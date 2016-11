Plahotniuc, beneficiarul principal al electoralei din această toamnă; Cum au „plimbat” unii candidaţi la prezidenţiale banii dintr-un buzunar în altul

Cu un buget de aproape 60 de milioane de lei, campania electorală pentru alegerile prezidenţiale din 2016 este cea mai scumpă dintre toate cursele electorale organizate până acum în Republica Moldova. Banii adunaţi de la mii de sponsori: de la studenţi, pensionari sau şomeri, până la prosperi oameni de afaceri, au ajuns, în cele din urmă, în conturile câtorva companii, în special ale celor care administrează posturi de televiziune. Beneficiarul principal al electoralei din această toamnă este prim-vicepreşedintele Partidului Democrat, proprietarul a patru posturi de televiziune la care au plasat publicitate mai mulţi dintre concurenţii electorali, se arată într-o investigaţie marca Anticorupţie.md Pe conturile firmelor afiliate lui Vlad Plahotniuc au fost virate circa 40 la sută din fondurile electorale ale celor 12 candidaţi. Fiecare dintre partidele care au înaintat câte un candidat la prezidenţiale au profitat de această ocazie pentru a transfera sume mari de bani către firme apropiate formaţiunilor sau liderilor acestora.Deşi retras din cursa electorală cu patru zile înainte de alegeri, democratul Marian Lupu este de departe candidatul cu cel mai mare buget electoral. În cele patru săptămâni de campanie electorală, candidatul Partidului Democrat a cheltuit 24.250.150 de lei. 68 % din aceşti bani, ceea ce înseamnă 16.641.647 de lei, au ajuns pe conturile companiei General Media Grup, care administrează posturile de televiziune Prime TV, Publika TV, Canal 2 şi Canal 3. Beneficiar al acestor posturi de televiziune este omul de afaceri Vlad Plahotniuc, prim-vicepreşedinte al Partidului Democrat. Oficial, businessmanul despre care se spune că ar fi sponsorul PDM nu se regăseşte printre donatorii partidului din această campanie electorală.Cele peste 16,6 milioane de lei achitaţi posturilor TV ale holdingului deţinut de Vlad Plahotniuc ar fi ajuns pentru procurarea a 384 de minute de publicitate electorală. Potrivit preţurilor prezentate de radiodifuzori la CEC, un minut de publicitate electorală la Prime TV costă 2.500 de euro, la Publika TV şi Canal 3 – 2.000 de euro, iar la Canal 2 – 1.500 de euro.Alte 1.822.457 de lei din fondul electoral al lui Marian Lupu au fost cheltuiţi pentru publicitate electorală la postul TV CTC-Mega. Oficial, televiziunea este deţinută de compania Real Radio SRL, unde fondator unic figurează Dorin Pavelescu. Tot el este administrator al firmei Casa Media Plus SRL, fondată de OTIV Prime Media B.V., o companie off-shore despre care presa a scris în repetare rânduri că i-ar aparţine lui Vlad Plahotniuc. De altfel, Casa Media Plus îşi are sediul pe strada Ghioceilor 1, acolo unde se află şi posturile de televiziune din holdingul politicianului democrat.Încă 439.104 lei din „puşculiţa” electorală a lui Marian Lupu au ajuns în contul firmei Radio Media Grup INC, fondatoarea posturilor de radio Publika FM, Muz FM şi Maestro FM. Fondator unic al companiei este Vlad Plahotniuc. Pentru serviciile de publicitate stradală, oferite de compania Angel-S, o altă firmă afiliată aceluiaşi coleg de partid al lui Marian Lupu, au fost achitate din fondul electoral 191.262 de lei. În total, serviciile de promovare a candidatului Marian Lupu, oferite de televiziunile, posturile de radio şi agenţia de publicitate afiliate lui Vlad Plahotniuc au costat peste 19 milioane de lei sau 77,58 % din tot bugetul de campanie al lui Marian Lupu.Din restul de circa cinci milioane de lei, staff-ul electoral al candidatului PD a decis să cumpere publicitate de la două posturi de televiziune asociate cu numele contracandidatului lui Marian Lupu, Igor Dodon (NTV – 1.885.818 lei şi Accent TV – 273.278 lei), dar şi de la alte posturi de televiziune şi radio. În total, staff-ul electoral al lui Marian Lupu a semnat contracte de prestare a serviciilor cu 69 de agenţi economici, mulţi dintre ei administrează posturi de televiziune sau ziare regionale.Declarat de Comisia Electorală Centrală învingător în scrutinul prezidenţial, Igor Dodon a cheltuit pentru campania electorală 8.427.771 de lei. Aproape toţi banii au fost plătiţi pentru publicitate, dintre care majoritatea au fost daţi instituţiilor media afiliate socialiştilor. Jumătate din bugetul electoral – 4,6 milioane de lei – a fost plătit pentru publicitatea electorală la televiziuni. Aproape 1,5 milioane de lei au ajuns la presa scrisă, iar peste un milion de lei au fost cheltuiţi pentru publicitatea la radio şi panouri stradale.La postul de televiziune NTV şi ziarul de limbă rusă „Argumentî i Faktî” au ajuns în total aproape 1,3 milioane de lei. Oficial, cele două instituţii sunt deţinute de deputatul PSRM Corneliu Furculiţă, prin intermediul Exclusiv Media SRL şi PP Exclusiv Media SRL. De altfel, la Exclusiv Media SRL este angajată şi Galina, soţia lui Igor Dodon, dar şi Ludmila, soţia lui Corneliu Furculiţă, cea care a donat PSRM la alegerile parlamentare de acum un an peste 165.000 de lei. La Accent TV, un alt post apropiat Partidului Socialiştilor, au ajuns 246.000 de lei. Televiziunea este deţinută de Telesistem TV SRL, fondată de Media Invest Service, companie administrată de Vadim Ciubara despre care Rise Moldova a scris că este consilierul din umbră al lui Igor Dodon.Postul de televiziune RTR a încasat de la socialişti în campania electorală peste 900.000 de lei. Licenţa pentru această televiziune este deţinută de TV-Comunicaţii Grup SRL, firmă fondată de SB Grup Media SRL (25%), Valentina Steţco (25%) şi o organizaţie neguvernamentală din Rusia, Rosmediacom, care are printre fondatori compania de stat de radio şi televiziune de la Moscova. Aproape un milion de lei a costat întreţinerea ziarului „Socialiştii”, fondat de PSRM. Ultimele trei ediţii ale publicaţiei - din septembrie, octombrie şi noiembrie - au fost tipărite în peste 300.000 de exemplare. Artur Bodrug, angajat la Edit Tipar Grup SRL, firma care tipăreşte ziarul a donat o sumă simbolică pentru Igor Dodon – 4.800 de lei.PSRM a vărsat în bugetul televiziunilor din cadrul holdingului General Media Grup controlat de Vlad Plahotniuc peste 1,4 milioane de lei (17% din buget) mai mult decât a plătit propriului post de televiziune. Compania de stat Teleradio Moldova a avut de câştigat 706.630 de lei. Curios este că, pentru o parte din publicitatea la radio, socialiştii au apelat la Radio Noroc, post ce ar fi afiliat liberalilor. Aici au ajuns peste 142.000 de lei. Igor Dodon a fost unul dintre cei mai vizibili candidaţi în publicitatea stradală, panourile cu liderul PSRM împânzind cele mai importante artere din Capitală, dar şi alte oraşe din ţară. Pentru fabricarea mai multor afişaje, PSRM a apelat la Independent Media SRL, firmă care mai deţine revista Aquarelle şi postul Aquarelle FM. Compania a avut de câştigat peste 274.000 de lei.