Mesajul emoţionant al Maiei Sandu, către cetăţeni: Peste ani, ne vom aminti de aceste alegeri şi vom spune: „Am avut încredere în noi, iar în ziua votării ne-am luat ţara înapoi”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 02.11.2016 11:47

Maia Sandu a transmis un mesaj emoţionant cetăţenilor Republicii Moldova, în care îi îndeamnă să vină la alegeri şi să pună umărul pentru un viitor mai bun acasă:



„Peste ani, ne vom aminti de aceste alegeri şi vom spune: „Bine am făcut!”. Ne-am uitat în jur, ne-am văzut sărăcia şi avem mult de lucru. Ne-am privit în oglindă, am citit tristeţe şi bucurie pe chipuri. Şi am văzut acolo oameni cu demnitate.



Am muncit împreună, cot la cot, în fiecare zi, şi am făcut Moldova frumoasă. Nu am lâncezit în deznădejde. Nu ne-am lăsat speriaţi. Am avut încredere în noi, iar în ziua votării ne-am luat ţara înapoi.



Prieteni, Moldova este ţara noastră, ţara oamenilor buni. Haideţi să lucrăm împreună ca să avem un viitor mai bun la noi acasă. Împreună vom învinge!”