Diaspora, ignorată în ultimul hal de Parlament: Majoritatea parlamentară şi PSRM, împotriva audierii ministrului de Externe şi a preşedintelui CEC

Miile de cetăţeni din diasporă care au parcurs distanţe lungi şi au aşteptat la cozi kilometrice, dar nu şi-au mai putut exercita dreptul la vot, i-au lăsat reci pe deputaţi. Majoritatea parlamentară, precum şi aşa-zisa opoziţie au respins propunerea PLDM privind audierea ministrului de Externe şi a preşedintelui Comisiei Electorale Centrale cu privire la mersul votării în turul II al alegerilor prezidenţiale.„Condamnăm atitudinea autorităţilor statului la alegerile preşedintelui. Mii de cetăţenii din diasporă au fost lipsiţi de dreptul la vot. La secţiile de votare s-au înregistrat sute de fraude, cazuri de corupere a alegătorilor, de inversare a datelor, votare prin portbagaje. Nu cred că trebuie să fim indiferenţi faţă de aceste cazuri. Propunem să-i chemăm pe ministrul de Externe şi preşedintele CEC ca să ne ofere răspunsuri la aceste întrebări”, a declarat preşedintele fracţiunii PLDM, Tudor Deliu.„Nici CEC nu a venit cu decizia finală. Nu ştiu cât de util este să discutăm astăzi despre acest subiect, cât CEC nu s-a pronunţat oficial”, a fost răspunsul preşedintelui Parlamentului, Andrian Candu.Şi liderul PL, Mihai Ghimpu, s-a pronunţat împotriva aceste propuneri, luând apărarea Comisiei Electorale Centrale. „Nu-mi plac speculaţiile. Am avut o legislaţie proastă. În 2009, buletine peste hotare se dădeau doar reieşind din numărul de cetăţeni, Nu are nicio vină nici Parlamentul, nici CEC. Cei care fac gălăgie acum au dormit când se modifica legea cu privire la alegerea preşedintelui”, a spus Ghimpu.„În 2014, când am insistat pe majorarea secţiilor de votare peste hotare, aţi eliminat sute de mii de cetăţeni din procesul votare. Este foarte corect că trebuie să reieşim din numărul de cetăţeni, dar nu PLDM trebuie să pledeze pentru aceasta după ce a eliminat sute de mii de cetăţeni”, a adăugat deputatul PSRM, Vlad Bătrîncea.„Este o vorbă: hoţul strigă prinde hoţul. Nu am vizat pe nimeni, dar cei cu musca pe căciulă au sărit de-o dată. Aceste modificări la care vă referiţi au fost operate recent. PLDM nu face parte din majoritatea parlamentară. Sunt de acord că unii dorm şi până acum şi le pare că le este moale canapeaua, dar nu ştiu cât de moale este canapeaua cetăţenilor care au parcurs mii de kilometri, dar nu au putut vota. Să vină ministrul de Externe şi şeful CEC să ne dea explicaţii. Să inversezi datele cu mii de voturi nu este o fraudă? Oamenii sunt foarte agitaţi, iar noi trebuie să luăm o atitudine”, a insistat liderul fracţiunii PLDM.Aceste argumente nu au convins însă majoritatea parlamentară, dar şi PSRM care au votat împotriva acestei propuneri.Precizăm că în ultimele zile în mai multe oraşe europene au fost organizate proteste împotriva modului în care a fost organizat turul II al alegerilor prezidenţiale. Şi asta după ce mii de cetăţeni moldoveni stabiliţi peste hotare nu au putut vota din cauza epuizării buletinelor de vot. Moldovenii au cerut demisia CEC şi a ministrului de Externe. În acest sens, au fost iniţiate mai multe petiţii prin care se cere anularea alegerilor prezidenţiale, ţinând cont de fraudele grave care au fost sesizate în ziua votării. Acestea au acumulat zeci de mii de semnături.Maia Sandu a îndemnat moldovenii din străinătate care nu au reuşit să voteze din cauza lipsei buletinelor de vot să continue să depună contestaţii. Astfel, cei care nu au reuşit să voteze din cauza că nu mai erau buletine de vot şi care nu au depus încă o contestaţie, vedeţi aici formularul . Acesta trebuie tipărit, semnat, fotografiat şi transmis la adresa alegerifraudate2016@gmail.com.