Andrei Năstase: Alegerile au fost fraudate, halal de un preşedinte care acceptă un asemenea rezultat; Dodon va continua să scindeze societatea până la parlamentare

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 24.11.2016 07:00

Igor Dodon, candidatul susţinut la prezidenţiale de tot arsenalul oligarhului Vladimir Plahotniuc, îşi continuă discursurile de scindare a societăţii şi va încerca să menţină această polarizare până la alegerile parlamentare, consideră preşedintele Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase.



„Primele lui mesaje au fost legate de federalizare, un lucru care nu este agreat de populaţia Republicii Moldova. Este o chestiune care nu reprezintă interesele noastre, având în vedere caracterul unitar şi indivizibil al RM. Nu se află pe ordinea de zi a cetăţeanului care vrea să aibă un trai decent, un loc de muncă mai bun, securitate de orice natură - şi fizică, şi financiară. El are alte priorităţi. Acest gen de politicieni nu pot fără scindarea societăţii. Pentru mine, PSRM nu a fost niciodată în opoziţie. A apărut atunci când, aşa cum afirmă Voronin sau Usatîi, a luat 3 milioane de euro pentru a-l vota pe Timofti. De atunci nu am văzut nicio opoziţie din partea acestui partid şi a liderului său. Din păcate, demersurile lui Dodon privind lupta cu corupţia sunt false. Demersurile lui sunt scindarea societăţii, încercarea de a menţine această polarizare cât mai mult şi pentru parlamentare fie ele anticipate sau ordinare”, a declarat liderul PPDA în cadrul unei emisiuni la TVR Moldova.



Năstase afirmă că Dodon ar trebui să fie primul interesat de audierea în Parlament a responsabililor de la CEC şi Ministerul de Externe, astfel ca greşelile din actualul scrutin să nu se mai repede. Or, fracţiunea PSRM s-a pronunţat, alături de majoritatea parlamentară, împotriva acestor audieri.



„Aceste alegeri nu au fost câştigate cinstit, aceste alegeri au fost fraudate. Halal de un preşedinte care acceptă un asemenea rezultat. Atunci când s-a pus problema audierii în Parlament a şefului CEC, a ministrului de Externe, el ar fi trebuit să fie cel mai interesat de acest fapt, să vadă unde sunt carenţele şi să nu se mai întâmple acest lucru pe viitor. Dacă pretinde că este un preşedinte ales trebuie să aibă o cu totul altă abordare decât cea electorală şi de campanie”, a menţionat Andrei Năstase.



Referindu-se la rezultatul obţinut de Maia Sandu la alegerile prezidenţiale, Andrei Năstase consideră că acesta este unul bun în condiţiile în care Igor Dodon a fost susţinut făţiş de un întreg holding mediatic.



„S-a dovedit a fi cel mai mârşav scrutin. Dacă am fi venit mai devreme cu un candidat unic, poate am fi avut mai mult timp pentru a contracara aceste mârşăvenii. Poate am fi trebuit să venim cu reacţii mai prompte atunci când în spaţiul public se lansau tot felul de inepţii. Noi consideram că dacă este o inepţie, nici nu e nevoie să o demonstrăm. Dar iată că şi-au demonstrat efectul, aceste minciuni au prins. Trebuie să le luăm ca învăţăminte. Trebuie să avem o campanie de anticipare, să ştim ce vrea să mai facă acest individ care are deja şi un partener, Igor Dodon, care a beneficiat din plin de holdingul media al lui Plahotniuc. Din ceea ce cunosc, minciuna cu sirienii a fost pusă la cale în laboratoarele lui Plahotniuc şi asta a fost cea mai eficientă”, a punctat liderul Platformei DA.



„Nu consider că a juca corect, chiar şi într-o societate ca a noastră cu gravă problemă de moralitate, este o greşeală. Maia Sandu a jucat corect. Platforma DA a fost foarte activă în teritoriu. De unde să ştim noi că o partea din cetăţenii noştri se lasă atât de uşor manipulaţi. Sau dacă am fi ştiut ce puteam face împotriva unui holding care ocupă 80% din spaţiul mediatic. Candidatul unic a obţinut un scor foarte bun, pe care mulţi dintre noi nu l-a aşteptat ştiind foarte bine ce arsenal este de cealaltă parte. Am avut doar sprijinul Jurnal TV care acum este din nou ţinta lui Plahotniuc, iar în zilele următoare vor fi comise noi atacuri. După ce s-au făcut eforturi uriaşe din partea lui Plahotniuc, fie administrative, fie penale, fie civile, acum se va recurge iar la nişte şmecherii. Prin presiuni asupra anumitor factori de decizie se va încerca iarăşi obstrucţionarea acestui post de televiziune. Ceea ce a influenţat rezultatele alegerilor este frauda masivă din regiunea transnistreană, obstrucţionarea dreptului de a vota a cetăţenilor din Diasporă, denigrarea masivă, implicarea anumitor feţe bisericeşti. Primari şi diverşi funcţionari publici au muncit pe banii statului pentru Dodon în această campanie electorală. Retragerea în favoarea Maiei Sandu a fost cea mai bună soluţie. Am demonstrat că se poate, că interesul ţării este mai presus de cele personale şi partinice. Plahotniuc nu ar fi admis să câştig eu prezidenţialele. A doua zi trebuia să-şi alimenteze motoarele şi s-o şteargă de aici. De asta până la urmă nu trebuie să regretăm, trebuie să ne luăm nişte lecţii de pe urma acestui scrutin şi să nu mai comitem greşeli pentru viitor”, a conchis liderul PPDA.