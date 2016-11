Andrei Năstase participă la protestele moldovenilor din diasporă: „Mă alătur mitingului din Dublin; Votul furat nu trebuie să mai fie o normalitate”

20.11.2016

Liderul Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, anunţă că se va alătura protestelor masive din diasporă, astfel va participa la un miting în această după amiază alături de moldovenii din Dublin.



„Astăzi voi fi alături de concetăţenii noştri din Irlanda. Am şi acolo şi rude, şi consăteni, şi prieteni, şi oameni pe care i-am apărat ca avocat de persecuţiile regimului comunist al tatălui Voronin, iar apoi şi al fiului său adoptiv, Plahotniuc. Nu găsesc cuvinte să vă spun cât de mândru sunt de voi. De noi. Ştiu cum e să fii departe de casă, să-ţi sară mulţi în cap că ai ales să fugi, că acolo ar fi mai uşor, că n-ai voie la un cuvânt de spus. Dar când trimitem bani acasă, statul are grijă să şi-i însuşească, să-i socotească la PIB şi, prin ei, să se menţină astfel pe linia de plutire economică”, a scris Năstase pe pagina sa de Facebook.



Preşedintele PPDA a mulţumit diasporei pentru maturitatea şi dragostea de ţară de care au dat dovadă, subliniind faptul că în timpul protestelor participanţii ar trebui să fie precauţi şi să evite cele cu iz geopolitic sau manipulatoriu.



„Vă mulţumesc pentru maturitatea şi dragostea de Ţară de care daţi dovadă. După acest scrutin, în care forţele antioligarhice au demonstrat unitate, cred că ştim unde trebuie să căutăm următorul prim-ministru, miniştri şi parlamentari. Cât priveşte protestele, vă rog să fim precauţi şi să le evităm pe cele cu iz geopolitic, manipulatorii şi menite să deturneze adevărata Mişcare Protestatară”, a declarat preşedintele Platformei DA.



Liderul mişcării protestatare mărturiseşte că e revenit în Republica Moldova pentru a lupta, iar în urma acestui scrutin prezidenţial s-a convins că totul nu a fost în zadar.



„Cât timp am locuit în Germania, alături de Familia mea, simţeam un gol în stomac. Dorul de acasă e de nedescris. Aşa a început totul. Au mai fost câţiva ca şi mine, din diasporă, care s-au alăturat. Am venit acasă pentru a lupta. Duminica trecută, m-am convins că nu a fost în zadar. Am fost mereu alături de Oamenii noştri din Ţările Baltice, din Marea Britanie, din Spania, Franţa, Italia, Germania, din Rusia, din Statele Unite ale Americii, din Emiratele Arabe Unite, etc, şi pentru că prin Familia mea aflată-n pribegie suntem parte a celei mai frumoase diaspore din lume, cea Moldovenească. Jumătate suntem Acasă şi jumătate - în Diasporă”, a precizat liderul PPDA.



Năstase precizează că salută orice iniţiativă de a protesta paşnic, iar în această ordine de idei se va alătura manifestanţilor din Dublin.



„Acum avem nevoie de unitate şi maturitate. Salut orice iniţiativă de a protesta paşnic şi în limitele legii, astfel că astăzi, la 14:00, în Garden of Rememberance din Dublin, mă alătur protestului diasporei noastre irlandeze. #votfurat nu trebuie să mai fie o normalitate. Capul sus, prieteni. Până la capăt”, a conchis Andrei Năstase.