Capcana lui Plahotniuc pentru Maia Sandu

Primele două zile de campanie electorală după turul II sunt dominate de încercările staff-urilor celor doi candidaţi de a demonstra că nu sunt cu Plahotniuc şi de a se delimita de oligarh. Imaginea acestuia e atât de nocivă încât toţi se feresc să se asocieze cu el. Totuşi, acesta se implică activ în campanie şi, ca întotdeauna – una spune şi cu totul alta face.După cum spuneam şi după retragerea lui Lupu, Plahotniuc încearcă să transforme o înfrângere ruşinoasă pe care a suferit-o în aceste alegeri într-un succes, iar acum joacă la două capete.Încă din noaptea alegerilor, când cu toţii aşteptau rezultatele unui scrutin în care Dodon putea ajunge preşedinte încă din primul tur, inclusiv datorită retragerii lui Lupu, trompetele lui Plahotniuc de la Bucureşti dădeau semnalele pentru turul doi.Unul dintre analiştii săi de la Bucureşti practic o soma pe Maia Sandu să renunţe la retorica „antioligarhică”, dar de fapt anti-Plahotniuc, pentru a „avea şanse” în turul II. În opinia trompetei plahotniuciste, doar o campanie bazată pe geopolitică poate să-i aducă victoria Maiei Sandu.O enormitate care ar putea fi de neînţeles dacă nu ar fi clar de unde vine. Doar cu două săptămâni înainte de alegeri, rezultatele Barometrului Opiniei Publice arătau cea mai mare diferenţă din istorie între preferinţele pentru Uniunea Europeană şi cea Euroasiatică.Dacă ar fi fost puşi să aleagă între UE şi alianţa estică, doar 31% ar fi ales comunitatea europeană, faţă de 44% – cea euroasiatică.Maia Sandu a ajuns în turul II, cu un rezultat atât de bun, tocmai pentru că a reuşit să canalizeze excelent nemulţumirile populaţiei faţă de această guvernare criminală. Guvernare care, acoperită de steagul UE, a şi adus în 7 ani intenţia de aderare la UE de la 73% la doar 31%.Mobilizarea extraordinară din 2015, când sute de mii de oameni au ieşit în stradă la chemarea Platformei Demnitate şi Adevăr, s-a datorat mesajelor antioligarhice. Şi acolo au protestat oameni cu diferite viziuni, inclusiv pro-est – care au votat şi pentru Maia Sandu.Şi mai penibil devine acest îndemn geopolitic, preluat foarte rapid de slugile GBC-ului de la Chişinău, în condiţiile în care în turul II trebuie să mai aduni minimum 180-190 de mii de voturi.Ghimpu şi Leancă au fost votaţi de aproximativ 60 de mii de oameni. Chiar dacă aceste voturi ar merge în proporţie de 100% la Maia Sandu, mai rămân de adunat încă peste 100 de mii. Iar acelea sigur nu le aduci prin retorica geopolitică.Le poţi atrage doar de la cei mai dedicaţi simpatizanţi ai lui Usatîi, care au votat pentru Ciubaşenco doar pentru că-l urăsc pe Plahotniuc şi vor o viaţă mai bună, iar aceste sentimente nu se regăsesc în votul pentru Dodon.Aşadar, s-o obligi pe Maia Sandu să treacă la retorica geopolitică, înseamnă s-o împingi spre o înfrângere categorică.Prin aceste „sfaturi”, Plahotniuc încearcă clar s-o atragă pe Maia Sandu acolo unde l-a adus altă dată şi Iurie Leancă, îndepărtând-o de Andrei Năstase – omul faţă de care trăieşte o frică teribilă.Îi spune clar că va primi susţinere în turul doi doar dacă uită de „Plahotniuc la puşcărie” şi „procuror independent”. Pentru că, să fim serioşi, Plahotniuc până acum nu i-a făcut decât rău Maiei Sandu prin asocierea cu el.Mai mult decât atât, la holdingul mediatic pe care-l conduce, Maia Sandu nu a fost susţinută absolut deloc, doar dându-i-se „sfaturi” de a renunţa la retorica antioligarhică, adică de a o atrage într-o capcană care i-ar reduce şi mai mult şansele la victorie.În alegerile de duminică, practic în toate raioanele conduse de Plahotniuc, în localităţile cu primari PD, Dodon a câştigat detaşat. Nu s-a întâmplat doar la Nisporeni, raionul de baştină al oligarhului.Există tot mai multe semnale că PD-ul a dat indicaţii ca la nord şi sud să fie susţinut Dodon, în timp ce la Nisporeni, pentru a crea aparenţele, să se voteze cu Maia Sandu.În cazul Nisporeniului, un raion central unde întotdeauna s-a votat masiv pentru dreapta, a fost cu atât mai simplu. Cred că în condiţiile retragerii lui Lupu Maia Sandu ar fi câştigat chiar şi fără indicaţiile lui Plahotniuc.Plahotniuc joacă acum clar la două capete. Ieri a avut o postare pe Facebook în care a implicat sloganul de campanie al Maiei Sandu, mai băgând şi ceva „luptă cu corupţia” în stilul GBC.Iar asta în timp ce primarii PD vorbesc, cu teamă, că conducerea partidului le dă indicaţii să-l susţină în turul II pe Dodon.Aşadar, pe de o parte Plahotniuc încearcă să păstreze aparenţele pentru europeni şi americani, de care este dependent, dar pe de altă parte lucrează împotriva unei alianţe care-l poate băga la puşcărie.Lucrurile însă devin tot mai clare, iar dacă Maia Sandu va rămâne consecventă în mesajele sale, PD-ul se va developa tot mai mult.Totodată, doar cu un mesaj puternic naţional, pro-reforme şi anticorupţie, Maia Sandu poate avea şanse la victorie în turul II. Orice alunecare într-o păguboasă retorică geopolitică poate să-i îndepărteze mulţi votanţi, care s-au săturat de 7 ani de teme false, perioadă în care au sărăcit tot mai mult şi sute de mii de oameni au părăsit ţara.Dacă vreţi, singura şansă a parcursului european este tocmai ca Maia Sandu să vorbească mai puţin de Uniunea Europeană în această campanie şi mult mai mult de problemele oamenilor. Aşa poate câştiga, iar apoi, prin îndeplinirea consecventă a angajamentelor, readuce dezideratul european la măcar 50%, dacă nu la 70%, cât era în 2009.