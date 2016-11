Unde au dispărut voturile pentru Maia Sandu de la Joltai, satul care l-ar fi votat 100% pe Dodon

Satul Joltai din UTA Gagauz Yeri este localitatea în care 100% din alegători şi-au dat voturile la alegerile prezidenţiale pentru candidatul prorus, Igor Dodon. Dacă în primul tur s-au găsit câţiva oameni care au votat-o pe Maia Sandu, Iurie Leancă şi chiar pe Mihai Ghimpu, în cel de-al doilea tur, voturile acestora ar fi mers la Dodon.Primarul localităţii, Ilia Coşulinschi, este de părere că oamenii ar fi votat în unanimitate pentru Dodon din cauza că ar fi simţit că le este mai aproape programul acestui candidat decât cel al Maiei Sandu. Şi aceasta chiar dacă Igor Dodon nu a vizitat satul Joltai, nu s-a întâlnit cu alegătorii de aici, nu le-a promis nimic. Mai mult, nimeni din Joltai nu este membru al Partidului Socialiştilor.Solicitat de Jurnal de Chişinău, Semion Lazarev, un om de afaceri din această localitate, fost preşedinte la Teleradio Găgăuzia, în prezent, director al SRL „5-TV”, o reţea de televiziune prin eter, ne-a informat că atât în primul tur, cât şi în cel de-al doilea, şi-a dat votul pentru un candidat proeuropean. „Am colaborat cu mai multe organizaţii internaţionale, prin urmare, mi-am dat votul pentru candidatul care a promis să menţină vectorul european”, ne-a răspuns el. Lazarev s-a arătat mirat de întrebarea cum se face că în turul doi, locuitorii l-ar fi votat 100% pe Dodon.„Nu am văzut rezultatele de pe pagina oficială a CEC. Am votat candidatul european! E regretabil că în satele din UTA Gagauz Yeri nu au fost prezenţi observatori internaţionali ori măcar de la Chişinău. La secţia noastră de votare au fost doar reprezentanţi din primărie, nu am avut observatori. Nu exclud că s-a întâmplat ceva cu buletinul meu de vot şi a fost declarat nevalabil”, a afirmat Lazarev.Acesta a mai declarat că actualul başcan, Irina Vlah, s-a implicat activ în campania electorală, atât pentru alegerile prezidenţiale, cât şi pentru alegerile locale în Adunarea Populară a Găgăuziei, care au avut loc duminică, 20 noiembrie. „Başcanul şi-a promovat intens candidaţii, spunând că doar cu aceştia va colabora. Dacă vor fi candidaţi din partea altor partide, ea nu va colabora cu ei. Şi că lumea trebuie să aleagă doar candidatul susţinut de Rusia. Nu am înţeles de ce nu am avut observatori internaţionali. Ea a făcut timp de două luni agitaţie electorală pentru candidatul prorus”, a mai spus Lazarev.Reprezentanţii primăriei din Joltai ne-au informat că inginerul responsabil de tehnica securităţii, Vasile Cambur, a fost şef al Secţiei de votare din Joltai. Solicitat de JURNAL de Chişinău, Cambur a negat că ar fi existat buletine cu voturi pentru alţi candidaţi decât Igor Dodon, la Joltai.„Am avut observatori, pe Tatiana Petco, o locuitoare de la noi, poate să confirme. Avem rezultatele pe care le avem”, a spus acesta. Cambur a mai precizat că s-a întors recent de la muncă din Federaţia Rusă. Printre altele ne-a mai spus că el, personal, nu a reuşit să voteze. „Aşa s-a întâmplat că nu am votat. Nu ştiu programul nici unuia dintre cei doi candidaţi. Consider că aceştia nu mă reprezintă”, ne-a spus ferm bărbatul.Potrivit informaţiilor CEC, la Joltai, trei voturi, au fost declarate nevalabile. Şi dacă în primul tur al alegerilor prezidenţiale au votat 623 de alegători, în turul doi, au votat cu 200 de alegători mai mult. Astfel, toţi cei 821 de alegători l-ar fi votat pe Igor Dodon.Există foarte puţine informaţii despre această localitate pe internet. Pentru cei care însă vor să viziteze un sat în care oamenii susţin unanim candidatul unui partid există o agenţie de turism, „Fenixtur”, care propune excursii în această localitate.Solicitat de Jurnal de Chişinău, observatorul politic Oazu Nantoi a declarat că scrutinul din 13 noiembrie a demonstrat încă o dată că autonomia găgăuză a fost transformată într-o enclavă folosită de Federaţia Rusă.„În 1994, Parlamentul R. Moldova a votat o lege privind statutul juridic special al autonomiei găgăuze şi această lege a servit drept temelie pentru transformarea acestei economii într-o enclavă manipulată de Federaţia Rusă, în special, în situaţia în care Chişinăul s-a antrenat şi el în jocul de a ne diviza pe noi conform criteriului etnolingvistic şi geopolitic: moldoveni – români etc. Ziua de 13 noiembrie a demonstrat cum membra unui guvern proeuropean, Irina Vlah, care serveşte intereselor ruseşti, i-a asigurat altui agent rus votul maxim posibil, aproape ca în Coreea de Nord, victoria în scrutinul din 13 noiembrie. Locuitorii din autonomia găgăuză practic nu au alternativă, atât de agresivă a fost propaganda rusească. Întrebarea referitor la situaţia din această regiune este deschisă pentru cei care ar trebui să guverneze statul. Însă, putem constata că în Parlamentul R. Moldova avem un cimitir politic, unde stau persoane iresponsabile, corupte şi amorale”, a conchis expertul.