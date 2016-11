VIDEO

Andrei Năstase, îndemn către Platforma DA şi PAS: Există foarte multe tentative ale criminalului Plahotniuc de a ne dezbina

Liderul socialiştilor, Igor Dodon, nu a câştigat nici în ţară, nici în străinătate, întrucât scrutinul prezidenţial a fost fraudat. Declaraţia aparţine preşedintelui Partidului Platforma Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, şi a fost făcută la o emisiune a unui post privat de televiziune. Şi directorul biroului Radio Europa Liberă la Chişinău, Vasile Botnaru, susţine că s-au comis o serie de abateri. Ambii invitaţi au criticat atitudinea pasivă a Comisiei Electorale Centrale.



„Maia Sandu, candidatul unic al dreptei, a obţinut un scor foarte bun într-un timp record şi nu trebuie să uităm să-l împărţim cu omul de faţă. Domnul Andrei Năstase a luat o decizie foarte înţeleaptă. Dar nu uităm să împărţim această victorie, nu atât cu Andrei Năstase, cât cu structurile care s-au aflat în teren şi să le reproşăm celor care poate nu au pus umărul, deşi se angajaseră, vorbim despre PLDM, care ar fi trebuit poate şi mai mult timp să lucreze în teritoriu”, a menţionat Vasile Botnaru.



„Noi toţi împreună am obţinut acest rezultat bun. Haideţi să nu uităm: nu mai puţin de 10 canale de televiziune au muncit în favoarea lui Dodon, nu mai puţin de 10 posturi de radio au muncit în favoarea lui Dodon, câte site-uri şi câte portaluri. Igor Dodon nu a câştigat nici în ţară, nici în străinătate. El a câştigat doar prin fraudă. Felul în care au fost aduşi oamenii cu autobuzele, ca în marfare, pe timpuri. Eu am fost la Varniţa, este incredibil cum vorbeau oamenii care şi cum a luat”, a spus Andrei Năstase.



Întrebat despre scorul pe care l-ar fi obţinut în cazul în care nu s-ar fi retras din cursa electorală, liderul mişcării protestatare a declarat:



„Doar Dumnezeu le ştie pe toate. Personal nu am ales să mă retrag din cursă în favoarea unei doamne, nu. A fost o retragere politică. Sunt sigur că decizia de a merge cu un singur candidat este cea mai bună soluţie. Şi o chestie foarte importantă: dacă vă amintiţi acest individ Dodon se lamenta tare-tare că iată nu am rămas eu în cursă. Ştiţi de ce a făcut-o? Pentru că el înţelegea foarte bine rivalitatea mea, războiul cu Plahotniuc, înţelege foarte bine că nu am să mă las până nu îl bag la puşcărie şi Dodon înţelegea foarte bine că dacă rămân eu în cursă ar fi fost natural ca Plahotniuc să mă linşeze mediatic la posturile sale de televiziune, pe când intrând doamna Maia Sandu îl deconspira şi pe Plahotniuc, şi descoperea şi legătura lui Dodon cu Plahotniuc”, a menţionat Andrei Năstase.



Şi jurnalistul Vasile Botnaru a fost întrebat despre nereguli.



„Cea mai nedreaptă chestie e să-i lipseşti pe oameni de speranţa asta că votul lui contează. Deci, pentru foarte multă lume fraudele astea au fost evidente, dar autorii fraudelor pe asta au contat: dacă nu sunt prinşi, şi-au exercitat dreptul constituţional. Asta-i problema. Mie mi se pare şi am să-l citez pe un clasic în viaţă, Igor Boţan, care a spus că Dodon putea să câştige curat, dar de ce i-au trebuit lui toate găinăriile astea? Că sunt găinării, asta e evident. Deci, bancul ăsta de peşti din Transnistria care brusc s-a îndrăgostit de viitorul preşedinte moldovean şi a venit să voteze şi încă cu aroganţă, că eu am paşaport, am dreptul, şi-a amintit o dată la patru ani, n-am nimic împotrivă, dar participaţiunea civică s-o manifeste oricând, nu atunci când i-a spus Şevciuk”, a comentat Vasile Botnaru.



Jurnalistul a adăugat că deşi este greu de demonstrat juridic, aspectul moral nu poate fi neglijat.



„Dacă viitorul preşedinte este mândrul de modul în care a obţinut această victorie, atunci îmi iau rândeaua şi plec acasă pentru că viitorul preşedinte dacă vrea să pretindă că este etalon moral, el trebuie să câştige această victorie cu mijloace morale ori dacă ne amintim de Markel, dacă ne amintim de sirieni, dacă ne amintim de transnistreni”, a spus Vasile Botnaru.



În altă ordine de idei, Andrei Năstase a subliniat că formaţiunea pe care o conduce nu are legătură cu protestele ce se desfăşoară în aceste zile la Chişinău.



„Respectăm dreptul fiecăruia de a manifesta. Noi ţinem să venim întâi de toate cu probele necesare pentru instituţiile abilitate: fie instanţele de judecată, fie Curtea Constituţională, iar după asta o să ne îndemnăm simpatizanţii să ne urmeze în acţiunile şi demersurile noastre ulterioare. Nu împărţim lumea în ai noştri şi ai dumneavoastră. Nu suntem organizatorii acestui protest. Au ieşit tineri, am înţeles, de la nişte organizaţii non-guvernamentale care au anumite opţiuni. Noi am agreat că oricine poate protesta, mai ales atunci când protestează împotriva corupţiei, împotriva fraudării alegerilor în speţă, aşa că nu ne-am opus”, a accentuat Andrei Năstase.



La finalul emisiunii, Andrei Năstase a avut un îndemn către simpatizanţii săi.



„Să păstrăm, să păzim acest scrutin pentru că este un lucru foarte mare. Trebuie să fim atenţi pentru că de greşelile noastre vor pute beneficia şi le vor specula adversarii noştri. Asta e îndemnul meu faţă şi cei de la PAS, şi de la Platforma DA şi din alte partide care ne-au simpatizat. Există foarte multe tentative ale criminalului numărul unu de a ne dezbina, de a introduce zâzanie între noi”, a conchis liderul PPDA.



Menţionăm că, anterior, Igor Dodon a negat că ar fi omul oligarhului Vladimir Plahotniuc, iar cel din urmă nu a comentat. Cât priveşte demisia solicitată şefei CEC, Alina Russu a menţionat că nu comentează declaraţii politice.