VIDEO

Dodon AMENINŢĂ că va scoate oamenii în stradă să-i apere victoria: „Dacă o să spun eu, sute de mii o să iasă la contra-proteste; Nu vă jucaţi cu focul!”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 15.11.2016 11:26

Igor Dodon ameninţă cu contra-proteste masive în cazul în care oamenii vor continua să-i conteste victoria. „Nu vă jucaţi cu focul, dacă o să spun eu, 800 de mii de oameni o să iasă în stradă!”, a declarat Dodon, în cadrul unei conferinţe de presă.



„Noi timp de 7 ani am aşteptat această victorie, dacă voi credeţi că noi n-o să o apărăm, vă înşelaţi. Eu am organizat peste 500 de proteste în ultimii ani. Nu vă jucaţi cu focul! Sute de mii de oameni mă sună şi mă întreabă ce să facă. Nimeni nu iese la proteste până când eu n-o să spun. Dar eu vă promit că noi o să ne apărăm victoria”, a spus Dodon, pe un ton ameninţător.



Liderul PSRM a mai ţinut să transmită un „mesaj foarte clar către oponenţi”. „Nu provocaţi sutele de mii de oameni care au votat pentru mine”, a avertizat Dodon.