Umbrela primarului - aberaţie // Mai pe scurt

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 22.11.2016 20:08

MAI PE SCURT, vă mai amintiţi cum vara trecută fostul şef de la Apă Canal Becciev cerea insistent să fie majorate preţurile la apa furnizată? Nu era prima dată când o făcea şi după insistenţa aceasta aveai impresia că Apă Canal a ajuns la sapă de lemn, în câteva săptămâni sau chiar zile ar putea da ortul popii şi chişinăuenii vor rămâne fără apă în robinete. Ca tot astă vară să aflăm ce birou de lux îşi amenajase acest Becciev. Vă mai amintiţi? Aparat de cafea de 80 de mii de lei. Televizor de 50 de mii de lei. Masa pe care stătea televizorul - 30 de mii de lei. O altă masă de conferinţe de 150 de mii de lei. Fotolii din piele a câte 15 mii de lei fiecare. Pe lângă toate astea Becciev şi-a mai procurat o maşină de serviciu nou-nouţă de 650 de mii de lei. În plus, tot atunci am aflat că Apă Canal a semnat mai multe contracte cu o firmă a fiicei sale. Şi ce a urmat după ce am aflat toate astea? A urmat mirarea lui Chirtoacă, el ca de obicei nu ştia absolut nimic despre toate astea. Şi a mai urmat demisia lui Becciev, omul, în loc să ajungă după gratii, şi-a dat demisia.



Iar ieri am aflat despre o nouă ispravă a fostului şef de la Apă Canal. Prin anii 2014-2015 întreprinderea a cumpărat vopsea de un milion de lei. Atenţie, au procurat vopsea cu termen expirat. Care de doi ani zace în depozitul Apă-Canal şi nimeni nu are de gând să o folosească. Nu m-aş mira să aflăm ca cele 17 tone de vopsea expirată au fost procurate la un preţ exagerat de la firmele fiicei lui Becciev. Şi iarăşi primarul nostru habar nu are ce se întâmplă într-o subdiviziune a sa. Sau poate ştie? Vă amintiţi ce zicea de viceprimarul Coteţ după ce acesta a fost arestat de cei de la CNA? Că el ştia demult despre Coteţ că ia mită. Şi ce dacă ştia? Ştia şi tăcea. Aşa cum a tăcut şi în cazul lui Becciev. Care Becciev ne mai mirăm odată că după toate astea s-a ales doar cu o... demisie.