Expert Transparency International Moldova: Guvernarea a mimat adevărata luptă împotriva corupţiei; Cetăţenii trebuie să se unească şi să se opună acestui fenomen

Guvernarea mimează lupta cu flagelul corupţiei, iar în cazul afacerii celebre din ultimii ani, furtul miliardului, persoanele care de la cârma ţării nu au întreprins nimic ca să prevină acest furt. Este opinia expertului Transparency International Moldova, Ianina Spinei, cu referire la ultimul raport realizat de Transparency International, care reflectă nivelul corupţiei în ţările din Europa şi Asia Centrală.Ianina Spinei afirmă că 38% dintre participanţii la studiul instituţiei internaţionale consideră că anume oamenii simpli ar putea interveni şi face ceva pentru a schimba simţitor situaţia în domeniul combaterii corupţiei. „Ceilalţi au preocupări foarte mari, înţeleg că, în condiţiile când statul este capturat, rezistenţa guvernanţilor este foarte mare şi eforturile omului simplu nu sunt suficiente.”„Ceea ce s-a perindat în Republica Moldova, începând cu 2014, începând cu jaful miliardului, începând cu faptul că persoanele care stăteau la cârma statului şi autorităţile care trebuiau să prevină acest furt nu au întreprins nimic, nu mă miră că totul ceea ce se face e, de fapt, pentru a mima adevărata luptă împotriva corupţiei. Populaţia a avut aşteptări foarte mari care, din păcate, s-au împotmolit în zidul acesta. Zidul care arată că grupurile de interese opun rezistenţă şi nu întreprind, practic, nimic pentru a combate fenomenul corupţiei în Republica Moldova. Într-un stat capturat guvernarea nu va lupta împotriva corupţiei”, a declarat experta într-un interviu pentru europaliberă.org Reprezentata Transparency International Moldova a mai adăugat că aproximativ jumătate dintre cetăţeni au dat mită în instituţiile de stat, iar acest fapt este catalogat ca fiind corupţia mică. „În Republica Moldova, mai mult de 40-42% au plătit în instituţiile de stat. Totuşi, aceasta este o corupţie – corupţia mică. Bineînţeles, oamenii îşi dau seama că (,) corupţia mare capătă proporţii enorme în ultima perioadă de timp. Nu aş vrea să spun care este paralela, totuşi, pentru noi, pentru organizaţiile societăţii civile, care sunt în sectorul prevenirii corupţiei, este o preocupare foarte mare. Oamenii trebuie să înţeleagă că, doar unindu-se şi opunând rezistenţă, doar făcând presiuni asupra guvernanţilor se poate schimba ceva. Şi doar atunci când suntem împreună, putem fi o forţă pe care nu o poate ignora guvernantul.”Ianina Spinei a ţinut să puncteze că flagelul corupţiei poate fi distrus doar dacă cetăţenii se vor uni şi vor da dovadă de activism civic. „Cel puţin, ceea ce am văzut noi după alegerile prezidenţiale ne vorbeşte că spirit şi activism civic există. Acest spirit şi activism civic trebuie să fie orientat într-o direcţie pozitivă. Atunci când noi vorbim despre măsuri de prevenire a corupţiei, trebuie să înţelegem că aceste măsuri trebuie să fie eficiente, trebuie să fie constructive, în primul rând, în situaţia reală din Republica Moldova. Şi luând în consideraţie una dintre cercetările Transparency International, relativ proaspătă, am putea spune că persoanele pe care le-am intervievat, populaţia, consideră că între aceste măsuri neapărat trebuie să fie confiscarea averii nejustificate a demnitarilor şi funcţionarilor”, a mai spus Spinei.Reprezentata filialei Transparency International din Republica Moldova consideră că organele de drept trebuie scoase de sub controlul oligarhic, iar cel mai important este să fie pedepsite acele persoane care au admis furtul miliardului. „Aceste trei măsuri generice ar trebui să conducă, ar trebui să fie măsurile primare, care ar arăta că, într-adevăr, se poate şi se doreşte să se facă ceva sub aspect de anticorupţie”, a conchis Ianina Spinei.