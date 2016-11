Reparaţia drumurilor din Orhei şi interesele de partid // Investigaţie

Peste 80 la sută din banii repartizaţi în anul curent pentru reparaţia drumurilor locale din Orhei au ajuns în primăriile conduse de democraţi. Unele din firmele care au făcut lucrările au tangenţe cu angajaţii Consiliului raional Orhei sau au fost vizate în anchete jurnalistice. În acelaşi timp, oamenii se plâng că lucrul a fost făcut de mântuială, iar gropile din drumuri nu au dispărut, scrie Anticorupţie.md. Potrivit informaţiei de pe site-ul oficial al Consiliului raional Orhei, administraţia raionului a repartizat în anul curent aproape şase milioane de lei pentru reparaţia drumurilor locale. Banii au ajuns în 22 de localităţi. Mai bine de patru milioane de lei, adică peste două treimi din suma totală, le-au revenit primarilor înaintaţi de Partidul Democrat, din care face parte şi Tudor Golub, preşedintele Consiliului raional Orhei. El a fost ales la conducerea raionului de către consilierii PDM, PL şi PPEM. Astfel, 14 primării în fruntea cărora se află primari democraţi au primit sume între 131.000 şi 616.000 de lei. Aceştia sunt urmaţi de edilii înaintaţi de Partidul Liberal, care au obţinut, pentru reparaţia drumurilor, sume între 173.000 şi 811.000 de lei (ultima cifră reprezintă suma a două contracte primite în 2016 de Primăria Vatici - n.r.). La polul opus se află primăriile conduse de liberal democraţi. Drumurile în localităţile respective au fost reparate cu sume între 63.000 şi 203.000 de lei.Prima achiziţie pentru reparaţia drumurilor locale din raionul Orhei a fost organizată pe data de 24 aprilie 2016 şi s-a desfăşurat în câteva blocuri. În caietul de sarcini au fost incluse lucrări de complexitate diferită – de la plombarea găurilor în asfalt, până la pietruirea şi nivelarea drumurilor. Podgoreni, Zahoreni, Bieşti, Crihana, Brăneşti, Furceni, Peresecina, Mârzeşti, Camencea sau Jora de Jos sunt doar câteva localităţi care au beneficiat de reparaţii ale anumitor porţiuni de drum. Contractele au fost semnate pe data de 10 mai, iar firmele câştigătoare au avut la dispoziţie exact o lună pentru executarea lucrărilor, în timp ce valabilitatea contractului s-a extins până la finele anului curent. La licitaţie au participat 13 firme, dintre care au fost declarate câştigătoare SRL Genesis International, Întreprinderea individuală „Beşete Nicolae”, Pultusk Invest şi Credo Industry.Întreprinderea individuală „Beşete Nicolae” a câştigat licitaţia pentru reparaţia drumurilor locale din satele Zahoreni, Podgoreni, Bieşti, Crihana. Tot această firmă a reparat drumul care leagă localităţile Brăneşti şi Furceni aflate în comuna Ivancea. Din datele din contract reiese că licenţa pentru „construcţii de clădiri, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii” i-a fost eliberată firmei la data de 14 martie 2016, adică cu numai două luni înainte de desfăşurarea licitaţiei. Nicolae Beşete susţine că el are 36 de ani de experienţă în domeniul construcţiilor drumurilor. Acesta nu vede o problemă în faptul că firma sa a câştigat licitaţii fără a avea experienţa necesară. „Şi dacă abia acum am obţinut licenţă asta ce înseamnă?”, se întreabă retoric antreprenorul.Nicolae Beşete, fondatorul firmei, a înregistrat compania la Camera Înregistrării de Stat (CÎS) la data de 8 iunie 2011, iar sediul acesteia se află într-un imobil de pe strada Gorkii din Orhei, domiciliul lui Beşete, înregistrat pe numele soţiei acestuia, Galina. Genul principal de activitate al companiei este închirierea maşinilor şi echipamentelor pentru construcţii, iar în ultimul raport financiar, prezentat în 2012, întreprinderea a raportat venituri de 88.000 de lei.În afară de întreprinderea individuală, Nicolae Beşete este şi cofondatorul unei alte firme, înregistrate acum 24 de ani – Cooperativa de Producţie Turvien. Această firmă face conexiunea între Beşete şi Ion Cocîrlă, ex-şeful Secţiei Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri din cadrul Consiliului Raional Orhei, structură care coordonează toate lucrările de acest gen care se fac pe bani publici.Datele de la CÎS arată că firma Turvien a fost fondată de soţii Ion şi Larisa Cocîrlă, Nicolae Beşete şi fiica acestuia, Lilia, care avea doar trei ani la momentul fondării companiei (!) şi Elena Zbârnea. Se pare că funcţia publică l-a ajutat pe Ion Cocîrlă şi în afaceri. Astfel, doar în ultimii cinci ani compania a încheiat contracte de achiziţie pentru lucrări de reparaţie şi construcţie a mai multor clădiri şi drumuri locale din raionul Orhei în sumă totală de 9,38 milioane de lei. Compania Turvien nu figurează în declaraţia cu privire la venituri şi proprietate pentru 2015 a lui Ion Cocîrlă, acesta însă raportează venituri din salariu la această firmă. Conform ultimului raport financiar prezentat în 2012, fondatorii companiei au încasat venituri din vânzări de peste jumătate de milion de lei. La fel ca şi Tudor Golub, preşedintele raionului Orhei, Ion Cocîrlă este membru al Partidului Democrat.Acesta nu neagă că l-ar cunoaşte personal pe Nicolae Beşete, dar susţine că relaţia lor nu a influenţat desemnarea firmei acestuia în calitate de câştigător al licitaţiilor pentru reparaţia drumurilor. „Când trebuie conlucrăm. Întreprinderea are mecanisme, specialişti. Eu nu am participat la desemnarea câştigătorilor în cadrul Comisiei”, a declarat Ion Cocîrlă. Şi Nicolae Beşete neagă că partenerul său de afaceri l-ar fi ajutat să câştige licitaţiile. „Ce are domnul Cocîrlă cu întreprinderea mea? Eu am firma mea individuală. El are firma lui. Ce dacă sunt partener cu el? N-am cu el nimic. Ce v-aţi aninat de mine?”, ne-a replicat Nicolae Beşete.La rândul său, Ion Cocîrlă confirmă că firma partenerului său de afaceri a primit licenţa în construcţii cu numai două luni înainte de organizarea licitaţiei publice, dar susţine că acest detaliu nu a jucat un rol important. „Printre altele, la el lucrările ies mai bine ca la alţii cu experienţa necesară”, spune Ion Cocîrlă.Despre milioanele care au intrat în conturile Turvien după ce firma a câştigat mai multe licitaţii cu statul, Ion Cocîrlă spune că acestea nu au fost condiţionate de funcţia pe care a deţinut-o. „Eu am fost şef nici un an de zile, din noiembrie 2015 până la 30 septembrie curent. Acum sunt consultant adjunct pe contracte. Am trecut la vârsta de pensie şi am cedat postul. Nu eram eu singur, mai sunt oameni. Fiecare membru al Comisiei se uită. Acum nu sunt vremurile de cândva. Acum toţi ştiu în ce te bagi şi unde nu-i treaba ta. Eu în Comisie nu mă duceam”, a conchis Ion Cocîrlă.Din Partidul Democrat face parte şi Ivan Nepotu, fondatorul şi administratorul Pultusk Invest, o altă firmă care a câştigat în anul curent contracte pentru reparaţia drumurilor din raionul Orhei. Nepotu este membru al Tineretului Democrat şi a fondat firma în iulie 2014. La aproape un an distanţă, în iunie 2015, Pultusk Invest a câştigat un contract de achiziţie în valoare de 279.000 de lei pentru lucrări de reparaţie capitală a blocului alimentar la grădiniţa nr. 2 din Peresecina.Continuarea investigaţiei pe Anticorupţie.md.