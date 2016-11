Inga Grigoriu: Alegerile au fost fraudate prin metode banditeşti, josnice şi ilegale

Pentru fraudarea alegerilor au fost folosite metode josnice şi ilegale, iar o parte dintre cetăţeni au votat inconştient. De această părere este reprezentata Platformei Demnitate şi Adevăr Inga Grigoriu.



„DA, alegerile au fost fraudate. Şi nu doar în ziua scrutinului electoral. Au fost folosite metode banditeşti, josnice şi ilegale. În aşa condiţii insul consideră că a învins. Şi nu cred că îl mustra conştiinţa, căci pentru unii scopul scuză mijloacele. Alegerile prezidenţiale au fost o şansă. Am îndrăznit să încercăm. Am fi putut să nu facem nimic şi să lăsăm bandiţii să-şi aleagă o altă marionetă în Parlament. Atunci remuşcările aveau să fie şi mai mari”, scrie Inga Grigoriu într-o postare pe facebook.



„Acum, pe căi legale se va demonstra pe cât de mult a fost fraudat scrutinul. Ultima instanţă -Curtea Constituţională de buzunar şi aici chiar zâmbim. Dar, să nu uităm că o parte din cetăţenii noştri şi-au dat votul pentru candidatul roşu. Fiecare dintre noi cunoaşte cel puţin o asemenea persoană: coleg, prieten, sau chiar rudă de gradul I. Fiecare dintre noi comunică zilnic cu aceşti alegători, împarte cu ei aceleaşi nevoi, achită aceleaşi preţuri din facturi, merge la acelaşi magazin. Toleranţa este o virtute de care ar trebui să dăm dovadă. Oare nu asta caracterizează o societate democratică? Mai este şi o altă categorie de cetăţeni, care a ales inconştient. Chiar a doua zi după evenimentul consumat am descoperit doi tineri, care nu aveau habar de tot ce se petrece în ţara lor. Iată ei, de asemenea se fac responsabili. Pe aceştia cum să-i tratăm? Cu dispreţ, cu nepăsare, să le răspundem cu aceeaşi monedă? Dar dacă ei ne sunt vecini şi împărţim acelaşi drum? Într-o societate depindem unii de alţii, iar ura nu duce la nimic bun”, a adăugat membrul Platformei DA.



Inga Grigoriu mai spune că consolidarea societăţii este o realizare enormă, iar regimul oligarhic a început să se teamă de ea.



„Acum, când candidatul roşu a venit cu nişte promisiuni faţă de alegătorii lui, noi, ceilalţi vom taxa fiece zi. Iar el a promis întoarcerea miliardelor, pedepsirea celor implicaţi în jaful secolului, ceea ce ar însemna Plaha la dubă, un procuror integru şi un trai mai decent. Aşa va fi deconspirat şi de ai lui. În această campanie ne-am bucurat de un lucru: că avem o parte sănătoasă a societăţii care s-a consolidat exemplar. Aceasta este realizarea cea mai mare, de ea se teme actualul regim. Haideţi s-o păstrăm şi s-o îngrijim, căci ea este încă atât de fragedă, dar atât de preţioasă! Să n-o pierdem în lupte inutile! Jos regimul criminal! Jos regimul Plahotniuc!”, a conchis membra Platformei Demnitate şi Adevăr.