Mai mulţi deputaţi din Bundestag şi Parlamentul European au semnat note către autorităţile de la Chişinău prin care cer încetarea represiunilor politice

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 23.11.2016 19:24

Mai mulţi deputaţi din Bundestagul german, Parlamentul European, dar şi membri ai comisiilor de monitorizare ale APCE au semnat note către autorităţile de la Chişinău, în care cer să fie încetate represiunile politice. Anunţul a fost făcut de către avocata Ana Ursachi, într-o intervenţie prin skype la emisiunea Ora Expertizei de la Jurnal TV, şi vine în urma percheziţiilor nocturne care au avut loc în locuinţa apărătoarei luni noaptea.



„Domnii judecători care trebuie să hotărască între comanda plahotniucistă şi etică vor primi actele sub semnătura deputaţilor din Bundestag, din Parlamentul European, a diverşilor membri ai comisiilor de monitorizare a RM în această etapă de pre-aderare, sub semnătura diverselor organizaţii foarte importante. S-au făcut note cu un mesaj foarte clar de încetare a acestor hărţuieli şi banditism legalizat. De asemenea, Harunjen trebuie să recunoască că are scrisori din partea deputaţilor europeni. Ministrul Justiţiei, Vladimir Cebotari, de asemenea a fost somat”, a declarat Ana Ursachi.

Invitaţii prezenţi în studio au spus că descinderile la miez de noapte în locuinţa Anei Ursachi sunt o încercare de a reduce la tăcere persoanele incomode actualului regim.



În acest context, avocatul Eduard Rudenco a spus: „Pe timp de noapte percheziţii nu pot avea loc, este indicat expres în lege acest fapt, cum s-a intrat în casă, este la fel o crimă”.



Analistul politic Ion Tăbîrţă a declarat că „este evident că doamna Ursachi a devenit o persoană foarte incomodă politicului actualului regim. Dumneaei a reprezentat o mulţime dosare de rezonanţă din societate, care au fost incomode puterii, regimului”.



„Se vede clar, aceste persoane care astăzi se numesc procurori care au şi mantia de procuror nu sunt persoane de drept. Sunt nişte criminali, bandiţi în lege care vin pur şi simplu noaptea ca în anii ’46 în Moldova. Deci aşa ei pot să vină la oricine, oricând, stingând lumina, stricând geamul, fără ca să apeleze la lege, ei nu au nevoie de lege”, a afirmat fostul deputat Alexander Petkov.



„Contextul de astăzi e grav, fiindcă nu avem un stat funcţional. Un fapt foarte grav e că aceste intimidări sunt faţă de avocaţi, care în activitatea noastră apărăm drepturile şi interesele cetăţenilor”, a declarat juristul Pavel Midrigan.



În acest context, Ana Ursachi s-a referit la procesele pe care le-a reprezentat în calitate de avocat şi ar fi deranjat cel mai mult regimul: „Cred că este vorba de Veaceslav Platon şi tot ceea ce a lăsat el să se cunoască cu privire la implicarea lui Plahotniuc în spălarea a celor 21 de miliarde de dolari prin intermediul sistemului financiar-bancar, iar al doilea dosar destul de dureros sunt vizaţi acoliţii lui Plahotniuc, este vorba despre Dorin Damir şi unul dintre deputaţii PD, Nichiforciuc, cei care au trecut deja pe linia investigaţiilor în legătură cu transportul de contrabandă şi de substanţele anabolizante, narcotice. Ne amintim de cazul lui Sergiu Cebotari care a făcut aceste dezvăluiri în Germania. Este deja deţinut unul din reprezentanţii subdiviziunii româneşti Balkanpharma, o persoană, participarea căreia la momentul de faţă se investighează”.



Invitaţii de la Ora Expertizei au remarcat şi faptul că, în timp ce dosarele politice avansează rapid, cele cu adevărat importante pentru societate bat pasul pe loc.



„Dosarul cu armamente - închis, dosarul Pădurea Domnească – închis, dosarul Butmalai –închis, dosarul cu tarifele la energia electrică, unde se fură, oameni buni şi astăzi avem dosarul cu miliardele, acum Filat s-a dus cu 23 de milioane, restul unde-s. Deci nu avem dosare pornite pe cauze care într-adevăr au trezit atenţia sporită a societăţii”, a declarat fostul deputat Alexandr Petkov.



„Noi vrem o curăţire, o respectare a legii cu atât mai mult că, chipurile, ne numim proeuropeni. Societatea ar vrea ca toate aceste cazuri să fie elucidate şi persoanele trase la răspundere,mai ales cu miliardul”, a menţionat Pavel Midrigan.



La final, Ana Ursachi a avut şi un mesaj pentru procurorul general interimar Eduard Harunjen, care i-a recomandat anterior să-şi ia avocaţi buni. „ O recomandare pentru Harunjen: să-şi caute el un avocat bun pentru că foarte curând el pentru abuzurile în serviciu şi pentru acte de corupţie şi încălcări foarte grave pe care le comite va ajunge cu dosare penale reale şi nu acele inventate cum se întâmplă în cazul meu, eu sunt un avocat bun, dar n-o să-l apăr chiar dacă vine cu toţi banii agonisiţi de la Plahotniuc”, a spus avocatul.



Solicitat de Jurnal TV, procurorul general interimar Eduard Harunjen a spus că nu comentează afirmaţiile Anei Ursachi. Totodată, el a negat că ar fi primit vreo recomandare oficială din partea europarlamentarilor pentru încetarea represiunilor politice. Ministrul Justiţiei, Vladimir Cebotari, nu a fost de găsit pentru a confirma astfel de scrisori. Nici Vladimir Plahotniuc şi nici reprezentanţii companiei Balkanpharma nu au comentat deocamdată declaraţiile Anei Ursachi.