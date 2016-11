„Bandiţii au fraudat alegerile!”; Vasile Năstase: Diferenţa e de câteva zeci de mii, iar fraudele sunt de sute de mii de voturi; Să NU disperăm, ci să ne luăm victoria înapoi”

Îndemnul vine din partea jurnalistului Vasile Năstase, membru al Platformei Demnitate şi Adevăr.„Dragi prieteni, am analizat cu atenţie rezultatele alegerilor de ieri. Suntem învingători! Pentru că, realmente, am câştigat acest scrutin. Am impresia că unii dintre noi se comportă total nefiresc. E ca în cazul în care un hoţ de buzunare îţi fură portofelul şi ţie ţi-e ruşine să recunoşti”, scrie jurnalistul.Totodată, Vasile Năstase enumeră metodele prin care au fost fraudate alegerile.„Bandiţii au fraudat alegerile. Prin, prin!!! Prin. Prin, inclusiv la unele secţii de votare din străinătate. Prin fraudarea electronică. Prin, unde s-a votat mai avan ca pe timpul lui Brejnev”, afirmă Vasile Năstase., susţine jurnalistul. „Noi am învins! Pe bune, pe cifre, pe dreptate. Ei au furat. Să ne luăm victoria înapoi. Lupta continuă. Pe 13 noiembrie am recâştigat dreptul de a ne numi poporul deşteptat al Moldovei! Dodon, tu nu meriţi şi nu vei fi niciodată preşedintele poporului meu! Tu eşti Moş Gerilă al lui Plahotniuc. Atât. Şi nimic mai mult!”, a conchis jurnalistul.Varianta în limba engleză o puteţi accesa aici