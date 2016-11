Andrei Năstase, despre viitorul partidelor antioligarhice: „Platforma DA şi PAS trebuie să se consolideze şi să dăm marea lovitură în 2018”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 18.11.2016 13:37

Platforma Demnitate şi Adevăr şi Partidul Acţiune şi Solidaritate trebuie să rămână consolidate, iar dacă îşi vor uni eforturile pentru alegerile parlamentare din 2018, formaţiunile antioligarhice ar putea câştiga. De această părere este liderul PPDA, Andrei Năstase.



„Înainte de alegerile prezidenţiale, am făcut apel la toate forţele să mergem împreună. Am mers PAS şi PPDA. Am mers pe agenda prezidenţială, acum mergem pe acumularea probelor. Este devreme să discutăm ce vom face mai departe. Noi am demonstrat că putem realiza multe, am câştigat alegerile. Ambele formaţiuni vrem să scoatem ţara din captivitate, vrem binele acestei ţări. Asta ne-a unit şi s-a demonstrat că dacă avem mai presus interesul ţării, ne putem uni”, a afirmat Andrei Năstase în cadrul emisiunii Interpol, de la TV7.



„Noi putem schimba ceva doar prin presiune, cu ajutorul diasporei. Vom învăţa din greşelile anterioare, ce ţine de procesul electoral. Dacă ne vom conjuga eforturile înainte de alegeri, avem şanse în 2018 să câştigăm”, a adăugat liderul PPDA.



Andrei Năstase a mai declarat că, odată cu apariţia acestor două forţe antioligarhice, oricine care împărtăşeşte aceleaşi viziuni se poate regăsi în rândurile PPDA şi PAS, de aceea orice lansări pe acest eşichier vor fi inutile şi vor avea în spate doar interese ascunse.



„Partidele care s-au discreditat trebuie să dispară, iar PAS şi PPDA trebuie să se consolideze şi să dăm marea lovitură în 2018, când vor avea loc alegeri parlamentare. Avem 40 de partide şi nu cred că mai sunt necesare. Toţi care vor să se lanseze în politică şi împărtăşesc viziunile noastre se pot regăsi în aceste două formaţiuni”, a punctat Andrei Năstase.