Experţi: Fraudarea alegerilor s-a realizat cel mai mult prin cumpărarea voturilor; Curtea Constituţională nu ar trebui să valideze alegerile din turul II de scrutin

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 17.11.2016 07:03

Trebuie să fie un alt tur II, în care să fie clare regulile de joc. Este opinia mai multor experţi invitaţi la Ora Expertizei de la Jurnal TV. Într-o analiză minuţioasă a buletinelor de vot şi a listelor se va putea găsi o fraudă masivă, care a avut loc chiar în ziua alegerilor. IGP-ul nu poate să ofere un răspuns clar referitor la fluxul de persoane aduse în mod organizat din regiunea Transnistreană şi preferă să adopte strategia struţului, spun experţii.



Vicepreşedintele Partidului Acţiune şi Solidaritate, Igor Grosu a declarat că şi la această oră contestaţiile continuă să vină. „Sunt foarte multe apeluri de la cetăţenii din ţară referitor la calitatea listelor electorale. Foarte multă lume ne spun că în apartamentele lor, la domiciliile lor sunt înscrişi persoane care nu mai trăiesc de ani de zile acolo. Temerea lor este că s-a votat în locul lor, drept dovadă sunt acele exemple când unii moldoveni aflaţi peste hotare, când au mers la secţia de votare, s-au trezit că cu câteva ore în urmă cineva în ţară deja votase în locul lor.”



Vicepreşedintele PAS mai spune că fraudarea alegerilor s-a realizat cel mai mult prin cumpărarea voturilor. Grosu a ţinut să puncteze că miercuri de la Cantemir a venit o sesizare că precum Partidul Socialist a alocat 85 de mii de lei unui responsabil de la o primărie din raion pentru a cumpăra voturi. „Cel puţin acum încercăm să găsim o persoană care să confirme că X i-a plătit lui Y pentru a vota.”



Vicepreşedintele Partidului Platforma Demnitate şi Adevăr, Liviu Vovc, susţine că Curtea Constituţională nu ar trebui să valideze alegerile din turul II şi să spună că acest scrutin a fost fraudat în mod deschis. „Trebuie să fie un alt tur II, în care să fie clare regulile de joc şi să nu să se admită astfel de lucruri care s-au întâmplat de această dată. Aici vreau să dau exemplul Austriei, care în această primăvară a avut alegeri prezidenţiale. În turul doi au trecut două persoane şi iar rezultatul a fost la o diferenţă de 30 de mii voturi. Atunci au început contestaţiile. Persoana care a câştigat a spus că e prea mare diferenţa şi chiar dacă se va recalcula nu va fi nici o posibilitate de a schimba rezultatul, însă Curtea Constituţională a spus haideţi să verificăm voturile, să vedem ce s-a întâmplat. La o diferenţă de 30 de mii de voturi au fost declarate 77 de mii nule. Iar în decembrie va fi încă o dată turul II. ”



Liviu Vovc a subliniat că anume acest scenariu ar fi posibil şi la noi. În cazul în care se vor revizui buletinele de vot, la candidatul care a câştigat se vor găsi o mulţime nevalide. „Sunt sigur că dacă vor analiza lista alegătorilor, şi acolo vom găsi multe fraude. Persoane care nu se află în ţară, dar au votat, persoane care au decedat şi tot au votat. Într-o analiză minuţioasă a buletinelor de vot şi a listelor vom găsi o fraudă masivă, care a avut loc chiar în ziua alegerilor.”



Membrul al biroului central al PLDM, Alexandru Barbăroşie, a opinat că fiind preşedinte al raionului Anenii Noi, care este pe malul Nistrului, în acea zi a fost în mai multe localităţi, şi în special s-a deplasat şi la Varniţa. „Văzând că este o aglomeraţie foarte mare, anume la aceste două secţii de votare, care au fost pregătite pentru cei din Transnistria, este un lucru greu de înţeles. Că în 25 de ani de când suntem un stat, nu a fost atâta lume (din Transnistria) să vină să voteze pentru cineva. Mai mult ca atât, cu siguranţă ei au fost aduşi organizat. Erau autocare, autobuze pe care era clar scris „la alegeri în RM”. Cei care erau acolo nu ştiau de unde vin şi la ce vin, nu ştiau pentru cine votează. După părerea mea, este o fraudă.”



Întrebat de moderatorul emisiunii dacă prin zonă era vreun poliţist, preşedintele raionului Anenii Noi a spus că „Nu am văzut poliţie în uniformă. Poate era, dar nu am văzut-o. Personal am mers la ambele secţii de votare. Atunci când s-au terminat buletine de vot, ei (cetăţenii din regiunea Transnistreană) au mers să voteze şi la Gura Bâcului. O delegaţie a celor din Transnistria a venit la comisia din Anii Noi cu pretenţii că nu au unde vota şi au cerut să le asigurăm să voteze, chiar aici, în oricare altă localitate.”



Igor Grosu a mai adăugat că marţi împreună cu Maia Sandu au fost la IGP, după ce anterior au depus o sesizare referitor la fluxul de transnistreni care au venit să voteze masiv în mai multe localităţi din ţară. „Am primit un răspuns de doi bani. Dincolo de toate proceduri ce au loc în zona de securitate, poliţiei din zonă, nu i-a apărut un semn de întrebare, ce s-a întâmplat, de a apărut un aşa activism civic? Poliţia nu a oprit aceşti şoferi să îi întrebe, să-i legitimeze? Răspunsul a fost următorul „noi investigăm şi o să încercăm la comisia unificată de control să ne dea datele cine sunt proprietarii mijloacelor de transport care au adus cetăţenii încoace”. Într-un final eu le-am spus că acesta este un răspuns de doi bani şi că poliţia noastră adoptă strategia struţului şi se face că nu vede. Deşi toată lumea vedea că coloane întregi de microbuze veneau. Un lucru este clar, totul a fost organizat. Totul a fost regizat. Motivaţi cu promisiunea că vor fi plăţi şi pe undeva şantajaţi dacă nu prezintă ştampila că au fost la alegeri”, a conchis vicepreşedintele PAS.