Oamenii lui Dodon şi „buzunarul” electoral

Alegerile prezidenţiale din 2016 au fost marcate de restricţionarea accesului jurnaliştilor la informaţii cu caracter public. Făcând trimitere la Legea cu privire la datele cu caracter personal, Comisia Electorală Centrală (CEC) a îngrădit accesul jurnaliştilor la mai multe informaţii referitoare la sponsorii candidaţilor la funcţia de şef al statului, scrie Anticorupţie.md. Publice anterior, datele despre locul de muncă, localitatea domiciliului şi anul naşterii donatorilor electorali au fost haşurate de această dată. În pofida acestor impedimente, Centrul de Investigaţii Jurnalistice a descoperit mai multe cazuri curioase în listele de finanţatori electorali. Unii funcţionari de stat au făcut donaţii mai mari decât veniturile obţinute, alţii se numără printre beneficiarii unor licitaţii publice. Printre sponsorii acestei electorale se regăsesc preoţi, prosperi oameni de afaceri şi persoane cu trecut penal.Candidatul Partidului Socialiştilor la funcţia de şef al statului, Igor Dodon, a adunat în şase săptămâni de campanie electorală peste 8,4 milioane de lei, de la circa 360 de susţinători. Numărul de finanţatori s-a dublat faţă de electoralele pentru parlamentarele din 2014 şi alegerile locale din 2015. Aproape toţi sponsorii candidatului socialist au avut însă grijă să nu depăşească suma de 75.000 de lei, prag peste care, conform unei noi prevederi legale, sursa de provenienţă a donaţiilor făcute urmează a fi verificată de Inspectoratul Fiscal. Mai mulţi deputaţi socialişti, consilieri raionali şi locali ai PSRM au făcut donaţii aproape de limita sumei de 75.000 de lei.Pentru promovarea electorală a şefului de partid, în campania electorală pentru alegerile prezidenţiale au contribuit financiar 18 din cei 24 de deputaţi socialişti. Au făcut excepţie Igor Dodon, Zinaida Greceanîi, aleasă recent preşedinte interimar al formaţiunii, Fiodor Gagauz, Vladimir Odnostalco, Vasile Bolea şi Corneliu Furculiţa. Ultimii doi se regăseau anterior printre cei mai darnici sponsori ai partidului.La celălalt pol, deputata socialistă Alla Dolinţă împreună cu soţul Igor au fost cei mai generoşi finanţatori ai campaniei din această toamnă. Aceştia au transferat pe contul electoral al candidatului PSRM 118.600 de lei (Alla Dolinţă – 59.200 de lei, Igor Dolinţa – 59.400 de lei). Contribuţia lor este totuşi de peste cinci ori mai mică faţă de cea din electorala pentru alegerile parlamentare din 2014, când cuplul a făcut donaţii de 518.000 de lei, deşi veniturile declarate pentru anii 2012-2013 erau de circa 93 de mii de lei, potrivit declaraţiei de avere depuse la CEC.Alla Dolinţă este directoarea fundaţiei de caritate „Soluţia”, afiliată PSRM. „Numirea acesteia la conducerea fundaţiei s-a lăsat cu mare scandal şi supărări în Partidul Socialiştilor. Or, pentru a-i face loc lui Dolinţă, a fost demis fostul director al fundaţiei, Eugenia Ceban, mama deputatului socialist Ion Ceban, „rupt” de la comunişti”, scria în octombrie 2013 Ziarul Naţional. Anterior, Alla Dolinţa a fost administratoarea firmei Vesma-Tehn, fondată de un off-shore din Cipru. Firma este proprietara imobilului în care îşi are sediul central PSRM. Pentru închirierea spaţiului, formaţiunea plăteşte anual 300.000 de lei. Astăzi, asociat unic al companiei Vesma-Tehn este Irina Dolinţă, fiica deputatei. Alla Dolinţă deţine ÎI Alla Dolinţă, specializată în comerţul autovehiculelor şi motocicletelor, iar soţul său este fondator şi administrator al firmei Igalirix SRL, ce se ocupă cu importul şi comerţul băuturilor alcoolice, al ceaiului, cafelei, lemnului şi produselor din tutun.Parlamentarul Vlad Bătrîncea a donat pentru promovarea lui Igor Dodon 74.600 de lei. În electorala din 2014, acesta a fost şi mai darnic, transferând 90 de mii de lei în contul electoral pentru alegerile parlamentare, chiar dacă declara, cu un an mai devreme, venituri de două ori mai mici. Declaraţiile de avere ale alesului poporului pentru 2014 şi 2015 lipsesc de pe site-ul Comisiei Naţionale de Integritate şi de pe site-ul Parlamentului. Şi deputatul Eduard Smirnov, de 76 de ani, a contribuit la fondul electoral al liderului socialiştilor cu 74.800 de lei. Parlamentarul Andrei Neguţa, implicat în scandalul maşinilor de lux cu numere de înmatriculare diplomatice, folosite la Moscova de Ilan Shor, a donat cu o sută de lei mai puţin.Deputatul Radu Mudreac a contribuit cu 74.600 de lei, ceea ce reprezintă mai bine de o treime din veniturile lunare ale familiei sale pentru 2015, de 195 de mii de lei. La parlamentarele din 2014, acesta a vărsat în bugetul PSRM de două ori mai mult – 168.700 de lei. Radu Mudreac a fost anterior director general al Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală (2008–2010). Familia Mudreac deţine o cotă de 50 % în compania Gradioni, care, potrivit portalului mold-street.com, a ridicat un centru comercial chiar în inima Capitalei, pe strada Tighina 46, în imediata apropiere a Pieţei Centrale.Parlamentara Marina Radvan a făcut donaţii în mărime de aproape 30 de mii de lei, de patru ori mai puţin decât la parlamentarele din 2014, când nu indica niciun leu la venituri. Şi deputatul Victor Sorocean a fost generos cu Igor Dodon, chiar dacă o anchetă a Centrului de Investigaţii Jurnalistice arăta că familia parlamentarului riscă să ajungă în stradă deoarece nu mai are cu ce să-şi achite creditul la bancă.Vladimir Ţurcan a contribuit la campania de promovare a lui Dodon cu 74.300 de lei. Într-o investigaţie recentă a CIJM, realizată în comun cu Ziarul de Gardă, jurnaliştii scoteau la iveală că deputatul socialist avea afaceri cu statul, printr-una din firmele sale. „Deputatul socialist Vladimir Ţurcan indică în declaraţiile sale de avere că deţine acţiuni în valoare de 910.000 de lei la ÎS Sabos, cu drept de activitate în îndeplinirea funcţiilor de supraveghere tehnică pentru beneficiari, prin conducerea proiectelor de investiţii capitale. Aceasta a obţinut anul trecut două contracte noi cu instituţii ale statului în valoare de peste 200 de mii de lei. Anul trecut, întreprinderea a semnat alte 11 contracte privind majorarea preţurilor la servicii pentru contracte semnate anterior, în sumă totală de 210 mii de lei”, se arată în investigaţie.Cei 18 deputaţi socialişti care se regăsesc printre sponsorii electoralei au făcut donaţii de la 30.000 de lei – până la 74.850 de lei. Deşi au fost sponsori generoşi ai partidului în campaniile electorale anterioare, nu a făcut nicio donaţie în campania de promovare a lui Igor Dodon niciunul din deputaţii vizaţi în investigaţia „Banii lui Dodon din Bahamas”, în care reporterii de la RISE arătau cum mai mulţi demnitari socialişti s-au împrumutat cu sume între 300 şi 500 de mii de lei de la compania Exclusiv Media SRL, care deţine postul de televiziune NTV. La rândul său, această companie a primit un împrumut de 30 de milioane de lei de la firma Westerby Limited, un off-shore din Bahamas cu legături în Federaţia Rusă.Bani în „puşculiţa” electorală a lui Igor Dodon au intrat şi de la consilierii locali şi raionali ai partidului. Tonul l-au dat consilierii socialişti din Consiliul Municipal Chişinău. Din 19 consilieri municipali socialişti au făcut donaţii zece persoane. Şeful fracţiunii, Ion Ceban, şi-a susţinut şeful de partid cu 50 de mii de lei. Mama acestuia, Eugenia Ceban, care de asemenea face parte din fracţiunea PSRM din CMC, a mai donat 58.110 lei, aproape jumătate din veniturile sale declarate pentru 2015. Consilierul Vitalie Mucan a donat 73.500 de lei, Alexandr Comarov - 74.200 de lei, Gaik Vartanian - 73.820 de lei, Anton Leadschii – 74.500 de lei, iar Iuri Vitneanski – 74.600. Colegul de fracţiune al acestora, Alexandr Odinţov, a donat 75 de mii de lei. În 2014, acesta a făcut donaţii de 87.000 de lei, chiar dacă a câştigat, în doi ani anteriori, cumulativ, doar 72 de mii de lei. În raportul financiar din 2014, Odinţov era trecut ca angajat la munci sezoniere.Roman Tiutin, deputat în Adunarea Populară a Găgăuziei, a contribuit cu 57.400 de lei la campania de promovare a lui Igor Dodon. Alexandr Minizianov, consilier local la Primăria Glodeni, a fost unul dintre cei mai darnici în campania electorală a lui Igor Dodon. Acesta a vărsat în „buzunarul electoral” 107.400 de lei. Cu doi ani mai devreme, Minizianov a donat în bugetul electoral al PSRM 178.200 de lei, asta în condiţiile în care veniturile cumulate ale acestuia pentru ultimii doi ani înainte de alegerile parlamentare erau de 163 de mii de lei. Potrivit datelor Camerei Înregistrării de Stat, Minizianov este fondatorul ÎI Minizianov Plus, specializată în comerţ.Printre sponsorii electorali ai lui Igor Dodon se regăsesc şi toţi cei trei preşedinţi de raioane socialişti. Vasili Romaniuc, preşedintele raionului Ocniţa, a donat 63 de mii de lei, asta chiar dacă venitul declarat de demnitar pentru anul 2015 este de 82 de mii de lei. „Am soţie şi doi fii. Noi toţi muncim în sudoarea frunţii. În afară de asta, am vândut imobile din cadrul firmei pe care o conduc. Am şi un salariu decent. Sunt un om bine asigurat”, ne-a declarat Vasili Romaniuc. Preşedintele raionului Taraclia, Chiril Tatîrlî, a făcut o donaţie ce reprezintă trei sferturi din volumul veniturilor sale pentru anul trecut – 52.800 de lei. Piotr Puşcari, preşedintele raionului Basarabeasca, care a absolvit doar 11 clase şi este cel mai tânăr preşedinte de raion din republică, a donat pentru Dodon aproape 70 de mii de lei, ceea ce reprezintă aproape tot venitul acestuia pentru anul 2015. Doi ani mai devreme, la parlamentarele din 2014, când raporta un salariu de 69 de mii de lei pentru doi ani, Puşcari a donat partidului 89 de mii de lei. Acesta nu a răspuns la telefon pentru a explica de unde are banii pe care i-a donat lui Igor Dodon.Vicepreşedintele raionului Căuşeni, Oleg Cuciuc, care a migrat la socialişti de la PCRM, a donat pentru Dodon 69.000 de lei. Consilierul local din Cricova, Oleg Scripnic, a vărsat în bugetul electoral al liderului socialiştilor 50.100 de lei, în timp ce consilierul raional socialist din Călăraşi, Pavel Gadjîm, care este şi directorul ASITO din localitate, a făcut o donaţie de 65.000 de lei. Mai darnic a fost consilierul raional de la Orhei, Mihail Catraniuc, care a suplinit fondul electoral al lui Dodon cu 73.870 de lei.Pantelei Mîţa, primarul satului Alexeevca din raionul Floreşti, a donat pentru Dodon 14.500 de lei în această campanie. Anterior, acesta a fost vizat într-un articol al portalului Moldova Curată, după ce nu a soluţionat un conflict de interese în care a fost implicat. „Pantelei Mîţa şi-a concediat soţia care deţinea funcţia de contabil-şef în cadrul primăriei pentru a soluţiona un eventual conflict de interese, însă a reangajat-o în funcţiile de paznic şi arhivar. Alesul local declară însă că nu avea altă soluţie, deoarece soţia sa rămânea fără serviciu şi ar fi fost păcat de experienţa ei de treizeci de ani de muncă în calitate de contabil-şef în colhoz”, scriau reporterii.Iurie Plopa, consilier socialist din raionul Ocniţa, a vărsat în puşculiţa candidatului PSRM la funcţia supremă în stat 57.000 de lei. În afară de activitatea politică, Plopa este directorul firmei „NordExpoFruct” şi preşedintele Asociaţiei de Fermieri „Nord-Sud”. Firma sa se găseşte în lista companiilor acceptate pentru export de produse pe piaţa rusă. Într-un interviu pentru Evenimentul Zilei, Plopa recunoştea că a fost ajutat de şeful său de partid pentru a-şi putea exporta produsele în Federaţia Rusă. „Sincer, nu ştiu de ce am fost selectat să export. Înainte de a expedia o scrisoare către Rospotrebnadzor, noi, fermierii de la nord, am avut o întâlnire cu preşedintele PSRM, Igor Dodon. Am discutat cu el şi a promis că ne va ajuta. Ulterior, am decis să expediem o scrisoare organului de resort din Rusia, au venit, au verificat condiţiile în care ţinem roada, frigiderele, livada, după care ne-au anunţat că avem dreptul să exportăm fructele noastre”, le-a spus Iurie Plopa jurnaliştilor. „La întâlnirea cu Igor Dodon, nu s-a pus problema că ne ajută în schimbul donaţiilor. Dar eu personal am donat şi voi dona bani acestui partid, chiar dacă nu sunt membru, doar simpatizant. Cred că la fel vor face şi alţi directori de firme din Asociaţie”, a mai subliniat consilierul PSRM.Alla Pilipeţcaia, consilier din partea PSRM în Consiliul orăşenesc Soroca, a donat 57.000 de lei în campanie. Pilipeţcaia este fondatoarea şi administratoarea companiei SRL Debut-Sor, specializată în agricultură. În ultimii trei ani, inclusiv de când Pilipeţcaia este consilier, firma a câştigat cinci licitaţii în raionul Soroca în valoare totală de aproape 400.000 de lei.Victor Poleacov, asistent de deputat, în declaraţia cu privire la venituri şi proprietate pentru 2015, a declarat un salariu de 62.000 de lei, dar şi datorii de 26.000 de lei. Aceasta însă nu l-a împiedicat să suplinească fondul electoral al lui Igor Dodon cu 74.800 de lei. Politologul Evghenii Petrov a donat pentru Dodon 59.200 de lei, iar membra Gărzii Tinere a PSRM, Irina Cucereavaia, a făcut o donaţie de 47.800 de lei. Rita Manole, membră PSRM şi asistent de deputat, a donat pentru Dodon 62.800 de lei, asta chiar dacă, potrivit declaraţiei pe avere din 2015, a adunat, împreună cu soţul, venituri de până la 90.000 de lei. Soţul acesteia, Dorin Manole, la parlamentarele din 2014 a vărsat în puşculiţa Partidului Socialiştilor 60.000 de lei.Continuarea investigaţiei pe Anticorupţie.md.