Andrei Năstase, despre neimplicarea Platformei DA în protestele faţă de rezultatele alegerilor: „Noi ţinem să venim întâi de toate cu probele necesare pentru instituţiile abilitate”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 15.11.2016 19:07

Liderul Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, precizează că formaţiunea pe care o conduce nu are legătură cu protestele ce se desfăşoară în aceste zile la Chişinău.



„Respectăm dreptul fiecăruia de a manifesta. Noi ţinem să venim întâi de toate cu probele necesare pentru instituţiile abilitate: fie instanţele de judecată, fie Curtea Constituţională, iar după asta o să ne îndemnăm simpatizanţii să ne urmeze în acţiunile şi demersurile noastre ulterioare”, a explicat Andrei Năstase, la emisiunea „În Profunzime”, de la Pro TV.



Întrebat de jurnalistul Vasile Botnaru dacă cei ieşiţi la proteste nu sunt „de-ai dvs”, adică ai Platformei DA, Andrei Năstase a declarat: „Noi nu împărţim oamenii în ai noştri şi nu ai noştri. Au ieşit tineri, am înţeles de la nişte organizaţii non-guvernamentale care au anumite opţiuni. Nu noi suntem organizatorii acestui protest. Noi am agreat că oricine poate protesta, mai ales atunci când protestează faţă de corupţie şi faţă de fraudarea alegerilor în speţă, aşa că nu ne-am opus”, a spus liderul PPDA.



Totodată, Andrei Năstase a avut un îndemn către simpatizanţii săi.



„Să păstrăm, să păzim acest scrutin pentru că este un lucru foarte mare. Trebuie să fim atenţi pentru că de greşelile noastre vor putea beneficia şi le vor specula adversarii noştri. Asta e îndemnul meu şi faţă de cei de la PAS, şi de la Platforma DA şi din alte partide care ne-au simpatizat. Există foarte multe tentative ale criminalului numărul 1 de a ne dezbina, de a introduce zâzanie între noi”, a conchis Andrei Năstase.