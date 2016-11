Jurnalista Natalia Morari: „Plahotniuc a fraudat alegerile înainte ca acestea să aibă loc; Acum oligarhul e calm, liniştit, se uită la ştiri şi zâmbeşte”

Vladimir Plahotniuc şi-a îndeplinit misiunea. Oligarhul a fraudat alegerile din Republica Moldova încă înainte ca ele să se desfăşoare.Acum el e calm, liniştit, se uită la ştiri si zâmbeşte. Declaraţiile au fost făcute de jurnalista Natalia Morari.



„Dodon Igor s-a declarat învingător încă duminică noaptea. Maia Sandu împreună cu Andrei Nastase au anunţat că nu recunosc rezultatele alegerilor şi au început colectarea semnăturilor pentru a declara rezultatele turului II nule. Curtea Constituţională emite un comunicat de presă, din care aflăm că „toate contestaţiile privind încălcările electorale urmează a fi soluţionate exclusiv de către instanţele de judecată, acestea nefiind de competenţa Curţii Constituţionale. La rândul său, Curtea va putea să se pronunţe asupra confirmării rezultatelor alegerilor doar după epuizarea tuturor litigiilor în instanţele de drept comun”. în centrul capitalei deja au pornit protestele împotriva fraudării alegerilor, organizate de Asociaţia ODIP. Pentru duminică este anunţat un alt miting de amploare (cine îl organizează, deocamdată, nu se ştie)”, spune Natalia Morari.



În acest context, jurnalista Natalia Morari a menţionat: „Igor Dodon acuza anume PAS si DA in organizarea protestelor şi le sugerează "să nu se joace cu focul". Altfel, va scoate şi el oamenii in strada pentru a-şi apăra victoria. Impresia generală: cineva încearcă să prezinte totul ca o confruntare între unionişti si statalităţii lui Dodon. Daca, eventual, şi vor fi organizate protestele de către tabăra Maiei Sandu, acestea vor fi discreditate in ochii unei parti mari de electorat, alţii pur si simplu vor rămâne confuzi, pentru ca nu vor înţelege ce are Unirea cu fraudarea alegerilor si vor rămâne acasă. Arata ca o strategie bine pusa la punct”.



„Concluzia: opoziţia de stânga si de dreapta iarăşi se bat între ele, doar ca acum aceasta bătălie, în urma protestelor de ieri şi azi şi felul cum ele au fost prezentate în primul rând în presa rusă, dar şi în declaraţiile lui Igor Dodon, a căpătat un caracter pur geopolitic: unioniştii ne salvează de tancurile ruseşti sau statalităţii salvează Moldova de Unire şi NATO (anume aşa au prezentat cei de la Pervîi Kanal ştirea despre protestul de ieri). Nici vorbă de luptă cu un sistem de stat profund corupt, controlat de un singur oligarh, care a fraudat alegerile încă înainte ca ele să aibă loc. Exact asta, cred eu, îi trebuie lui Vladimir Plahotniuc. El acum bea ceai şi nu se "diorgaieste". El e calm, liniştit, se uită la ştiri şi zâmbeşte. Atât timp cât noi ne batem cu tancurile sau Unirea, nimeni şi nimic nu-l mai încurcă. Misiune îndeplinită”, a mai scris Natalia Morari pe Facebook.