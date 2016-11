Stenograma şedinţei de Guvern din noiembrie 2014 prin care au fost date 9,5 miliarde de lei celor trei bănci cu probleme: „Candu şi Filip au participat la furtul MILIARDULUI” // DOC

După ce Judecătoria Buiucani a obligat Guvernul, la solicitarea Maiei Sandu, să facă publică stenograma şedinţei de Guvern din noiembrie 2014, când au fost acordate garanţii de stat de 9,5 miliarde de lei celor trei bănci implicate în jaful bancar, premierul Pavel Filip a publicat-o pe contul său de Facebook, scrie Ziarul Naţional Din document reiese că cel care a apărat cel mai mult proiectul a fost actualul preşedinte al Parlamentului, democratul Andrian Candu, pe atunci ministru al Economiei.În timp ce ministrul de Interne de atunci, Dorin Recean, şi cel al Finanţelor, Anatol Arapu, ambii reprezentanţi ai PLDM, întrevedeau în proiect „o oportunitate de abuz” şi solicitau „un mecanism de protecţie”, Andrian Candu declara: „Noi avem filtre”.Premierul Iurie Leancă era îngrijorat că la Guvern ar putea veni să protesteze „20 de mii de deponenţi” ai băncilor respective şi declara că acest proiect „poate să genereze o explozie în societate”, solicitând „confidenţialitate”.Candu a propus ca Ministerul Finanţelor să elibereze banii în „maximum două zile” şi a fost împuternicit să definitiveze proiectul anume el.Menţionăm că, după ce a publicat stenograma respectivă, premierul Filip a ironizat pe seama Maiei Sandu. „Au apărut în spaţiul public informaţii despre o decizie a judecăţii prin care Cancelaria de Stat urmează să publice stenograma şedinţei Guvernului din 07.11.2014, privind acordarea primului credit de la BNM pentru protejarea economiilor deponenţilor de la băncile cu probleme. În realitate, s-a luat o decizie referitoare la o presupusă şedinţă de Guvern din 13.11, şedinţa care nu a existat (!), deci Cancelaria de Stat nu are ce prezenta pentru respectiva dată. Având în vedere însă că probabil este vorba de o abordare superficială a solicitanţilor, care nu s-au informat corect înainte de a înainta cererea în judecată, ei vrând de fapt stenograma şedinţei din 7.11, vin în întâmpinarea lor şi public aici această stenogramă, la fel cum am făcut cu cealaltă. Cred însă că cei care sperau sa vadă în această stenogramă mari „bombe” mediatice vor fi tare dezamăgiţi”, a scris Filip pe Facebook.Maia Sandu i-a răspuns premierului: „Doar după ce am câştigat în instanţă, premierul a binevoit să facă publică stenograma de la şedinţa Guvernului la care a fost eliberată prima garanţie pentru creditele de urgenţă acordate celor trei bănci. Filip îmi reproşează că, în solicitare, nu am indicat corect data cînd a avut loc şedinţa, de parcă asta contează. Am indicat data din Hotărâre. Nici „bombe mediatice” nu am căutat. Am vrut să ştim pentru ce şi cum au fost oferiţi banii din prima garanţie dacă aşa şi nu au ajuns pentru depozitele oamenilor”.Maia Sandu crede că documentul publicat ar putea să nu fie „intact”. „Cel puţin, discuţia arată extrem de superficială pentru o decizie de 9,5 miliarde de lei. Din discuţie vedem că totuşi au fost întrebări despre pericolul abuzului şi despre plafonarea sumelor garantate. Speakerul Candu răspunde însă că „avem filtre” şi că „nu va fi plafonat”. Raportul Kroll, publicat ulterior, arată că abuzuri au avut loc. Mă întreb dacă mâine Holdingul va da ştire cu titlul „Candu şi Filip au participat la furtul miliardului”. Dle Filip, aţi uitat să publicaţi lista participanţilor la şedinţă!”, scrie Maia Sandu pe Facebook.