Veteranii din ţară susţin candidatul comun al forţelor antioligarhice; „Republica Moldova are nevoie de Maia Sandu; Trebuie să spunem NU socialistului cu apucături oligarhice Igor Dodon”

Sursa: jurnal.md Foto: privesc.eu 02.11.2016 13:19

Veteranii războiului de pe Nistru şi ai structurilor de forţă susţin candidatul comun al forţelor antioligarhice, Maia Sandu, la alegerile prezidenţiale. Participanţii la războiul pentru integritatea ţării spun că Maia Sandu este singura şansă pentru viitorul european al Republicii Moldova.



Aceştia au îndemnat cetăţenii să se mobilizeze şi să iasă la vot pentru a susţine candidatul comun, care va apăra interesele cetăţenilor şi ale Republicii Moldova.



În aceste condiţii, luptătorii de pe Nistru au lansat o declaraţie: „Alegerile din 13 noiembrie sunt de o importanţă crucială pentru destinul Republicii Moldova. Iată de ce noi, veteranii de război, chemăm toţi oamenii de bună credinţă să participe la alegerile prezidenţiale şi să demonstrăm că ne pasă de viitorul ţării, al copiilor noştri. Avem două opţiuni şi trebuie să o alegem pe cea corectă. Ori îl susţinem pe socialistul-comunist cu apucături oligarhice Igor Dodon, care intenţionează să denunţe Acordul de Asociere cu UE, ori o susţinem necondiţionat pe Maia Sandu, care este ultima speranţă în crearea unui viitor prosper, democratic, liber de corupţie şi oligarhie”.



„Igor Dodon este creatura fostului regim comunist. De ani buni, este partener de afaceri cu oligarhul Vladimir Plahotniuc. În calitatea sa de ministru al Economiei, a contribuit la distrugerea economiei, fiind implicat în diferite scheme criminale de spălare a banilor. Reieşind din declaraţiile lui electorale, Igor Dodon, prin acţiunile şi declaraţiile sale, va duce la izolarea ţării de comunitatea internaţională. Ce ne aşteaptă? Revenire la anularea Acordului de liber-schimb cu UE, federalizarea Republicii Moldova. Noi nu pentru aceasta am luptat. Republica Moldova are nevoie de altceva. Republica Moldova are nevoie de Maia Sandu, care pe parcursul scurtei cariere politice a dat dovadă de integritate, verticalitate, perseverenţă şi corectitudine. Şi cel mai important, a reuşit, cu susţinerea Platformei DA, să consolideze forţele antioligarhice, pentru scoaterea Republicii Moldova din captivitate. Suntem siguri că doamna Maia Sandu, în calitate de preşedinte, va face tot posibilul ca Republica Moldova să devină un stat democratic şi să fim acceptaţi în marea familie europeană. Iată de ce vă chemăm pe toţi să votăm viitorul Republicii Moldova, să votăm DA Maia Sandu şi NU Igor Dodon”, au declarat veteranii de război.



Fostul ministru al Apărării, Vitalie Marinuţa, a îndemnat tinerii să participe activ la alegeri şi să o susţină pe Maia Sandu. „Vreau să mă adresez tuturor tinerilor care au fost dezamăgiţi. Acum este momentul când trebuie să ieşim cu toţii pentru a spune Nu unui viitor roşu şi să spunem Da unui viitor european, să spunem Da unui viitor prosper şi să spunem Da în favoarea Maiei Sandu, care poate fi ultima şansă pentru a crea acest viitor. Noi vă îndemnăm pe toţi să ieşiţi pe 13 noiembrie la vot”, a menţionat Marinuţa.



„Mă adresez către toţi veteranii şi îi îndemn să luăm o decizie corectă, să facem lumină, să fim demni de ţară, să luăm o decizie corectă astfel încât copiilor noştri să nu le fie ruşine. Dacă nu hotărâm acum, vor hotărî alţii pentru noi. Mă adresez poporului Republicii Moldova, care ţine cont de ceea ce se întâmplă, şi îndemn să facem o alegere corectă pe 13 noiembrie”, a declarat preşedintele Uniunii Veteranilor de război, Mihai Tomacinschi.



Şi locotenent-colonelul în rezervă Chiril Moţpan a venit cu un apel către moldoveni: „Vă îndemnăm să conştientizaţi pericolul care ne paşte din moment ce ţara noastră este în faţa unor evenimente epocale. 25 de ani de independenţă se pot duce pe apa sâmbetei în momentul când în fruntea statului ar veni o persoană obscură din anturajul lui Plahotniuc, cu afaceri dubioase comune, omul care a fost permanent la putere. Candidatul nostru este Maia Sandu, candidatul poporului, candidatul care şi-a demonstrat capacităţile şi calităţile şi anume că poate fi un preşedinte bun, preşedinte susţinut de popor. Va fi un preşedinte puternic. Nu staţi la îndoială, nu credeţi minciunilor, nu vă lăsaţi captivaţi de disensiunile pe care le lansează ortacii lui Igor Dodon, care este ghidat de Plahotniuc”.



Precizăm că mâine, la ora 19:00, la Pretura Buiucani, veteranii vor avea o întâlnire cu candidatul comun al forţelor antioligarhice, Maia Sandu, şi liderul Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase.