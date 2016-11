Maia Sandu: „Modul în care s-a mobilizat diaspora este o premieră nu doar pentru RM, ci şi pentru întreaga lume; Acum ştiu sigur că avem cu cine face schimbarea”

Modul în care s-a mobilizat diaspora la alegeri şi felul în care membrii grupului Adoptă un Vot s-au ajutat reciproc pentru a ajunge la secţiile de votare este o premieră nu doar pentru Moldova, dar şi pentru întreaga lume, afirmă preşedinta PAS, Maia Sandu.„Vreau să vă spun că sunt tare impresionată de ceea ce se întâmplă în comunitatea Adoptă un Vot, chiar dacă am reuşit să urmăresc doar fragmente din discuţiile voastre. Sunteţi o forţă extraordinară. Modul în care v-aţi mobilizat, v-aţi ajutat reciproc pentru a ajunge la secţiile de vot este o premieră nu doar pentru Moldova, dar şi pentru întreaga lume. Noi suntem tare mândri de voi!”, susţine Maia Sandu.Totodată, preşedinta PAS îndeamnă moldovenii din străinătate care nu au reuşit să voteze din cauza lipsei buletinelor de vot să continue să depună contestaţii. Astfel, cei care nu au reuşit să voteze din cauza că nu mai erau buletine de vot şi care nu au depus încă o contestaţie,. Acesta trebuie tipărit, semnat, fotografiat şi transmis la adresa„Îmi pare rău că nu am reuşit să determinăm autorităţile să asigure condiţii de vot pentru fiecare dintre voi. Am insistat de câteva ori, dar guvernarea a ignorat solicitările noastre. Vreau să vă mai spun că sunteţi o sursă de inspiraţie pentru mine şi pentru multă lume de acasă. Acum eu ştiu sigur că avem cu cine face schimbarea! Sunt multe lucruri pe care le putem face împreună. Cel mai important, propun să facem un plan ca să readucem anual acasă cel puţin 30 de mii de moldoveni”, a punctat Maia Sandu.