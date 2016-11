Ivan Diacov: Maia Sandu n-a ajuns preşedinte pentru că nu a dorit El, coordonatorul

Sursa: jurnal.md Foto: europalibera.org 17.11.2016 09:53

Maia Sandu n-a ajuns preşedinte pentru că anume coordonatorul nu şi-a dorit acest fapt, mărturisind că alegerile s-au fraudat peste tot şi cu toate mijloacele posibile şi imposibile. Este opinia fostului procuror municipal, Ivan Diacov, care a accentuat faptul că procurorul general este şantajabil şi dependent de putere.



„M-am pus şi eu pe gânduri şi mă întreb: oare doamna Sandu ar fi putut câştiga alegerile? Cred că ar fi fost posibil, numai nu aici, în Moldova. Şi nu acum. De ce, mă întreb? Şi-mi răspund: pentru că nu a dorit El, coordonatorul. El cunoştea rezultatul scrutinului - nu de ieri, ci din ziua adoptării deciziei de a alege Preşedintele ţării prin vot direct. Încă de pe atunci a început fraudarea şi s-a terminat odată cu anunţarea rezultatelor scrutinului. S-a fraudat tot timpul, peste tot şi cu toate mijloacele posibile şi imposibile”, a declarat Ivan Diacov în cadrul unui interviu pentru anticorupţie.md.



Totodată, fostul procuror municipal subliniază faptul că odată investit în funcţie procurorul general interimar, Eduard Harunjen, trebuie zilnic să-şi demonstreze importanţa, precum şi faptul că va îndeplini fără crâcnire orice indicaţie parvenită de la coaliţia de guvernare.



„Mulţi mă întreabă, de ce foştii mei colegi nu-şi fac datoria, de ce pe fiecare caz de fraudă nu se pornesc procese penale, de ce vinovaţii nu sunt puşi la respect, adică la dubă? Ce să le răspund, când toată lumea ştie că Procurorul General-interimar este dependent de putere? Despre acest fapt am atenţionat opinia publică încă din luna februarie, când domnul Harunjen a fost investit în această foarte importantă funcţie în stat. Atunci am menţionat că interimatul funcţiei de procuror îl face pe acesta dependent de putere, şantajabil, îl impune să-şi demonstreze zilnic importanţa, precum şi faptul că va îndeplini fără crâcnire orice indicaţie parvenită de la coaliţia de guvernare. Dar cine m-a auzit? Astăzi am ascultat declaraţiile d-lor A. Năstase şi M. Sandu că vor contesta rezultatele scrutinului, cu prezentarea probelor despre fraudarea alegerilor. Sunt de acord, fraudele trebuie contracarate”, a spus Ivan Diacov.