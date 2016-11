Scrutinul prezidenţial, FRAUDAT în totalitate; Andrei Năstase: „Dodon nu a câştigat nici în ţară, nici în diasporă”

Sursa: jurnal.md Foto: facebook.com/AndreiNastase.DA 15.11.2016 15:06

Liderul PSRM, Igor Dodon, a câştigat alegerile prezidenţiale doar prin fraudă. În realitate, candidatul susţinut tacit de regimul oligarhic de la guvernare, nu a câştigat nici votul moldovenilor din ţară, nici al celor din străinătate.



„Igor Dodon nu a câştigat nici în ţară, nici în străinătate. El a câştigat doar prin fraudă. O arată felul în care au fost aduşi oamenii cu autobuzele, ca în marfare, pe timpuri. Eu am fost la Varniţa, este incredibil cum vorbeau oamenii, care şi cum a luat”, a declarat liderul Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, la emisiunea „În profunzime”, la Pro TV.



În cadrul aceleiaşi emisiuni, directorul Biroului Radio Europa Liberă, Vasile Botnaru, a declarat că fraudarea scrutinului este extrem de evidentă. „Este atât de evident pentru foarte multă lume că buletinele au fost fraudate. Maia Sandu, candidatul unic al dreptei, a obţinut un scor foarte bun într-un timp record şi nu trebuie să uităm să-l împărţim cu omul de faţă, Andrei Năstase, pentru că doar câteva săptămâni în urmă noi ne întrebam cine o să iasă în faţă. Domnul Andrei Năstase a luat o decizie foarte înţeleaptă”, a menţionat jurnalistul.



Totodată, Vasile Botnaru afirmă că rezultatul obţinut de Maia Sandu trebuie împărţit şi cu oamenii din raioane, cu organizaţiile din teritoriu, care au muncit foarte mult. În acelaşi timp, jurnalistul crede că celor care poate nu au pus umărul, deşi se angajaseră, trebuie să li se reproşeze neimplicarea. „Vorbim despre PLDM, care ar fi trebuit poate şi mai mult timp să lucreze în teritoriu. Deci, a fost o probă de foc foarte bună şi o experienţă foarte utilă pentru alegerile următoare”, a declarat Vasile Botnaru.



Liderul Platformei DA, Andrei Năstase, s-a referit şi la rolul pe care l-a avut propaganda holdingului mediatic al oligarhului Vladimir Plahotniuc, care l-a susţinut masiv şi deschis pe Igor Dodon.



„Noi toţi împreună am obţinut acest rezultat bun. Haideţi să nu uităm: nu mai puţin de 10 canale de televiziune au muncit în favoarea lui Dodon, nu mai puţin de 10 posturi de radio au muncit în favoarea lui Dodon, câte site-uri şi câte portaluri. O maşinărie propagandistică, aşa cum s-a întâmplat în cazul holdingului lui Plahotniuc, care l-a susţinut pe faţă de Igor Dodon. Una peste alta, rezultatul obţinut de Maia Sandu este unul foarte şi foarte bun. Dacă mai ţinem cont şi de felul în care a fost asociată Maia Sandu cu guvernarea şi nu avea absolut nimic nici cu miliardul furat, nici cu ceea ce a făcut mai târziu această guvernare - au pus pe umerii oamenilor întoarcerea acestui miliard, eu zic că e un rezultat foarte bun. Pentru mine este rezultatul câştigător”, a adăugat Andrei Năstase.



În cadrul emisiunii, jurnalistul Vasile Năstase a mai spus că situaţia cu transnistrenii care au fost transportaţi organizat la secţiile de votare demonstrează că victoria lui Dodon este, cel puţin, una câştigată nu prin mijloace morale.



„Bancul ăsta de peşti din Transnistria care brusc s-au îndrăgostit de viitorul preşedinte moldovean şi au venit să voteze şi încă şi cu aroganţă, că „Eu am paşaport, am dreptul”... Şi-au amintit o dată la patru ani, n-am nimic împotrivă, dar participaţiunea civică s-o manifeste oricând, nu atunci când le spune Şevciuk. Juridic va fi greu de demonstrat, dar contează pentru mine moral. Dacă viitorul preşedinte este mândru de modul în care a obţinut această victorie, atunci îmi iau rândeaua şi plec acasă, pentru că viitorul preşedinte dacă vrea să pretindă că este etalon moral, el trebuie să câştige această victorie cu mijloace morale. Ori dacă ne amintim de Marchel, dacă ne amintim de sirieni, dacă ne amintim de transnistreni...”, a punctat Vasile Botnaru.