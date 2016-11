Un războinic de carton // Mai pe scurt

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 24.11.2016 20:07

Mai pe scurt, Dodon încă nu e preşedinte, dar ţara este deja pe urechi. Cu ce v-a amăgit pe cei care l-aţi votat? Cu primul decret pe care îl va semna, decretul despre întoarcerea miliardului, nu-i aşa?! Da aţi auzit măcar vreo silabă despre miliard? Nici n-o să auziţi.



Da despre cetăţenii din diasporă care nu au putut vota ce zicea Dodon chiar în noaptea când au fost anunţate rezultatele? Că el regretă că oamenii nu şi-au putut realiza un drept constituţional, că aceia toţi sunt cetăţenii noştri şi că el va fi şi preşedintele lor. Iar acum ce zice Dodon despre moldovenii din diasporă? Acum pe el îl interesează doar un singur lucru: cine le-a plătit transportul ca să ajungă la secţiile de vot.



Să ajungă la secţiile de vot şi să nu poată vota. Când noi le spuneam tinerilor care nu vor să iasă la vot, întrucât vor „s-o rulească” din ţară, că Dodon o să le închidă drumul şi n-o s-o mai poată ruli nicăieri, Dodon îi liniştea pe tineri zicând că el n-o să anuleze Acordul de Asociere şi că, prin urmare, ei o s-o poată ruli linştiţi. Ieri Dodon le-a declarat acestor tineri că o s-o poată ruli doar dacă iau Transnistria şi Găgăuzia cu ei.