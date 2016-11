Susţinere masivă pentru candidatul comun al forţelor antioligarhice; Zeci de artişti şi intelectuali îşi vor da votul pentru Maia Sandu: „Este singura şansă de a scoate ţara din haos”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 02.11.2016 17:52

Tot mai multe personalităţi marcante îşi exprimă susţinerea pentru candidatul unic al forţelor antilogarhice la alegerile prezidenţiale, Maia Sandu.



Mai mulţi oameni de creaţie, de ştiinţă, de cultură şi artă, dar şi din domeniul educaţiei vin cu un apel prin care subliniază că, pentru a rezolva problemele cu care ne confruntăm, e nevoie să o votam în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale pe Maia Sandu.



Totodată, intelectualii fac un apel către tineri, îndemnându-i să dea dovadă de o implicare activă în campania electorala şi să le explice celor apropiaţi beneficiile integrării în Uniunea Europeană.



Vedeţi mai jos scrisoarea oamenilor de creaţie:



Noi, oamenii de creaţie, de ştiinţă, de cultură şi artă şi din domeniul educaţiei, adresăm acest apel într-un moment crucial al istoriei prezente, în care urmează să hotăram însăşi soarta noastră, viitorul nostru, drumul pe care trebuie să îndrumăm paşii noştri în continuare.



Acum, în clipa de faţă, trebuie să decidem dacă rămânem pe loc, în bezna în care suntem aruncaţi sau ne mişcăm înainte spre lumină, spre progres, spre lumea civilizată care ne întinde o mână de ajutor pentru a ne salva.



Trebuie sa conştientizăm că nu putem avea altă orientare decât spre Vest, spre Europa, unde suntem chemaţi să ajungem cu valorile noastre.



Cu ceea ce producem material şi spiritual, cu ceea ce facem bun în toate domeniile: ştiinţa, cultura, arta, agricultura.



Avem o singura soluţie - să rezolvam numeroase probleme spirituale cu care ne confruntăm: s-o votam în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale pe MAIA SANDU.



Împreună cu ea, în calitate de Preşedinte, am putea să construim o societate bazată pe respectul legilor şi încrederea în oameni care formează bunul suprem, pe cultura, ştiinţa şi inovare.



Împreună cu ea avem singura şansă să scoatem republica din haos, dezordine si nepăsare, să dezrădăcinam răul în administraţie, din justiţie, din toate domeniile vieţii. Preocuparea pentru om, pentru ridicarea nivelului de trai, pentru crearea locurilor de munca şi stimularea materială a muncii care să oprească migraţia masivă în străinătate trebuie să devină o preocupare de bază.



Să ne aducem aminte că Eminescu, poetul nostru naţional şi universal, vorbea despre Europa ca despre un organism din care facem şi noi parte, că suntem europeni nu numai din punct de vedere geografic, ci şi prin cultura, prin tradiţiile şi valorile pe care le creăm - domenii pe care dna Maia Sandu le cunoaşte, le susţine si le promovează.



Programul Maiei Sandu este unul care decurge din aceste nevoi urgente, din realităţile triste pe care le avem, din necesitatea de a fi in rând cu Europa şi cu toată lumea.



Adresăm tinerilor, care au fost întotdeauna în avangarda mişcărilor noastre de schimbare a mentalităţii, a reformării mecanismelor sociale, a punerii în capul listei a valorilor - munca, ştiinţa, cultura - să dea dovadă de o implicare activă în campania electorala, să le lămurească celor de la ţară beneficiile integrării noastre în Europa, ale revenirii la matricea identităţii culturale şi la europenitate.



Votaţi MAIA SANDU!



Din partea oamenilor de creaţie, de ştiinţă, de cultură şi artă şi din domeniul educaţiei:

acad. Teodor Furdui,

acad. Mihai Cimpoi,

acad. Eugen Doga,

acad. Gheorghe Ţîbîrnă

acad. Gheorghe Ghidirim,

acad. Alexandru Ciubotaru,

acad. Mitrofan Ciobanu,

acad. Andrei Ursu,

acad. Pavel Vlad,

acad. Ion Geru,

acad. Nicolae Bileţchi

acad. Nicolae Dabija,

acad. Ion Hadârcă,

Acad. Tudor Lupaşcu,

Acad. Sergiu Dumitrache,

Arcadie Suceveanu, scriitor,

Andrei Strâmbeanu, scriitor,

Vasile Bahnaru, profesor,

Sandu Grecu, regizor,

Vasile Iovu, artist al poporului,

Alexei Marulea, om de afaceri,

Claudia Balaban, bibliotecara,

Nicolae Botgros, dirijor,

Aurelian Dănilă, profesor,

Prof. Emil Rusu,

Ion Ciocanu, scriitor

Ion Melniciuc, profesor,

Iulian Filip, scriitor,

Vasile Romanciuc, scriitor,

Spiridon Vangheli, scriitor,

Aurelian Silvestru, scriitor, pedagog,

Dulghieru Valeriu, profesor,

Petru Hadârcă, regizor,

Ninela Caranfil, actrita,

Ion Gagim, profesor.