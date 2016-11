Maia Sandu, după închiderea secţiilor de votare: „Cetăţenii au transmis un semnal autorităţilor”

Candidatul comun al forţelor antioligarhice, Maia Sandu, a mulţumit tuturor cetăţenilor care au participat la turul II al alegerilor prezidenţiale.



„Dragi cetăţeni, înainte de această campanie am ştiut că regimul nu vrea să plece. După o campanie murdară, astăzi am fost martori ai unei zile pline de nereguli şi totuşi nu ne-am lăsat intimidaţi. Ne-am prezentat la vot într-un număr foarte mare. Le mulţumesc tuturor cetăţenilor, care şi-au făcut datoria civică şi care au transmis un semnal autorităţilor. Am demonstrat o mobilizare extraordinară în pofida tuturor aşteptărilor. În special, le mulţumesc concetăţenilor din Diasporă, care au parcurs sute sau chiar mii de kilometri pentru a ajunge la secţiile votare şi care au aşteptat ore în şir. Din păcate, aceste alegeri au fost organizate prost”, a declarat Maia Sandu.



Totodată, Maia Sandu a cerut Serviciului Informaţii şi Securitate să investigheze dispariţia celor 6000 de buletine de vot destinate pentru două secţii de votare din Portugalia.



Mai mul, candidatul comun a menţionat că PAS are informaţii şi despre mai multe încălcări din ţară: violenţe şi transportarea alegătorilor în mod organizat la alegeri.



Amintim că Maia Sandu a solicitat anterior mărirea numărului de buletine de vot şi deschirea a noi secţii de votare, însă CEC a respins cererea candidatului comun al forţelor antioligarhice.