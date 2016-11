Aniversare cu mare fast: Mihai Ghimpu şi-a sărbătorit ziua de naştere într-un restaurant de lux din capitală

VIDEO

Petrecere cu fast în tabăra Partidului Liberal. Preşedintele PL, Mihai Ghimpu, şi-a sărbătorit în acest weekend cea de-a 65-a aniversare. Evenimentul a avut loc în acelaşi local select din capitală, unde s-a desfăşurat nunta primarului Dorin Chirtoacă. Printre invitaţi au fost politicieni, miniştri şi funcţionari de la Primăria capitalei. Îmbrăcaţi la patru ace, unii au venit cu propriile maşini, iar alţii chiar cu automobilul de serviciu.Ţinute vestimentare elegante, decor fastuos şi bucate exotice. Într-o astfel de atmosferă şi-a sărbătorit ziua de naştere preşedintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu. Potrivit unor surse din cadrul restaurantului, doar meniul l-ar fi costat pe liderul PL peste o mie de lei pentru fiecare persoană. Printre invitaţi au fost vicepremierul pentru probleme sociale, Gheorghe Brega, ministrul Educaţiei, Corina Fusu, ministrul Transporturilor, Iurie Chirinciuc, şeful Curţii de Conturi, Veaceslav Untilă, şi deputaţii Ion Casian şi Alina Zotea.La petrecere au mai fost viceministrul Educaţiei Cristina Boaghi şi viceminiştrii Transporturilor Vitalie Rapcea şi Sergiu Bucătaru.Şi funcţionari de la Primăria capitalei, printre care şi Dorin Chirtoacă, au venit să-i ureze "La mulţi ani!" lui Mihai Ghimpu.Atmosfera de sărbătoare a fost întreţinută de orchestra fraţilor Ştefăneţ. În faţa invitaţilor au evoluat interpreţii Zinaida Julea, Ioana Căpraru, Maria Sarabaş, Cristina Pintilie, dar şi lăutari din România. Deputata Alina Zotea a postat pe o reţea de socializare mai multe fotografii de la eveniment, dar şi un video, în care apare Mihai Ghimpu.Unul dintre invitaţi a venit la petrecere cu maşina de serviciu. Este vorba despre automobilul cu numere de înmatriculare RM A 288, din administraţia Guvernului. Contactată de Jurnal TV, purtătoarea de cuvânt a executivului a declarat că va oferi o reacţie doar în baza unei solicitări în scris, dar până la această oră nu avem un răspuns. Preşedintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, s-a arătat deranjat de faptul că intenţionăm să realizăm un subiect de la aniversare.Mihai Ghimpu este deputat în Parlamentul Republicii Moldova din 2009. Pe 20 ianuarie, când a fost votat Guvernul Filip, liderul PL a fost îmbrâncit şi huiduit de mai mulţi cetăţeni care protestau la Parlament, nemulţumiţi de învestirea noului premier. Ulterior, Ghimpu a fost criticat pentru faptul că a susţinut proiectul de lege prin care frauda bancară va fi pusă pe seama cetăţenilor. Anterior, "Ziarul de Gardă" a scos la iveală faptul că Mihai Ghimpu are afaceri care îi aduc profit de sute de mii de lei în fiecare an. El deţine o treime din capi­ta­lul social al fir­mei „Euro­sim” SRL, fondată în anul 2000.Compania specializată în come­rţul cu amă­nu­n­tul al car­bu­ranţi­lor i-a adus anul trecut liberalului un profit de 740 de mii de lei, iar în 2013 - de aproape un milion. Pe lângă aceste afaceri, Mihai Ghimpu deţine două apartamente în capitală. Unul, de 63 de metri pătraţi, amplasat pe strada Mihail Kogălniceanu. Cel de-al doilea este de 160 de metri pătraţi şi se află pe strada Serghei Lazo. Locuinţa procurată în 2014 are o valoare cadastrală de 1,4 milioane de lei. Întâmplător sau nu, vecinii lui Ghimpu sunt chiar sora şi cumnatul său, părinţii primarului de Chişinău, Dorin Chirtoacă, care, tot în 2014, au procurat un apartament în acelaşi bloc, cu o suprafaţă similară de 160 de metri pătraţi.Varianta în limba engleză o puteţi accesa aici