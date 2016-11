Slusari: „RM are nevoie de demontarea fundamentală a regimului cleptocrat şi implementarea unor reforme întârziate şi profunde”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 16.11.2016 17:04

Republica Moldova are de-a face cu un coordonator proxenet, care în ieşirile sale publice vorbeşte despre stabilitatea hoţească, stabilitate în care oamenii vor tăcea, iar un grup restrâns de persoane va fura de la ei. Este opinia vicepreşedintelui PPDA, Alexandru Slusari, care subliniază că Moldova are nevoie de demontarea rapidă a regimului cleptocrat.



„În ultimele 3 zile, Dodon, la fiecare ieşire publică, permanent vorbeşte despre necesitatea păstrării stabilităţii şi a calmului. Noi avem în ţară un coordonator-proxenet, care fiecare dată vorbeşte despre stabilitatea hoţească. Stabilitatea la care visează acest individ este mocirla, unde toţi tac şi un grup îngust fură de la ei”, spune membrul PPDA.



Slusari afirmă că ţara are nevoie implementarea unor reforme întârziate şi profunde, care pot fi efectuate doar de puterea legitimă şi credibilă, dar nu de o persoană cu un antirating de 94%, fiind susţinută de o majoritate parlamentară coruptă şi şantajabilă.



„Bolnavul care moare nu are nevoie de stabilitate. El are nevoie de un tratament radical si rapid. Aşa şi Moldova are acum nevoie de demontarea fundamentală şi rapidă a regimului actual cleptocrat şi implementarea unor reforme întârziate şi profunde, care pot fi efectuate doar de puterea legitimă şi credibilă. Nu de cel, care are antirating de 94% şi este susţinut de o majoritate parlamentară coruptă şi şantajabilă, care nu se bucură nici de 3% de sprijin din partea populaţiei. Jos Plahotniuc! Jos guvernarea actuală!”, a adăugat Slusari.