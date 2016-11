VIDEO

Maia Sandu şi-a exercitat dreptul la vot: „Vă rog să fim vigilenţi şi să nu le permitem să ne fure voturile”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 13.11.2016 12:18

Maia Sandu afirmă că a votat pentru cetăţenii Republicii Moldova şi îndeamnă alegătorii să fie vigilenţi în procesul de votare pentru a nu permite fraudarea scrutinului.



„Am votat pentru oamenii minunaţi ai acestei ţări, pentru oamenii pe care i-am descoperit şi de care sunt impresionată. Am votat pentru oamenii care cred în corectitudine, pentru adevăr, pentru muncă cinstită, educaţie, bun simţ. Le mulţumesc celor care s-au mobilizat şi, deja, au votat. Am demonstrat că suntem mulţi şi puternici. Vreau să-i rog pe cei care încă nu au fost la vot să facă acest lucru. Votul dvs. este foarte important pentru noi toţi”, a declarat Maia Sandu.



„Vă rog să fim vigilenţi astăzi şi să nu le permitem să ne fure voturile. Vreau să vă rog să credem că noi putem, aşa cum am demonstrat până acum, aşa putem să facem şi de acum încolo. Mulţumesc celor care au luptat în aceste alegeri, care au crezut în oameni cinstitiţi”, a adăugat candidatul unic al forţelor antioligarhice.



Maia Sandu a ţinut să mulţumească cetăţenilor, în special, celor din Diasporă pentru mobilizarea de care au dat dovadă.



„Au parcurs sute şi mii de kilometri, ca să ne ajute pe noi să construim aici, acasă, o viaţă mai bună”, a spus liderul PAS.



Referindu-se la încălcările, deja, constatate în procesul de vot şi pericolul fraudării alegerilor, candidatul forţelor antioligarhice a îndemnat cetăţenii la calm până la sfârşitul zilei pentru a aştepta rapoartele de monitorizare ale alegerilor.



„Eu contez pe vigilenţa tuturor celor care merg la vot, pe vigilenţa observatorilor. Dacă alegerile vor fi corecte, vom câştiga”, a mai spus Maia Sandu.