Traian Băsescu: „Plahotniuc reprezintă toxicitatea MAXIMĂ pentru un stat de drept; A capturat multe dintre instituţiile statului”

Fostul preşedinte al României, Traian Băsescu, afirmă că oligarhul Vladimir Plahotniuc reprezintă toxicitatea maximă pentru un stat de drept.„În primul rând, eu nu m-am întâlnit niciodată, dar am auzit multe despre el. Este adevărat că Plahotniuc reprezintă toxicitatea maximă pentru un stat de drept. Multe din instituţiile statului moldovean au fost capturate de acest individ datorită influenţei şi a banilor pe care îi are”, a declarat Băsescu, într-un interviu pentru Agora.md Fostul şef al statului român a mai spus că rezultatele alegerilor prezidenţiale vor avea, categoric, un efect asupra politicii externe. „Este evident că cei doi candidaţi au opţiuni total diferite. Dacă vreţi să vedeţi care e soluţia mai bună, nu trebuie să priviţi foarte departe. Uitaţi-vă la Belarus şi uitaţi-vă la Republica Moldova faţă de România. Nu trebuie să ne uităm foarte departe ca să vedem diferenţele. Plahotniuc şi Dodon s-ar potrivi, pentru că Federaţia Rusă a creat oligarhii ruşi, iar oligarhii de la Chişinău vor ca valorile de la Moscova să prevaleze şi nu cele europene”, afirmă fostul preşedinte al României.Întrebat dacă îi vede împreună pe Dodon şi Plahotniuc, Traian Băsescu a răspuns: „Ca direcţie da, indiferent ce declară Plahotniuc. Nu am niciun dubiu că nu are nimic comun cu valorile europene. Indiferent ce declară, rezultatul e acelaşi. Faptele lui duc Moldova alături de Federaţia Rusă”.Totodată, Băsescu a reiterat că va vota cu Maia Sandu la prezidenţiale şi a îndemnat tinerii din RM care se află în România să meargă la vot.