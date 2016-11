VIDEO

Discursul de adio al lui Nicolae Timofti: „Plec cu inima împăcată”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 18.11.2016 19:40

La finalul mandatului său, şeful statului, Nicolae Timofti, a ţinut un discurs de adio aseară, în prezenţa diplomaţilor acreditaţi la Chişinău. Preşedintele a tras linie şi a făcut bilanţul celor patru ani în care a ocupat cea mai înaltă funcţie în stat. Chiar dacă recunoaşte că are şi regrete, Nicolae Timofti susţine că pleacă de la Reşedinţa de Stat cu inima împăcată.



„La expirarea mandatului, un preşedinte lasă amprentă în istoria ţării. Timpul este cel care va cristaliza deciziile, comportamentul şi le va da valoare sau nonvaloare la toate. Plec cu inima împăcată. Am acţionat întotdeauna cu determinare în interesul cetăţenilor. Am slujit poporului, nu partidului, nu dogmei”, a spus Timofti.



După ce a fost de nenumărate ori criticat pentru că evită apariţiile publice, Nicolae Timofti a venit cu explicaţii.



Şeful statului a remarcat că, în cei patru ani de mandat, s-a confruntat cu momente tensionate.



La finalul discursului său, Nicolae Timofti a adresat un mesaj celui care îl va înlocui în funcţia de şef al statului. Înainte de asta a vorbit însă despre limba română. Coincidenţă sau nu, Igor Dodon care, potrivit Comisiei Electorale Centrale, a câştigat alegerile, susţine cu vehemenţă că limba de stat este moldoveneasca.



Nicolae Timofti a fost ales în funcţia de preşedinte al Republicii Moldova pe 16 martie 2012, fiind desemnat de Alianţa pentru Integrare Europeană, constituită de Mihai Ghimpu, Marian Lupu şi Vladimir Filat. Votul decisiv a venit însă din partea grupului de parlamentari condus de Igor Dodon care plecaseră din PCRM. Preşedintele Timofti a fost deseori criticat de cetăţeni pentru declaraţiile ambigue şi, mai ales, pentru învestirea pe timp de noapte a Guvernului Filip, dar şi pentru promulgarea legilor care au pus miliardul furat din bănci pe umerii oamenilor de rând.