curţii Constituţionale urmează s-o ia pe marginea scrutinului prezidenţial, invitaţii lui Val Butnaru s-au arătat reticenţi că aceştia vor ţine cont de numeroasele dovezi privind fraudarea alegerilor.„Curtea Constituţională va valida alegerile pentru că este coruptă. Alexandru Tănase, care astăzi trebuie să stea ani grei la puşcărie şi pentru atacurile raider şi pentru spălarea banilor ruseşti, este corupt de această putere care vrea să-i dea câţiva ani în plus de mandat. Ca să nu mai vorbesc de un proiect de lege înregistrat prin care se intenţionează să li se dea pensii privilegiate. În cazul lui Alexandru Tănase sunt probe incontestabile. Chiar aştept ca Tănase să mă dea în judecată, să-i aduc discuţiile cu judecătorii pe care el îi corupea, înregistrările de la întâlnirea cu Berlinski, Damir şi Poalelungi în care discutau cum se împart acţiunile furate de la BEM, sau să-i aducem iniţiativa lui legislativă prin care se plafonează taxa de stat şi RM, transformată într-un recipient de spălare a banilor ruseşti, a pierdut 540 de milioane de dolari”, a menţionat Andrei Năstase.„În condiţiile în care RM este un stat captiv şi preşedintele ales al acestei ţări este unealta lui Plahotniuc, nu am niciun motiv să cred că CC se va trezi mâine şi va anula rezultatele alegerilor”, a conchis Oazu Nantoi.