Dodon a declarat pentru presa rusă că vrea anularea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană: „Este o mare greşeală”

Sursa: jurnal.md/Digi24 Foto: jurnal.md 14.11.2016 22:18

În ciuda contestării în stradă, Igor Dodon nu renunţă la planurile proruse pe care le are pentru Republica Moldova. Într-un interviu pentru presa rusă, acesta a declarat că Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană este o mare greşeală şi este hotărât să convoace şi un referendum pentru denunţarea acestuia. În schimb, este mult mai încântat de o aderare la Uniunea Eurasiatică.



„Consider că semnarea Acordului de Asociere cu UE a fost o mare greşeală. Indicatorii economici arată că R. Moldova a pierdut din cauza semnării acestui document. Ea a pierdut piaţa rusească şi nu a primit-o pe cea europeană. Eu şi Partidul socialiştilor vom lupta pentru denunţarea acestuia. (...) Eu pledez deschis pentru integrarea în Uniunea Euroasiatică. Preşedintele nu are atribuţii care să-i permită anularea Acordului de Asociere cu UE. Totuşi, noi putem organiza un referendum pentru a vedea care este opinia cetăţenilor la acest subiect”, a spus Igor Dodon, potrivit Izvestia.ru.



Nu este singura legătură cu Occidentul pe care Igor Dodon vrea să o taie din calitatea lui de preşedinte. El exclude fără drept de apel aderarea la NATO. Acesta are şi o viziune proprie în ceea ce priveşte soluţionarea conflictului transnistrean, iar aceasta este federalizarea Republicii Moldova şi, implicit, prerogative crescute pentru puterea de la Tiraspol.



Precizăm că mii de oameni au protestat astăzi la Chişinău şi au cerut anularea alegerilor prezidenţiale, fiind invocate mai multe abateri grave. Scurtinul a fost extrem de tensionat în diaspora, după ce moldovenii din strainatate nu au putut să voteze deoarece nu au avut destule buletine de vot.



Protestatarii au demonstrat şi în faţa sediului Comisie Electorale Centrale, după care au revenit în Piaţa Marii Adunării Naţionale, în jurul statuii lui Ştefan cel Mare.