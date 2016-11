Ala Mândâcanu: Alegerile sunt pierdute nu doar de Maia Sandu, dar sunt pierdute şi de cei dornici de democraţie, schimbare şi libertate

Sursa: jurnal.md Foto: Facebook/Adoptă un vot 15.11.2016 10:38

Alegerile sunt pierdute nu doar de Maia Sandu, alegerile sunt pierdute de cei dornici de democraţie, de schimbare, de libertate, spune preşedinta Comunităţii moldovenilor din Quebec, Ala Mândâcanu.



Totodată, Ala Mândâcanu a menţionat că scrutinul a fost fraudat de un sistem ticăloşit, corupt şi vândut.



Vă prezentăm mesajul preşedintei Comunităţii moldovenilor din Quebec:



„Alegerile la Montreal au decurs organizat. Trei mii (!) de voturi. 247 de contestaţii ale celor care nu au putut vota, printre ei şi membrii BESV! Maia Sandu a luat 2737 de voturi, Dodon - 255. Cine le mai numără azi? Alegerile sunt pierdute nu doar de către Maia Sandu. Ele sunt pierdute de către cei dornici de Democraţie, de Schimbare, de Libertate. Şi nu pentru că aceştia sunt mai puţini, ci pentru că scrutinul a fost fraudat de către un sistem ticăloşit, corupt şi vândut. Şi noi nu am avut posibilitatea să opunem rezistenţă acestui dezastru.



Diaspora a dat dovadă de o mobilizare nemaivăzută, de curaj, de implicare şi de solidaritate. Numai mişcarea Adoptă un vot, iniţiată de Anastasia Condruc, cât face! Campania fără precedent desfăşurată de către Diaspora în turul doi al alegerilor preşedintelui Republicii Moldova - 2016 reprezintă un nou început încurajator pentru viitorul Republicii Moldova.



Dacă cineva până acum desconsidera electoratul din afară - de acum încolo nu o va mai face. Dacă cineva zicea că moldovenii nu-s uniţi - de acum încolo există probe că ei se pot uni în numele unei cauze nobile. Dacă cineva crede că tot ce am făcut a fost în zadar - se va convinge în scurt timp că greşeşte. Lupta abia începe!



Vom încerca sa demonstrăm că alegerile au fost fraudate. Vom contribui la adunarea probelor, vom salva orice informaţie la tema dată din circumscripţii, le vom pune pe toate cap la cap şi le vom oferi părţii care va reprezenta interesele Adevărului în instanţa de judecată.



Separat, nu avem nicio putere. Împreună, suntem invincibili. Energia şi determinarea Diasporei catalizate şi mobilizate în scrutinul trecut, nu trebuie pierdute, ci puse în slujba Binelui.



Acum poate fi iniţiată o noua campanie de mobilizare, Salvează un vot, sau Dosarul Ruşinii, prin care să adunăm, fir cu fir, informaţiile ce pot demonta falsificările. Nume, date, fotografii cu abuzuri (autobuz plin de votanţi itineranţi, procese verbale falsificate, dovezi ale votărilor multiple etc.). Puse la un loc, pot face diferenţa.



E pierdută o bătălie, dar nu Lupta. Diaspora va reveni în forţă!”.